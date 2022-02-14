https://tr.sputniknews.com/20220214/rus-disisleri-guvenlik-onerilerinin-kilit-maddelerinde-abd-ve-nato-ile-anlasma-sansi-var-1053824570.html

Putin’le görüşen Lavrov: Güvenlik önerilerinin kilit maddelerinde ABD ve NATO ile anlaşma şansı var

Putin’le görüşen Lavrov: Güvenlik önerilerinin kilit maddelerinde ABD ve NATO ile anlaşma şansı var

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus lider Putin ile görüşmesinde Batılı ülkelere sunulan güvenlik garantileri ile ilgili önerilerin kilit maddelerinde ABD ve... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T15:52+0300

2022-02-14T15:52+0300

2022-02-14T16:32+0300

ukrayna krizi

abd

rusya

nato

sergey lavrov

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104113/79/1041137947_0:136:1748:1119_1920x0_80_0_0_4f69e4614634e5df1c9b6bc656761ce4.jpg

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Batılı ülkelere sunulan güvenlik garantileri ile ilgili önerilerin kilit maddelerinde ABD ve NATO ile anlaşma şansı olduğunu söyledi.Lavrov, Putin’in, “Batılı ortaklarla anlaşmaya varma şansı var mı, yoksa Rusya'yı sonsuz müzakerelere sürüklemek mi istiyorlar?” sorusunu yöneltmesi üzerine, “Şans her zaman var” yanıtını verdi.Rusya’nın sunduğu güvenlik garantileri ile ilgili önerilere 25 Ocak’ta ABD ve NATO’dan yanıt geldiğini belirten Lavrov, “Söz konusu yanıtları bakanlıktan meslektaşlarımızla birlikte dikkatle inceledik. Bizi her şeyden önce ABD’nin yanıtı ilgilendiriyor, zira Batı kampında bu konuların çözümünde kimin başrolde olduğu belli” diye konuştu.‘NATO, Avrupa'daki gelişmeleri kendisinin belirlemesini sağlamaya çalışıyor’NATO’nun Avrupa kıtasındaki gelişmeleri kendisinin belirleyeceği bir duruma getirmeye çalıştığına dikkat çeken Lavrov, fakat Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) üye devletlerinin liderleri tarafından imzalanan anlaşmalara göre ‘hiçbir ülkenin, hiçbir ülke grubunun, hiçbir örgütün AGİT alanına hakim olamadığını’ hatırlattı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, rusya, nato, sergey lavrov, vladimir putin