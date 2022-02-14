https://tr.sputniknews.com/20220214/peskov-ukraynanin-nato-fikrinden-resmen-vazgecmesi-cekincelerimiz-icin-anlamli-bir-yanit-olur-1053822381.html

Peskov: Ukrayna'nın NATO fikrinden resmen vazgeçmesi, çekincelerimiz için anlamlı bir yanıt olur

Peskov: Ukrayna'nın NATO fikrinden resmen vazgeçmesi, çekincelerimiz için anlamlı bir yanıt olur

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın NATO'ya üyelik fikrinden resmen vazgeçmesinin Rusya'nın çekincelerine yönelik anlamlı bir yanıt olacağını söyledi. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T15:22+0300

2022-02-14T15:22+0300

2022-02-14T15:29+0300

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Günlük basın toplantısında Ukrayna'nin İngiltere Büyükelçisi Vadim Pristayko'nun Kiev'in NATO üyeliğinden vazgeçebileceği yönündeki sözlerini değerlendiren Peskov, "Hiç şüphesiz, Ukrayna'nın NATO üyeliği fikrinden kayıt altına alınmış, teyit edilmiş bir şekilde vazgeçmesi, Rusya'nın çekinceleri için daha anlamlı bir yanıt hazırlanmasını sağlayacak bir adım olurdu" dedi. Kiev'in Pristayko'dan sözlerine açıklık getirmesini istemesinin Moskova'nın dikkatini çektiğini anlatan Peskov, bu nedenle büyükelçinin açıklamasının Kiev'in kavramsal dış politik bakışını taşımadığını ve bir oldubitti olarak algılanmasının pek mümkün olmadığını belirtti. Ukrayna Anayasası'nda farklı amaçlara yer verildiğini bildiklerini kaydetti. 'Ukrayna ordusunun intikalleri gerilimi tırmandırır' Bu arada Peskov, Ukrayna ordusunun tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile sınır bölgesinde gerçekleştirdiği intikallerin Kremlin'in dikkatini çektiğini ve bu adımların gerilimi tırmandıracağını düşündüklerini söyledi. Peskov, "Rus birliklerinin Rusya topraklarında intikal gerçekleştirdiğini bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ve farklı nitelikteki birimlerin en az bunun kadar kapsamlı intikalleri, hem sınır bölgesinde hem de Ukrayna topraklarında, üstelik tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile sınır bölgesinde gerçekleşiyor ve bu elbette durumun önemli oranda tırmanmasına yol açıyor" ifadelerini kullandı. Peskov, Ukrayna'nın Rusya ve Viyana Belgesi'ne imza atan diğer ülkelerle 48 saat içinde toplantı çağrısı yapmasıyla ilgili sorular karşısında yorumda bulunmamayı tercih etti. Toplantı çağrısını yapan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, “Rusya, Viyana Belgesi ile ilgili talebimize yanıt vermedi. Bir sonraki adımı atıyoruz. Ukrayna, Rus ordu birliklerinin sınırımız boyunca ve geçici olarak işgal edilen Kırım'da güçlendirilmesini ve hareketini görüşmek üzere önümüzdeki 48 saat içinde Rusya Federasyonu ve tüm katılımcı devletlerle toplantı çağrısı yapıyor. Eğer Rusya, AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) bölgesindeki güvenliğin bölünmezliği konusundaki sözlerini ciddiye alıyorsa, gerilimi azaltmak ve tüm katılımcı devletler için güvenliği artırmak amacıyla askeri şeffaflık taahhütlerini yerine getirmeli” ifadelerini kullanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220213/ukraynadan-rusya-ve-diger-agit-uyeleriyle-48-saat-icerisinde-toplanti-talebi-1053797512.html

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ukrayna, nato, rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, donbass