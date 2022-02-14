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KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
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Prens Charles'ın eşi Camilla koronavirüse yakalandı
Prens Charles'ın eşi Camilla koronavirüse yakalandı
Geçen günlerde ikinci kez Kovid-19'a yakalanan Prens Charles'ın bu kez eşi Camilla'nın testi pozitif çıktı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T15:29+0300
2022-02-14T15:29+0300
2022-02-14T15:32+0300
koronavirüs
prens charles
cornwall
kovid-19
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İngiltere'de Prens Charles'ın eşi ve Cornwall Düşesi Camilla Rosemary'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.İki kraliyet üyesinin de daha önce Kovid-19'a karşı tam aşılandığı açıklanmıştı.
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prens charles, cornwall, kovid-19
Prens Charles'ın eşi Camilla koronavirüse yakalandı 15:29 14.02.2022 (güncellendi: 15:32 14.02.2022) Abone ol
Geçen günlerde ikinci kez Kovid-19'a yakalanan Prens Charles'ın bu kez eşi Camilla'nın testi pozitif çıktı.
İngiltere'de Prens Charles'ın eşi ve Cornwall Düşesi Camilla Rosemary'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
İki kraliyet üyesinin de daha önce Kovid-19'a karşı tam aşılandığı açıklanmıştı.