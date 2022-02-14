https://tr.sputniknews.com/20220214/pastirma-tartismasina-kastamonu-da-katildi-ne-kayseri-ne-afyonkarahisar-burasi-gecerli-tek-lezzet-1053826523.html

Pastırma tartışmasına Kastamonu da katıldı: Ne Kayseri ne Afyonkarahisar, burası geçerli tek lezzet

Pastırma tartışmasına Kastamonu da katıldı: Ne Kayseri ne Afyonkarahisar, burası geçerli tek lezzet

Son günlerde Kayseri ile Afyonkarahisar arasında yaşanan pastırma ve sucuk tartışmasına Kastamonulu üreticiler de dahil oldu. Kastamonulu pastırma ve sucuk... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T16:42+0300

2022-02-14T16:42+0300

2022-02-14T16:47+0300

pastırma

yaşam

kastamonu

afyonkarahisar

kayseri

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Son günlerde Kayseri ile Afyonkarahisar arasında yaşanan ‘En fazla pastırma ve sucuğu kim üretiyor?’ Kastamonu’ya da taşındı. Kayseri ile Afyonkarahisar’da üretilen pastırma ve sucuğun fabrikasyon olduğuna dikkat çeken Kastamonulu pastırma ve sucuk üreticileri, Türkiye’nin en lezzetli ve doğal pastırma ile sucuğunun Kastamonu’da üretildiğini kaydetti.Vatandaşları Kastamonu’nun pastırmasından ve sucuğundan yemeden karar vermemeleri noktasında uyarılarda da bulunan Kastamonulu üreticiler, Kayseri ile Afyonkarahisar’ın ürettiği pastırma ve sucuğun, kendi ürettikleri pastırma ve sucukların lezzetine yaklaşamayacağını söyledi.‘5 kilo pastırmayı 80 günde doğal ortamda üretip müşteriye sunuyoruz’Kastamonu’da pastırma ve sucuk üretimi yapan Ayberk Karaosmanoğlu, şunları söyledi:‘Çok fazla üretmiyoruz, bizim pastırmamız hiçbir markette bulunmaz’Kastamonu’da pastırma ve sucuğun seri üretimini yapmadıklarını söyleyen Ayberk Karaosmanoğlu, şöyle devam etti:‘Müşterilere kargo ile gönderiyoruz’1923 yılından bu tarafa 4 kuşaktır pastırma ve sucuk üretimi yaptıklarına işaret eden Fatih Karaosmanoğlu ise, şunları söyledi:‘2 kilogram etten 1 kilo 250 gram kurumuş sucuk elde ediyoruz’Fatih Karaosmanoğlu, Kastamonu sucuğunu da pastırma gibi doğal ortamda 35-40 gün kadar açık alanda rüzgar ve güneşin altında kuruttuklarına dikkat çekti:‘Kastamonu pastırma ve sucukta geçerli tek lezzet’Kastamonu pastırmasını ve sucuğunu severek tükettiklerini anlatan Rıza Kepenek de, şöyle konuştu:

https://tr.sputniknews.com/20220201/sagliga-en-zararli-10-yiyecek-aciklandi-1053359336.html

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pastırma, kastamonu, afyonkarahisar, kayseri