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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220214/putine-donetsk-ve-luganskin-bagimsizligini-tanima-cagrisini-iceren-yeni-tasari-dumaya-sunuldu-1053827917.html
Putin'e Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren yeni tasarı Duma'ya sunuldu
Putin'e Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren yeni tasarı Duma'ya sunuldu
Rusya’da iktidardaki Birleşik Rusya partili milletvekili, parlamentonun alt kanadı Duma’ya, Devlet Başkanı Putin’e Donetsk ve Lugansk bölgelerinin... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T17:22+0300
2022-02-14T17:23+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
duma
donetsk
lugansk
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Birleşik Rusya partili milletvekilleri Viktor Vodolatskiy ve Artyom Turov tarafından Duma’ya sunulan tasarının metninde, “Duma’nın ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin tanınması gerektiğine ilişkin’ çağrı taslağıyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı ile istişarelerin yapılması ve ilgili çağrı taslağının değerlendirilmesi” ifadesine yer verildi. Tasarıda, “Devlet Duması milletvekilleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin tanınmasını haklı ve ahlaki olarak doğru buluyor. Geçtiğimiz yıllarda cumhuriyetlerde halkın iradesi temelinde demokratik yapılar ve meşru iktidarın tüm niteliklerine sahip devletler inşa edildi” dendi. Bu adımın, Donetsk ve Lugansk sakinlerinin 'dış tehditlere ve soykırım politikasına karşı güvenliğini ve korunmasını garanti altına almak' ve Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın amaç ve ilkelerine uygun olarak uluslararası barış ve bölgesel istikrarın güçlenmesi için zemin oluşturacağı ifade edildi. Ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin uluslararası düzeyde tanınma sürecini başlatacağı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220131/komunist-parti-lideri-zyuganov-dumadaki-partiler-donetsk-ve-luganska-azami-destekten-yana-1053316434.html
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rusya, vladimir putin, duma, donetsk, lugansk

Putin'e Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren yeni tasarı Duma'ya sunuldu

17:22 14.02.2022 (güncellendi: 17:23 14.02.2022)
© Sputnik / Сергей АверинLugansk
Lugansk - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© Sputnik / Сергей Аверин
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Rusya’da iktidardaki Birleşik Rusya partili milletvekili, parlamentonun alt kanadı Duma’ya, Devlet Başkanı Putin’e Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bağımsızlığının tanınması gerektiği kaydedilen yeni tasarı sundu.
Birleşik Rusya partili milletvekilleri Viktor Vodolatskiy ve Artyom Turov tarafından Duma’ya sunulan tasarının metninde, “Duma’nın ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin tanınması gerektiğine ilişkin’ çağrı taslağıyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı ile istişarelerin yapılması ve ilgili çağrı taslağının değerlendirilmesi” ifadesine yer verildi.
Tasarıda, “Devlet Duması milletvekilleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin tanınmasını haklı ve ahlaki olarak doğru buluyor. Geçtiğimiz yıllarda cumhuriyetlerde halkın iradesi temelinde demokratik yapılar ve meşru iktidarın tüm niteliklerine sahip devletler inşa edildi” dendi.
Bu adımın, Donetsk ve Lugansk sakinlerinin 'dış tehditlere ve soykırım politikasına karşı güvenliğini ve korunmasını garanti altına almak' ve Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın amaç ve ilkelerine uygun olarak uluslararası barış ve bölgesel istikrarın güçlenmesi için zemin oluşturacağı ifade edildi.
Ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin uluslararası düzeyde tanınma sürecini başlatacağı kaydedildi.
Donetsk - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
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