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Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı. Geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T12:25+0300
2022-02-14T12:25+0300
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ogs
hgs
türkiye
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Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığını duyurdu. Geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek. OGS cihazları banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürülecek. Uygulama 31 Mart'ta başlayacak.
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Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı 12:25 14.02.2022 (güncellendi: 12:32 14.02.2022) Abone ol
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı. Geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek.
Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığını duyurdu. Geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek.
OGS cihazları banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürülecek. Uygulama 31 Mart'ta başlayacak.