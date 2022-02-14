https://tr.sputniknews.com/20220214/prens-charlesin-esi-camilla-koronaviruse-yakalandi-1053823180.html

Prens Charles'ın eşi Camilla koronavirüse yakalandı

Prens Charles'ın eşi Camilla koronavirüse yakalandı

Geçen günlerde ikinci kez Kovid-19'a yakalanan Prens Charles'ın bu kez eşi Camilla'nın testi pozitif çıktı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T15:29+0300

2022-02-14T15:29+0300

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koronavirüs

prens charles

cornwall

kovid-19

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İngiltere'de Prens Charles'ın eşi ve Cornwall Düşesi Camilla Rosemary'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.İki kraliyet üyesinin de daha önce Kovid-19'a karşı tam aşılandığı açıklanmıştı.

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prens charles, cornwall, kovid-19