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Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı
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Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı. Geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
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Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığını duyurdu. Geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek. OGS cihazları banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürülecek. Uygulama 31 Mart'ta başlayacak.
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Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı

12:25 14.02.2022 (güncellendi: 12:32 14.02.2022)
© İHA / İHAHızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) - araba - yol
Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) - araba - yol - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© İHA / İHA
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Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı. Geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek.
Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığını duyurdu. Geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek.
OGS cihazları banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürülecek. Uygulama 31 Mart'ta başlayacak.
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