https://tr.sputniknews.com/20220214/otoyol-ve-kopru-gecislerinde-ogs-kaldirildi-1053814642.html

Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı

Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı

Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı. Geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

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Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığını duyurdu. Geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek. OGS cihazları banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürülecek. Uygulama 31 Mart'ta başlayacak.

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