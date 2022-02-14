https://tr.sputniknews.com/20220214/ozhaseki-1000-liralik-dogalgaz-geliyorsa-aslinda-o-4000-liralik-yuzde-75ini-devlet-karsiliyor-1053836851.html
Özhaseki: 1000 liralık doğalgaz geliyorsa aslında o 4000 liralık, yüzde 75’ini devlet karşılıyor
Özhaseki: 1000 liralık doğalgaz geliyorsa aslında o 4000 liralık, yüzde 75’ini devlet karşılıyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, doğalgazda 1000 liralık bir doğalgaz faturasının aslında 4000 lira olduğunu... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T21:56+0300
2022-02-14T21:56+0300
2022-02-14T21:56+0300
ekonomi
mehmet özhaseki
doğalgaz
fatura
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Özhaseki A Haber’de Sebep Sonuç programına katıldı.Doğalgazın yüzde 75’ini devlet karşılıyor” diyen Özhaseki, “Doğalgaz bir vatandaşa 1000 liralık geliyorsa aslında o fatura 4000 liralık” dedi.Faturalara toplam maliyetin yazılmasını isteyen Özhaseki, fiyatları AB ülkeleriyle kıyaslayarak, “Doğalgazda en ucuz ülkeyiz. Kesin bu.” ifadelerini kullandı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
mehmet özhaseki, doğalgaz, fatura
Özhaseki: 1000 liralık doğalgaz geliyorsa aslında o 4000 liralık, yüzde 75’ini devlet karşılıyor
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, doğalgazda 1000 liralık bir doğalgaz faturasının aslında 4000 lira olduğunu, yüzde 75’ini devletin karşıladığını söyledi.
Özhaseki A Haber’de Sebep Sonuç programına katıldı.
Doğalgazın yüzde 75’ini devlet karşılıyor” diyen Özhaseki, “Doğalgaz bir vatandaşa 1000 liralık geliyorsa aslında o fatura 4000 liralık” dedi.
Faturalara toplam maliyetin yazılmasını isteyen Özhaseki, fiyatları AB ülkeleriyle kıyaslayarak, “Doğalgazda en ucuz ülkeyiz. Kesin bu.” ifadelerini kullandı.