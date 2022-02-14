https://tr.sputniknews.com/20220214/podolyak-16-subatin-birlik-gunu-ilan-edildigi-gercegi-yansitmiyor-zelenskiy-ironi-yapti-1053839920.html

Podolyak: 16 Şubat'ın 'Birlik Günü' ilan edildiği gerçeği yansıtmıyor, Zelenskiy 'ironi' yaptı

Podolyak: 16 Şubat'ın 'Birlik Günü' ilan edildiği gerçeği yansıtmıyor, Zelenskiy 'ironi' yaptı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Podolyak, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen '16... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T23:47+0300

2022-02-14T23:47+0300

2022-02-14T23:54+0300

ukrayna krizi

ukraynalı

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Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı video mesaj ile Ukraynalılara seslendi.16 Şubat'ın saldırı günü olacağının iddia edildiğini aktaran Zelenskiy, "Biz onu Birlik Günü yapacağız. Gerekli karar imzalandı. O gün ulusal bayraklarımızı asacağız, sarı-mavi kurdelelerimizi takacağız ve tüm dünyaya birliğimizi göstereceğiz." ifadesini kullandı.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak'ın CNN'de katıldığı canlı yayın sırasında Zelenskiy'nin 16 Şubat'ı 'Birlik Günü' ilan ettiğine yönelik sözlerinin gerçeği yansıtmadığını sadece 'ironi' olduğunu ifade etti.

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