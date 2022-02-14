https://tr.sputniknews.com/20220214/ozhaseki-1000-liralik-dogalgaz-geliyorsa-aslinda-o-4000-liralik-yuzde-75ini-devlet-karsiliyor-1053836851.html

Özhaseki: 1000 liralık doğalgaz geliyorsa aslında o 4000 liralık, yüzde 75’ini devlet karşılıyor

Özhaseki: 1000 liralık doğalgaz geliyorsa aslında o 4000 liralık, yüzde 75’ini devlet karşılıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, doğalgazda 1000 liralık bir doğalgaz faturasının aslında 4000 lira olduğunu... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T21:56+0300

2022-02-14T21:56+0300

2022-02-14T21:56+0300

ekonomi

mehmet özhaseki

doğalgaz

fatura

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Özhaseki A Haber’de Sebep Sonuç programına katıldı.Doğalgazın yüzde 75’ini devlet karşılıyor” diyen Özhaseki, “Doğalgaz bir vatandaşa 1000 liralık geliyorsa aslında o fatura 4000 liralık” dedi.Faturalara toplam maliyetin yazılmasını isteyen Özhaseki, fiyatları AB ülkeleriyle kıyaslayarak, “Doğalgazda en ucuz ülkeyiz. Kesin bu.” ifadelerini kullandı.

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mehmet özhaseki, doğalgaz, fatura