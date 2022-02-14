https://tr.sputniknews.com/20220214/redditte-bir-adam-kendi-cinsel-organini-emmeye-calisirken-sakatlandigini-soyledi-1053822499.html

Reddit'te bir adam, kendi cinsel organını emmeye çalışırken sakatlandığını söyledi

Reddit'te bir adam, kendi cinsel organını emmeye çalışırken sakatlandığını söyledi

Reddit'te paylaşım yapan bir adam, kendi penisini emmeye çalışırken sırtını sakatladığını söyledi. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T15:20+0300

2022-02-14T15:20+0300

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penis

oral seks

reddit

sakatlık

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Kendi penisini emdiğini söyleyen bir adam, Reddit'te yaptığı paylaşımda bunu yaparken sakatlandığını söyledi.Kendi penisini emmeyi kolaylaştırmak için 10 kilo verdiğini söyleyen adam, "İşimi yapıyordum, ta ki aniden sırtımda gerçekten kötü bir çatırtı duyana kadar. Çatlamayı duyduğum anda, sırtımın her yerine muazzam bir ağrı girdi" ifadelerini kullandı.Yaşadığı ani sakatlanmadan ötürü büyük bir acı çektiğini anlatan Reddit kullanıcısı, 20 dakika boyunca hareket edemediğini söyledi ve "Zar zor ayağa kalktım ve biraz ağrı kesici alabilmek için kendimi mutfağa gitmeye zorladım, aynı anda 2 ağrı kesici aldım. Yarım saat geçti, hala çok acı çekiyorum ama eskisi kadar kötü değil. O zamandan beri kronik sırt ağrısı ile yaşıyorum" ifadelerini kullandı. Yaşadığı ağrıya rağmen, yeniden penisini emmek istediğini söyleyen adam, "Bunun parlak bir fikir olduğunu düşünmeyin. O hata yüzünden potansiyel olarak hayatımın geri kalanında bu acıyla yaşamak zorunda kalacağım. Hikayenin ahlaki yönü: Hiçbir şey olmayacağını düşünseniz bile vücudunuza dikkat edin ve koruyun" dedi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

penis, oral seks, reddit, sakatlık