https://tr.sputniknews.com/20220214/rus-disisleri-guvenlik-onerilerinin-kilit-maddelerinde-abd-ve-nato-ile-anlasma-sansi-var-1053824570.html
Putin’le görüşen Lavrov: Güvenlik önerilerinin kilit maddelerinde ABD ve NATO ile anlaşma şansı var
Putin’le görüşen Lavrov: Güvenlik önerilerinin kilit maddelerinde ABD ve NATO ile anlaşma şansı var
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus lider Putin ile görüşmesinde Batılı ülkelere sunulan güvenlik garantileri ile ilgili önerilerin kilit maddelerinde ABD ve... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T15:52+0300
2022-02-14T15:52+0300
2022-02-14T16:32+0300
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sergey lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Batılı ülkelere sunulan güvenlik garantileri ile ilgili önerilerin kilit maddelerinde ABD ve NATO ile anlaşma şansı olduğunu söyledi.Lavrov, Putin’in, “Batılı ortaklarla anlaşmaya varma şansı var mı, yoksa Rusya'yı sonsuz müzakerelere sürüklemek mi istiyorlar?” sorusunu yöneltmesi üzerine, “Şans her zaman var” yanıtını verdi.Rusya’nın sunduğu güvenlik garantileri ile ilgili önerilere 25 Ocak’ta ABD ve NATO’dan yanıt geldiğini belirten Lavrov, “Söz konusu yanıtları bakanlıktan meslektaşlarımızla birlikte dikkatle inceledik. Bizi her şeyden önce ABD’nin yanıtı ilgilendiriyor, zira Batı kampında bu konuların çözümünde kimin başrolde olduğu belli” diye konuştu.‘NATO, Avrupa'daki gelişmeleri kendisinin belirlemesini sağlamaya çalışıyor’NATO’nun Avrupa kıtasındaki gelişmeleri kendisinin belirleyeceği bir duruma getirmeye çalıştığına dikkat çeken Lavrov, fakat Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) üye devletlerinin liderleri tarafından imzalanan anlaşmalara göre ‘hiçbir ülkenin, hiçbir ülke grubunun, hiçbir örgütün AGİT alanına hakim olamadığını’ hatırlattı.
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Putin’le görüşen Lavrov: Güvenlik önerilerinin kilit maddelerinde ABD ve NATO ile anlaşma şansı var
15:52 14.02.2022 (güncellendi: 16:32 14.02.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus lider Putin ile görüşmesinde Batılı ülkelere sunulan güvenlik garantileri ile ilgili önerilerin kilit maddelerinde ABD ve NATO ile anlaşma şansının olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Batılı ülkelere sunulan güvenlik garantileri ile ilgili önerilerin kilit maddelerinde ABD ve NATO ile anlaşma şansı olduğunu söyledi.
Lavrov, Putin’in, “Batılı ortaklarla anlaşmaya varma şansı var mı, yoksa Rusya'yı sonsuz müzakerelere sürüklemek mi istiyorlar?” sorusunu yöneltmesi üzerine, “Şans her zaman var” yanıtını verdi.
Rusya’nın sunduğu güvenlik garantileri ile ilgili önerilere 25 Ocak’ta ABD ve NATO’dan yanıt geldiğini belirten Lavrov, “Söz konusu yanıtları bakanlıktan meslektaşlarımızla birlikte dikkatle inceledik. Bizi her şeyden önce ABD’nin yanıtı ilgilendiriyor, zira Batı kampında bu konuların çözümünde kimin başrolde olduğu belli” diye konuştu.
‘NATO, Avrupa'daki gelişmeleri kendisinin belirlemesini sağlamaya çalışıyor’
NATO’nun Avrupa kıtasındaki gelişmeleri kendisinin belirleyeceği bir duruma getirmeye çalıştığına dikkat çeken Lavrov, fakat Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) üye devletlerinin liderleri tarafından imzalanan anlaşmalara göre ‘hiçbir ülkenin, hiçbir ülke grubunun, hiçbir örgütün AGİT alanına hakim olamadığını’ hatırlattı.