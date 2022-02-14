https://tr.sputniknews.com/20220214/otomotiv-uretimi-ocakta-yuzde-15-dustu-1053836037.html
Otomotiv üretimi Ocak'ta yüzde 15 düştü
Otomotiv üretimi Ocak'ta yüzde 15 düştü
Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan otomotivde, toplam üretim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15; otomobil üretimi ise yüzde 31... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T21:37+0300
2022-02-14T21:37+0300
2022-02-14T21:35+0300
ekonomi
otomotiv
üretim
araç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052197190_14:0:1986:1109_1920x0_80_0_0_eaaa873d9d8cdddb70b8376ae12eb0cc.jpg
Otomotiv Sanayii Derneği 2022 yılının Ocak ayına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.Ocak ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 azalarak 90 bin 520 adet, otomobil üretimi ise yüzde 31 azalarak 47 bin 778 adet olarak gerçekleşti.Traktör üretimiyle birlikte de toplam üretim 94 bin 114 adede ulaştı.Hafif ticari araç üretimi yüzde 15 arttıDünya Gazetesi'nin haberine göre yılın ilk ayında ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 artış gösterdi.Ocak ayında ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 12 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 15 arttı.Bu dönemde, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 42 bin 742, traktör üretimi de 3 bin 594 adet olarak gerçekleşti.Pazara bakıldığında, 2021 yılı Ocak ayına göre ticari araç pazarı yüzde 7, hafif ticari araç pazarı yüzde 9 arttı, ağır ticari araç pazarı yüzde 1 oranında azaldı.Baz etkisi dikkate alındığında Ocak ayı ticari araç pazarı 2017 yılına paralel seviyede gerçekleşti.Ocak ayında otomotiv ihracatı 2021’in aynı ayını göre adet bazında yüzde 13 oranında azalarak 67 bin 799 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 27 oranında azalarak 34 bin 999 adet oldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052197190_261:0:1740:1109_1920x0_80_0_0_a08f69d2ff8a2919c3ddd266527a2c4a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
otomotiv, üretim, araç
Otomotiv üretimi Ocak'ta yüzde 15 düştü
Abone ol
Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan otomotivde, toplam üretim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15; otomobil üretimi ise yüzde 31 azaldı.
Otomotiv Sanayii Derneği 2022 yılının Ocak ayına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.
Ocak ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 azalarak 90 bin 520 adet, otomobil üretimi ise yüzde 31 azalarak 47 bin 778 adet olarak gerçekleşti.
Traktör üretimiyle birlikte de toplam üretim 94 bin 114 adede ulaştı.
Hafif ticari araç üretimi yüzde 15 arttı
Dünya Gazetesi'nin haberine
göre yılın ilk ayında ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 artış gösterdi.
Ocak ayında ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 12 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 15 arttı.
Bu dönemde, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 42 bin 742, traktör üretimi de 3 bin 594 adet olarak gerçekleşti.
Pazara bakıldığında, 2021 yılı Ocak ayına göre ticari araç pazarı yüzde 7, hafif ticari araç pazarı yüzde 9 arttı, ağır ticari araç pazarı yüzde 1 oranında azaldı.
Baz etkisi dikkate alındığında Ocak ayı ticari araç pazarı 2017 yılına paralel seviyede gerçekleşti.
Ocak ayında otomotiv ihracatı 2021’in aynı ayını göre adet bazında yüzde 13 oranında azalarak 67 bin 799 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 27 oranında azalarak 34 bin 999 adet oldu.