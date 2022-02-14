https://tr.sputniknews.com/20220214/rusya-genelkurmayi-abd-guvenlik-garantileri-konusunu-laf-kalabaligiyla-gecistirmeye-calisiyor--1053819608.html
Rusya Genelkurmayı: ABD, güvenlik garantileri konusunu laf kalabalığıyla geçiştirmeye çalışıyor
Rusya Genelkurmayı: ABD, güvenlik garantileri konusunu laf kalabalığıyla geçiştirmeye çalışıyor
Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Stanislav Gacimagomedov, ABD'nin Moskova'nın güvenlik garantileriyle ilgili... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T14:10+0300
2022-02-14T14:10+0300
2022-02-14T14:10+0300
savunma
stanislav gacimagomedov
rusya
abd
güvenlik garantileri
nato
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Rusya Federasyon Konseyi'nde senatörlere hitap eden Gacimagomedov, "ABD'nin sergilediği tutum, ABD'liler tarafından birçok kez uygulanan, Rusya-ABD stratejik istikrar diyaloğu kapsamında ya da çok uluslu Rusya-NATO Konseyi, AGİT formatlarında Rusya'yı ABD için öncelikli olmayan konularda uzun süreli müzakerelere çekerek Rus inisiyatiflerini 'laf kalabalığıyla geçiştirme' amacına işaret ediyor" dedi. Gacimogamedov, ABD'nin gönderdiği cevap belgeleri analiz edildiğinde Washington'un Rusya'nın sunduğu anlaşma taslağı temelinde müzakere yürütmeye hazır olmadığını gösterdiğini vurguladı. ABD'nin kendi değerlerinden ve yükümlülüklerinden taviz vermeyeceğini ve NATO için açık kapı politikasını sürdüreceğini kaydeden Gacimogamedov, Washington'un ABD'lilerin tabiriyle 'her devlete ittifak anlaşmaları da dahil kendi güvenlik metotlarını özgürce seçme, değiştirme hakkı veren Amerikan yaklaşımını' izlemeye devam edeceğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220214/peskov-rusya-dis-politika-konsepti-mevcut-gelismeler-dikkate-alinarak-revize-ediliyor-1053816675.html
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stanislav gacimagomedov, rusya, abd, güvenlik garantileri, nato
Rusya Genelkurmayı: ABD, güvenlik garantileri konusunu laf kalabalığıyla geçiştirmeye çalışıyor
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Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Stanislav Gacimagomedov, ABD'nin Moskova'nın güvenlik garantileriyle ilgili inisiyatiflerini 'laf kalabalığıyla geçiştirme' çabası içinde olduğunu söyledi.
Rusya Federasyon Konseyi'nde senatörlere hitap eden Gacimagomedov, "ABD'nin sergilediği tutum, ABD'liler tarafından birçok kez uygulanan, Rusya-ABD stratejik istikrar diyaloğu kapsamında ya da çok uluslu Rusya-NATO Konseyi, AGİT formatlarında Rusya'yı ABD için öncelikli olmayan konularda uzun süreli müzakerelere çekerek Rus inisiyatiflerini 'laf kalabalığıyla geçiştirme' amacına işaret ediyor" dedi.
Gacimogamedov, ABD'nin gönderdiği cevap belgeleri analiz edildiğinde Washington'un Rusya'nın sunduğu anlaşma taslağı temelinde müzakere yürütmeye hazır olmadığını gösterdiğini vurguladı.
ABD'nin kendi değerlerinden ve yükümlülüklerinden taviz vermeyeceğini ve NATO için açık kapı politikasını sürdüreceğini kaydeden Gacimogamedov, Washington'un ABD'lilerin tabiriyle 'her devlete ittifak anlaşmaları da dahil kendi güvenlik metotlarını özgürce seçme, değiştirme hakkı veren Amerikan yaklaşımını' izlemeye devam edeceğini belirtti.