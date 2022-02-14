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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220214/podolyak-16-subatin-birlik-gunu-ilan-edildigi-gercegi-yansitmiyor-zelenskiy-ironi-yapti-1053839920.html
Podolyak: 16 Şubat'ın 'Birlik Günü' ilan edildiği gerçeği yansıtmıyor, Zelenskiy 'ironi' yaptı
Podolyak: 16 Şubat'ın 'Birlik Günü' ilan edildiği gerçeği yansıtmıyor, Zelenskiy 'ironi' yaptı
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Podolyak, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen '16... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T23:47+0300
2022-02-14T23:54+0300
ukrayna krizi
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Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı video mesaj ile Ukraynalılara seslendi.16 Şubat'ın saldırı günü olacağının iddia edildiğini aktaran Zelenskiy, "Biz onu Birlik Günü yapacağız. Gerekli karar imzalandı. O gün ulusal bayraklarımızı asacağız, sarı-mavi kurdelelerimizi takacağız ve tüm dünyaya birliğimizi göstereceğiz." ifadesini kullandı.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak'ın CNN'de katıldığı canlı yayın sırasında Zelenskiy'nin 16 Şubat'ı 'Birlik Günü' ilan ettiğine yönelik sözlerinin gerçeği yansıtmadığını sadece 'ironi' olduğunu ifade etti.
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Podolyak: 16 Şubat'ın 'Birlik Günü' ilan edildiği gerçeği yansıtmıyor, Zelenskiy 'ironi' yaptı

23:47 14.02.2022 (güncellendi: 23:54 14.02.2022)
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Fotoğraf bankasına girVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Podolyak, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen '16 Şubat'ı Birlik Günü adıyla resmi tatil ilan ettiği'ne yönelik açıklamasına 'ironik' dedi.
Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı video mesaj ile Ukraynalılara seslendi.
16 Şubat'ın saldırı günü olacağının iddia edildiğini aktaran Zelenskiy, "Biz onu Birlik Günü yapacağız. Gerekli karar imzalandı. O gün ulusal bayraklarımızı asacağız, sarı-mavi kurdelelerimizi takacağız ve tüm dünyaya birliğimizi göstereceğiz." ifadesini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak'ın CNN'de katıldığı canlı yayın sırasında Zelenskiy'nin 16 Şubat'ı 'Birlik Günü' ilan ettiğine yönelik sözlerinin gerçeği yansıtmadığını sadece 'ironi' olduğunu ifade etti.
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