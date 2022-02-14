https://tr.sputniknews.com/20220214/otomotiv-uretimi-ocakta-yuzde-15-dustu-1053836037.html

Otomotiv üretimi Ocak'ta yüzde 15 düştü

Otomotiv üretimi Ocak'ta yüzde 15 düştü

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan otomotivde, toplam üretim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15; otomobil üretimi ise yüzde 31... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T21:37+0300

2022-02-14T21:37+0300

2022-02-14T21:35+0300

ekonomi

otomotiv

üretim

araç

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Otomotiv Sanayii Derneği 2022 yılının Ocak ayına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.Ocak ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 azalarak 90 bin 520 adet, otomobil üretimi ise yüzde 31 azalarak 47 bin 778 adet olarak gerçekleşti.Traktör üretimiyle birlikte de toplam üretim 94 bin 114 adede ulaştı.Hafif ticari araç üretimi yüzde 15 arttıDünya Gazetesi'nin haberine göre yılın ilk ayında ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 artış gösterdi.Ocak ayında ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 12 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 15 arttı.Bu dönemde, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 42 bin 742, traktör üretimi de 3 bin 594 adet olarak gerçekleşti.Pazara bakıldığında, 2021 yılı Ocak ayına göre ticari araç pazarı yüzde 7, hafif ticari araç pazarı yüzde 9 arttı, ağır ticari araç pazarı yüzde 1 oranında azaldı.Baz etkisi dikkate alındığında Ocak ayı ticari araç pazarı 2017 yılına paralel seviyede gerçekleşti.Ocak ayında otomotiv ihracatı 2021’in aynı ayını göre adet bazında yüzde 13 oranında azalarak 67 bin 799 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 27 oranında azalarak 34 bin 999 adet oldu.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

otomotiv, üretim, araç