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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220214/rus-disisleri-ukraynada-gerilimi-dusurecegimiz-bir-sey-yok-1053837703.html
Rus Dışişleri: Ukrayna'da gerilimi düşüreceğimiz bir şey yok
Rus Dışişleri: Ukrayna'da gerilimi düşüreceğimiz bir şey yok
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna'da gerilimi düşüreceği bir şey olmadığı, gerilimi Batı’nın, Kiev’i Minsk Anlaşmalarını... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T22:26+0300
2022-02-14T22:26+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
minsk anlaşması
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Silahların Yayılmasını Önleme ve Kontrol Departmanı Direktör Yardımcısı Oleg Postnikov, Rusya’nın Ukrayna'da gerilimi düşüreceği bir şey olmadığını, gerilimi Batı’nın, Kiev’i Minsk Anlaşmalarını yerine getirmesi için harekete geçirerek düşürmesi gerektiğini söyledi.Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde senatörlere hitap eden Postnikov, “ABD'nin görüşmeye meyilli olduğunu belirlediği konular paket bağlamından kopuyor, Ukrayna etrafındaki gerilimi düşürmeye yönelik ön adımlarımıza bağlanıyor. Bizim orada gerilimi düşürecek bir şeyimiz yok. Bunu, her şeyden önce Kiev'de himayesi altında bulunanları Minsk önlem paketine titizlikle ve kapsamlı olarak uyması için harekete geçirerek Batı sağlamalı” diye konuştu.‘Moskova, Batı'nın güvenlik garantileri ile ilgili önerilerini es geçmesine izin vermeyecek’Rusya’nın Batı'nın güvenlik garantileri ile ilgili önerilerini es geçmesine izin vermeyeceğine vurgu yapan Postinkov, şunları söyledi:“Batılı meslektaşlarımızın anlaşma sağlama yeterliliği hakkında giderek daha fazla soracağımız soru ortaya çıkıyor, fakat onları kendi yaklaşımlarımıza yaklaştırmadan, ortaya koyduğumuz endişeleri ‘halının altına saklamalarına’ izin vermeyerek pozisyonumuza açıklık getirmekten başka alternatifimiz yok.”
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rusya, ukrayna, minsk anlaşması

Rus Dışişleri: Ukrayna'da gerilimi düşüreceğimiz bir şey yok

22:26 14.02.2022
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Fotoğraf bankasına girRusya Bayrağı
Rusya Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© Sputnik / Vitaly Timkiv
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna'da gerilimi düşüreceği bir şey olmadığı, gerilimi Batı’nın, Kiev’i Minsk Anlaşmalarını yerine getirmesi için harekete geçirerek düşürmesi gerektiği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Silahların Yayılmasını Önleme ve Kontrol Departmanı Direktör Yardımcısı Oleg Postnikov, Rusya’nın Ukrayna'da gerilimi düşüreceği bir şey olmadığını, gerilimi Batı’nın, Kiev’i Minsk Anlaşmalarını yerine getirmesi için harekete geçirerek düşürmesi gerektiğini söyledi.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde senatörlere hitap eden Postnikov, “ABD'nin görüşmeye meyilli olduğunu belirlediği konular paket bağlamından kopuyor, Ukrayna etrafındaki gerilimi düşürmeye yönelik ön adımlarımıza bağlanıyor. Bizim orada gerilimi düşürecek bir şeyimiz yok. Bunu, her şeyden önce Kiev'de himayesi altında bulunanları Minsk önlem paketine titizlikle ve kapsamlı olarak uyması için harekete geçirerek Batı sağlamalı” diye konuştu.

‘Moskova, Batı'nın güvenlik garantileri ile ilgili önerilerini es geçmesine izin vermeyecek’

Rusya’nın Batı'nın güvenlik garantileri ile ilgili önerilerini es geçmesine izin vermeyeceğine vurgu yapan Postinkov, şunları söyledi:
“Batılı meslektaşlarımızın anlaşma sağlama yeterliliği hakkında giderek daha fazla soracağımız soru ortaya çıkıyor, fakat onları kendi yaklaşımlarımıza yaklaştırmadan, ortaya koyduğumuz endişeleri ‘halının altına saklamalarına’ izin vermeyerek pozisyonumuza açıklık getirmekten başka alternatifimiz yok.”
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