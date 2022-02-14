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Rusya’dan Tacikistan’da saldırı helikopterleri ve S-300’le tatbikat
Rusya’dan Tacikistan’da saldırı helikopterleri ve S-300’le tatbikat
Rusya’nın Tacikistan’daki askeri üssünden askerler, ülkenin dağlık bölgelerinde S-300PS füze savunma sistemi ve saldırı helikopterlerinin yer aldığı bir... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T11:08+0300
2022-02-14T11:08+0300
rusya
tacikistan
tatbikat
s-300
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Rusya’nın Merkezi Askeri Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın 201. Hava Üssü’nden Mi-SMTB5-1 ve Mi-24 helikopterleri mürettebatları, Tacikistan’ın dağlık bölgelerinde tatbikata başladı. Motorlu tüfek birimlerine destek vermek için mürettebatlar Sambuli poligonunda sahte düşmanın karadaki hedeflerine füze saldırıları gerçekleştirecek. Tatbikat kapsamında pilotlar, hazır olmayan alanlara iniş, hava devriyesi, yaralıların tahliyesi, tıbbi yardım sağlama, düşük irtifalarda uçuş çalışmaları yapacak, ayrıca dağlık bölgelerde hayatta kalma eğitimi alacak. S-300PS füze savunma sistemi de tatbikat sırasında görevde olacak. Mürettebatlar sahte düşman hedeflerini takip ve yakalama, aynı zamanda sahte düşman saldırılarını püskürtme faaliyetleri yürütecek.
rusya
tacikistan
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rusya, tacikistan, tatbikat, s-300

Rusya’dan Tacikistan’da saldırı helikopterleri ve S-300’le tatbikat

11:08 14.02.2022
© Sputnik / Павел Львов / Fotoğraf bankasına girS-300
S-300 - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© Sputnik / Павел Львов
/
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Rusya’nın Tacikistan’daki askeri üssünden askerler, ülkenin dağlık bölgelerinde S-300PS füze savunma sistemi ve saldırı helikopterlerinin yer aldığı bir tatbikata başladı.
Rusya’nın Merkezi Askeri Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın 201. Hava Üssü’nden Mi-SMTB5-1 ve Mi-24 helikopterleri mürettebatları, Tacikistan’ın dağlık bölgelerinde tatbikata başladı. Motorlu tüfek birimlerine destek vermek için mürettebatlar Sambuli poligonunda sahte düşmanın karadaki hedeflerine füze saldırıları gerçekleştirecek.
Tatbikat kapsamında pilotlar, hazır olmayan alanlara iniş, hava devriyesi, yaralıların tahliyesi, tıbbi yardım sağlama, düşük irtifalarda uçuş çalışmaları yapacak, ayrıca dağlık bölgelerde hayatta kalma eğitimi alacak.
S-300PS füze savunma sistemi de tatbikat sırasında görevde olacak. Mürettebatlar sahte düşman hedeflerini takip ve yakalama, aynı zamanda sahte düşman saldırılarını püskürtme faaliyetleri yürütecek.
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