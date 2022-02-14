https://tr.sputniknews.com/20220214/rusya-genelkurmay-baskanligi-sinirlarimizi-ihlal-eden-gemileri-vurmaya-haziriz-1053824230.html

Rusya Genelkurmay Başkanlığı: Sınırlarımızı ihlal eden gemileri vurmaya hazırız

Rusya Genelkurmay Başkanlığı: Sınırlarımızı ihlal eden gemileri vurmaya hazırız

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Stanislav Gacimagomedov, Rusya’nın deniz sınırlarını ihlal eden deniz araçlarını... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T15:49+0300

2022-02-14T15:49+0300

2022-02-14T15:49+0300

dünya

rusya

gemi

kuril

stanislav gacimagomedov

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde ‘yuvarlak masa’ toplantısında konuşan Gacimagomedov, geçen cumartesi bir Amerikan denizaltısının Rus ulusal sularına girmesi gibi durumlarda Rus ordusunun ateş açmaya hazır olup olmadığı sorusuna, ordunun bunu yapmaya hazır olduğu, fakat bu tür kararların en düzeyde alındığı yanıtını verdi.Gacimagomedov, “Biz her zaman hazırız. Fakat mesele şu ki, bu tür kararlar sadece en üst düzeyde alınıyor” diye konuştu.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Kuril Adalarının yakınında Rus karasularına giren ABD’ye ait bir denizaltının tespit edildiğini, Rus savaş gemisinin denizaltıyı Rusya’ya ait sulardan çıkmak zorunda bıraktığını açıklamıştı.Bakanlığın açıklamasında, ABD denizaltısının radar ve akustik kontrol araçlarında hedefi ikiye bölmek için kendinden tahrikli simülatör kullanarak maksimum hızla Rusya karasularından ayrıldığı kaydedilmişti.ABD’nin o bölgeden sorumlu askeri yetkilisi ise Amerikan denizaltılarının Rus karasularında operasyon yapmadıklarını açıklamıştı, aynı zamanda Amerikan denizaltılarının bulunduğu yerler hakkında yorum yapmaktan kaçınmıştı.Kremlin: Rus ordusu, yabancı gemilerin Rus karasularına girmesi durumunda protokollere sıkı sıkıya bağlı kalıyorKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rus askerlerin yabancı gemilerin Rus karasularına girdiğinde mevcut protokollere sıkı sıkıya bağlı kaldığını belirtti.Bugünkü basın toplantısında gazeteciler, Peskov’dan Rusya’nın deniz sınırlarını ihlal eden deniz araçlarını vurmaya hazır olduğunu söyleyen Genelkurmay Başkanlığı yetkilisinin bu açıklamasını değerlendirmesini istedi.Kremlin Sözcüsü, “Rusya Federasyonu karasularına girmeleri durumunda, yüzey veya su altındaki yabancı gemilerle ilgili belirli bir eylem protokolü mevcut. Elbette sınırlarımızı korumaktan, ülkemizin güvenliğinden sorumlu olan askerlerimiz, bu protokollere sıkı sıkıya bağlı kalmakta” diye konuştu.Genelkurmay Başkanlığı yetkilisinin açıklamasında tam olarak neyi kastettiği sorusu yöneltilen Peskov, bu sorunun yanıtını alabilmeleri için gazetecilere Savunma Bakanlığına başvurmalarını önerdi.

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rusya, gemi, kuril, stanislav gacimagomedov