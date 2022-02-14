https://tr.sputniknews.com/20220214/rusyadan-tacikistanda-saldiri-helikopterleri-ve-s-300le-tatbikat--1053810911.html

Rusya’dan Tacikistan’da saldırı helikopterleri ve S-300’le tatbikat

Rusya’dan Tacikistan’da saldırı helikopterleri ve S-300’le tatbikat

Rusya’nın Tacikistan’daki askeri üssünden askerler, ülkenin dağlık bölgelerinde S-300PS füze savunma sistemi ve saldırı helikopterlerinin yer aldığı bir... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T11:08+0300

2022-02-14T11:08+0300

2022-02-14T11:08+0300

rusya

tacikistan

tatbikat

s-300

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Rusya’nın Merkezi Askeri Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın 201. Hava Üssü’nden Mi-SMTB5-1 ve Mi-24 helikopterleri mürettebatları, Tacikistan’ın dağlık bölgelerinde tatbikata başladı. Motorlu tüfek birimlerine destek vermek için mürettebatlar Sambuli poligonunda sahte düşmanın karadaki hedeflerine füze saldırıları gerçekleştirecek. Tatbikat kapsamında pilotlar, hazır olmayan alanlara iniş, hava devriyesi, yaralıların tahliyesi, tıbbi yardım sağlama, düşük irtifalarda uçuş çalışmaları yapacak, ayrıca dağlık bölgelerde hayatta kalma eğitimi alacak. S-300PS füze savunma sistemi de tatbikat sırasında görevde olacak. Mürettebatlar sahte düşman hedeflerini takip ve yakalama, aynı zamanda sahte düşman saldırılarını püskürtme faaliyetleri yürütecek.

rusya

tacikistan

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rusya, tacikistan, tatbikat, s-300