https://tr.sputniknews.com/20220214/petrol-yuklu-tanker-kaza-yapti-kilometrelerce-kuyruk-olustu-1053839287.html
Petrol yüklü tanker kaza yaptı, kilometrelerce kuyruk oluştu
Petrol yüklü tanker kaza yaptı, kilometrelerce kuyruk oluştu
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bariyerlere çarpan ham petrol yüklü tanker ekipleri alarma geçirdi. Bölgeye tedbir amaçlı ambulans ve itfaiye ekipleri sevk... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T23:31+0300
2022-02-14T23:31+0300
2022-02-14T23:31+0300
türkiye
şanlıurfa
viranşehir
petrol
petrol tankeri
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Gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi ile Mardin’in Kızıltepe ilçesini birbirine bağlayan karayolunun 25. kilometresinde yaşanan kazada, kontrolden çıkan ham petrol yüklü tanker bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekiplerinin tek yönlü olarak trafiğe kapattığı yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tanker, vinç ve kurtarıcı tarafından şarampolden çıkartılarak güvenli bir yere çekildikten sonra yol yeniden trafiğe açıldı.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
türkiye
şanlıurfa
viranşehir
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şanlıurfa, viranşehir, petrol, petrol tankeri
Petrol yüklü tanker kaza yaptı, kilometrelerce kuyruk oluştu
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bariyerlere çarpan ham petrol yüklü tanker ekipleri alarma geçirdi. Bölgeye tedbir amaçlı ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi ile Mardin’in Kızıltepe ilçesini birbirine bağlayan karayolunun 25. kilometresinde yaşanan kazada, kontrolden çıkan ham petrol yüklü tanker bariyerlere çarptı.
Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekiplerinin tek yönlü olarak trafiğe kapattığı yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tanker, vinç ve kurtarıcı tarafından şarampolden çıkartılarak güvenli bir yere çekildikten sonra yol yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.