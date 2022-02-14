https://tr.sputniknews.com/20220214/rusya-genelkurmayi-abd-guvenlik-garantileri-konusunu-laf-kalabaligiyla-gecistirmeye-calisiyor--1053819608.html

Rusya Genelkurmayı: ABD, güvenlik garantileri konusunu laf kalabalığıyla geçiştirmeye çalışıyor

Rusya Genelkurmayı: ABD, güvenlik garantileri konusunu laf kalabalığıyla geçiştirmeye çalışıyor

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Stanislav Gacimagomedov, ABD'nin Moskova'nın güvenlik garantileriyle ilgili... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T14:10+0300

2022-02-14T14:10+0300

2022-02-14T14:10+0300

savunma

stanislav gacimagomedov

rusya

abd

güvenlik garantileri

nato

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Rusya Federasyon Konseyi'nde senatörlere hitap eden Gacimagomedov, "ABD'nin sergilediği tutum, ABD'liler tarafından birçok kez uygulanan, Rusya-ABD stratejik istikrar diyaloğu kapsamında ya da çok uluslu Rusya-NATO Konseyi, AGİT formatlarında Rusya'yı ABD için öncelikli olmayan konularda uzun süreli müzakerelere çekerek Rus inisiyatiflerini 'laf kalabalığıyla geçiştirme' amacına işaret ediyor" dedi. Gacimogamedov, ABD'nin gönderdiği cevap belgeleri analiz edildiğinde Washington'un Rusya'nın sunduğu anlaşma taslağı temelinde müzakere yürütmeye hazır olmadığını gösterdiğini vurguladı. ABD'nin kendi değerlerinden ve yükümlülüklerinden taviz vermeyeceğini ve NATO için açık kapı politikasını sürdüreceğini kaydeden Gacimogamedov, Washington'un ABD'lilerin tabiriyle 'her devlete ittifak anlaşmaları da dahil kendi güvenlik metotlarını özgürce seçme, değiştirme hakkı veren Amerikan yaklaşımını' izlemeye devam edeceğini belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220214/peskov-rusya-dis-politika-konsepti-mevcut-gelismeler-dikkate-alinarak-revize-ediliyor-1053816675.html

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stanislav gacimagomedov, rusya, abd, güvenlik garantileri, nato