https://tr.sputniknews.com/20220214/petrol-yuklu-tanker-kaza-yapti-kilometrelerce-kuyruk-olustu-1053839287.html

Petrol yüklü tanker kaza yaptı, kilometrelerce kuyruk oluştu

Petrol yüklü tanker kaza yaptı, kilometrelerce kuyruk oluştu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bariyerlere çarpan ham petrol yüklü tanker ekipleri alarma geçirdi. Bölgeye tedbir amaçlı ambulans ve itfaiye ekipleri sevk... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T23:31+0300

2022-02-14T23:31+0300

2022-02-14T23:31+0300

türkiye

şanlıurfa

viranşehir

petrol

petrol tankeri

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Gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi ile Mardin’in Kızıltepe ilçesini birbirine bağlayan karayolunun 25. kilometresinde yaşanan kazada, kontrolden çıkan ham petrol yüklü tanker bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekiplerinin tek yönlü olarak trafiğe kapattığı yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tanker, vinç ve kurtarıcı tarafından şarampolden çıkartılarak güvenli bir yere çekildikten sonra yol yeniden trafiğe açıldı.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

türkiye

şanlıurfa

viranşehir

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şanlıurfa, viranşehir, petrol, petrol tankeri