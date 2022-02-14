Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220214/ozhaseki-1000-liralik-dogalgaz-geliyorsa-aslinda-o-4000-liralik-yuzde-75ini-devlet-karsiliyor-1053836851.html
Özhaseki: 1000 liralık doğalgaz geliyorsa aslında o 4000 liralık, yüzde 75’ini devlet karşılıyor
Özhaseki: 1000 liralık doğalgaz geliyorsa aslında o 4000 liralık, yüzde 75’ini devlet karşılıyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, doğalgazda 1000 liralık bir doğalgaz faturasının aslında 4000 lira olduğunu... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T21:56+0300
2022-02-14T21:56+0300
ekonomi
mehmet özhaseki
doğalgaz
fatura
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1f/1052301161_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6c1addbd4b01985a8518f984d31ef1b4.jpg
Özhaseki A Haber’de Sebep Sonuç programına katıldı.Doğalgazın yüzde 75’ini devlet karşılıyor” diyen Özhaseki, “Doğalgaz bir vatandaşa 1000 liralık geliyorsa aslında o fatura 4000 liralık” dedi.Faturalara toplam maliyetin yazılmasını isteyen Özhaseki, fiyatları AB ülkeleriyle kıyaslayarak, “Doğalgazda en ucuz ülkeyiz. Kesin bu.” ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1f/1052301161_112:0:760:486_1920x0_80_0_0_7f70765b7723f77b17bf76df720e7cf8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mehmet özhaseki, doğalgaz, fatura

Özhaseki: 1000 liralık doğalgaz geliyorsa aslında o 4000 liralık, yüzde 75’ini devlet karşılıyor

21:56 14.02.2022
© AAMehmet Özhaseki
Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© AA
Abone olGoogle news
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, doğalgazda 1000 liralık bir doğalgaz faturasının aslında 4000 lira olduğunu, yüzde 75’ini devletin karşıladığını söyledi.
Özhaseki A Haber’de Sebep Sonuç programına katıldı.

Doğalgazın yüzde 75’ini devlet karşılıyor” diyen Özhaseki, “Doğalgaz bir vatandaşa 1000 liralık geliyorsa aslında o fatura 4000 liralık” dedi.
Faturalara toplam maliyetin yazılmasını isteyen Özhaseki, fiyatları AB ülkeleriyle kıyaslayarak, “Doğalgazda en ucuz ülkeyiz. Kesin bu.” ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала