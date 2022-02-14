Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220214/redditte-bir-adam-kendi-cinsel-organini-emmeye-calisirken-sakatlandigini-soyledi-1053822499.html
Reddit'te bir adam, kendi cinsel organını emmeye çalışırken sakatlandığını söyledi
Reddit'te bir adam, kendi cinsel organını emmeye çalışırken sakatlandığını söyledi
Reddit'te paylaşım yapan bir adam, kendi penisini emmeye çalışırken sırtını sakatladığını söyledi. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T15:20+0300
2022-02-14T15:24+0300
dünya
penis
oral seks
reddit
sakatlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/04/1044190577_0:14:787:457_1920x0_80_0_0_71286e12a661268b0fd10a931b7e1732.jpg
Kendi penisini emdiğini söyleyen bir adam, Reddit'te yaptığı paylaşımda bunu yaparken sakatlandığını söyledi.Kendi penisini emmeyi kolaylaştırmak için 10 kilo verdiğini söyleyen adam, "İşimi yapıyordum, ta ki aniden sırtımda gerçekten kötü bir çatırtı duyana kadar. Çatlamayı duyduğum anda, sırtımın her yerine muazzam bir ağrı girdi" ifadelerini kullandı.Yaşadığı ani sakatlanmadan ötürü büyük bir acı çektiğini anlatan Reddit kullanıcısı, 20 dakika boyunca hareket edemediğini söyledi ve "Zar zor ayağa kalktım ve biraz ağrı kesici alabilmek için kendimi mutfağa gitmeye zorladım, aynı anda 2 ağrı kesici aldım. Yarım saat geçti, hala çok acı çekiyorum ama eskisi kadar kötü değil. O zamandan beri kronik sırt ağrısı ile yaşıyorum" ifadelerini kullandı. Yaşadığı ağrıya rağmen, yeniden penisini emmek istediğini söyleyen adam, "Bunun parlak bir fikir olduğunu düşünmeyin. O hata yüzünden potansiyel olarak hayatımın geri kalanında bu acıyla yaşamak zorunda kalacağım. Hikayenin ahlaki yönü: Hiçbir şey olmayacağını düşünseniz bile vücudunuza dikkat edin ve koruyun" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/04/1044190577_24:0:787:572_1920x0_80_0_0_a17efe05ed3ae29ccd63f97122bdf71f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
penis, oral seks, reddit, sakatlık

Reddit'te bir adam, kendi cinsel organını emmeye çalışırken sakatlandığını söyledi

15:20 14.02.2022 (güncellendi: 15:24 14.02.2022)
© Fotoğraf : Taipei Times/Tang Shih-mingerkek, genital bölge, penis
erkek, genital bölge, penis - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© Fotoğraf : Taipei Times/Tang Shih-ming
Abone ol
Reddit'te paylaşım yapan bir adam, kendi penisini emmeye çalışırken sırtını sakatladığını söyledi.
Kendi penisini emdiğini söyleyen bir adam, Reddit'te yaptığı paylaşımda bunu yaparken sakatlandığını söyledi.
Kendi penisini emmeyi kolaylaştırmak için 10 kilo verdiğini söyleyen adam, "İşimi yapıyordum, ta ki aniden sırtımda gerçekten kötü bir çatırtı duyana kadar. Çatlamayı duyduğum anda, sırtımın her yerine muazzam bir ağrı girdi" ifadelerini kullandı.
Yaşadığı ani sakatlanmadan ötürü büyük bir acı çektiğini anlatan Reddit kullanıcısı, 20 dakika boyunca hareket edemediğini söyledi ve "Zar zor ayağa kalktım ve biraz ağrı kesici alabilmek için kendimi mutfağa gitmeye zorladım, aynı anda 2 ağrı kesici aldım. Yarım saat geçti, hala çok acı çekiyorum ama eskisi kadar kötü değil. O zamandan beri kronik sırt ağrısı ile yaşıyorum" ifadelerini kullandı.
Yaşadığı ağrıya rağmen, yeniden penisini emmek istediğini söyleyen adam, "Bunun parlak bir fikir olduğunu düşünmeyin. O hata yüzünden potansiyel olarak hayatımın geri kalanında bu acıyla yaşamak zorunda kalacağım. Hikayenin ahlaki yönü: Hiçbir şey olmayacağını düşünseniz bile vücudunuza dikkat edin ve koruyun" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала