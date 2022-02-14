https://tr.sputniknews.com/20220214/rus-disisleri-ukraynada-gerilimi-dusurecegimiz-bir-sey-yok-1053837703.html

Rus Dışişleri: Ukrayna'da gerilimi düşüreceğimiz bir şey yok

Rus Dışişleri: Ukrayna'da gerilimi düşüreceğimiz bir şey yok

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna'da gerilimi düşüreceği bir şey olmadığı, gerilimi Batı’nın, Kiev’i Minsk Anlaşmalarını... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T22:26+0300

2022-02-14T22:26+0300

2022-02-14T22:26+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

minsk anlaşması

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Silahların Yayılmasını Önleme ve Kontrol Departmanı Direktör Yardımcısı Oleg Postnikov, Rusya’nın Ukrayna'da gerilimi düşüreceği bir şey olmadığını, gerilimi Batı’nın, Kiev’i Minsk Anlaşmalarını yerine getirmesi için harekete geçirerek düşürmesi gerektiğini söyledi.Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde senatörlere hitap eden Postnikov, “ABD'nin görüşmeye meyilli olduğunu belirlediği konular paket bağlamından kopuyor, Ukrayna etrafındaki gerilimi düşürmeye yönelik ön adımlarımıza bağlanıyor. Bizim orada gerilimi düşürecek bir şeyimiz yok. Bunu, her şeyden önce Kiev'de himayesi altında bulunanları Minsk önlem paketine titizlikle ve kapsamlı olarak uyması için harekete geçirerek Batı sağlamalı” diye konuştu.‘Moskova, Batı'nın güvenlik garantileri ile ilgili önerilerini es geçmesine izin vermeyecek’Rusya’nın Batı'nın güvenlik garantileri ile ilgili önerilerini es geçmesine izin vermeyeceğine vurgu yapan Postinkov, şunları söyledi:“Batılı meslektaşlarımızın anlaşma sağlama yeterliliği hakkında giderek daha fazla soracağımız soru ortaya çıkıyor, fakat onları kendi yaklaşımlarımıza yaklaştırmadan, ortaya koyduğumuz endişeleri ‘halının altına saklamalarına’ izin vermeyerek pozisyonumuza açıklık getirmekten başka alternatifimiz yok.”

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rusya, ukrayna, minsk anlaşması