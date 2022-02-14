https://tr.sputniknews.com/20220214/podolyak-16-subatin-birlik-gunu-ilan-edildigi-gercegi-yansitmiyor-zelenskiy-ironi-yapti-1053839920.html
Podolyak: 16 Şubat'ın 'Birlik Günü' ilan edildiği gerçeği yansıtmıyor, Zelenskiy 'ironi' yaptı
Podolyak: 16 Şubat'ın 'Birlik Günü' ilan edildiği gerçeği yansıtmıyor, Zelenskiy 'ironi' yaptı
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Podolyak, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen '16... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T23:47+0300
2022-02-14T23:47+0300
2022-02-14T23:54+0300
ukrayna krizi
ukraynalı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053251791_0:0:3197:1799_1920x0_80_0_0_1b73d7e1d12ec781aaed2efd88ea3c79.jpg
Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı video mesaj ile Ukraynalılara seslendi.16 Şubat'ın saldırı günü olacağının iddia edildiğini aktaran Zelenskiy, "Biz onu Birlik Günü yapacağız. Gerekli karar imzalandı. O gün ulusal bayraklarımızı asacağız, sarı-mavi kurdelelerimizi takacağız ve tüm dünyaya birliğimizi göstereceğiz." ifadesini kullandı.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak'ın CNN'de katıldığı canlı yayın sırasında Zelenskiy'nin 16 Şubat'ı 'Birlik Günü' ilan ettiğine yönelik sözlerinin gerçeği yansıtmadığını sadece 'ironi' olduğunu ifade etti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053251791_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_85c74cac41bbf416c1df55f22b667597.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukraynalı
Podolyak: 16 Şubat'ın 'Birlik Günü' ilan edildiği gerçeği yansıtmıyor, Zelenskiy 'ironi' yaptı
23:47 14.02.2022 (güncellendi: 23:54 14.02.2022) Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Podolyak, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen '16 Şubat'ı Birlik Günü adıyla resmi tatil ilan ettiği'ne yönelik açıklamasına 'ironik' dedi.
Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı video mesaj ile Ukraynalılara seslendi.
16 Şubat'ın saldırı günü olacağının iddia edildiğini aktaran Zelenskiy, "Biz onu Birlik Günü yapacağız. Gerekli karar imzalandı. O gün ulusal bayraklarımızı asacağız, sarı-mavi kurdelelerimizi takacağız ve tüm dünyaya birliğimizi göstereceğiz." ifadesini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak'ın CNN'de katıldığı canlı yayın sırasında Zelenskiy'nin 16 Şubat'ı 'Birlik Günü' ilan ettiğine yönelik sözlerinin gerçeği yansıtmadığını sadece 'ironi' olduğunu ifade etti.