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Sağlık Bakanı Koca: Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak
Sağlık Bakanı Koca: Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına saldıran ve sonrasında tutuklanan 4 şüpheliyle ilgili paylaşımda bulunarak, “Adalet, canı gerçekten yananlar... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fatih’te devlet hastanesinde yaşanan olayda, kolundan serum iğnesi çıkaran hemşireye canının yandığını iddia ederek beraberindekilerle saldıran ve sonrasında tutuklanan 4 şahısla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://tr.sputniknews.com/20220213/fatihte-saglik-calisanlarina-saldiran-4-supheli-tutuklandi-1053796264.html
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fahrettin koca, doktor, şiddet

Sağlık Bakanı Koca: Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak

01:07 14.02.2022
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© İHA / UĞUR ESER
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına saldıran ve sonrasında tutuklanan 4 şüpheliyle ilgili paylaşımda bulunarak, “Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fatih’te devlet hastanesinde yaşanan olayda, kolundan serum iğnesi çıkaran hemşireye canının yandığını iddia ederek beraberindekilerle saldıran ve sonrasında tutuklanan 4 şahısla ilgili paylaşımda bulundu.
Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“İstanbul’da bir hastanemizde, serum iğnesinin çıkarılması sırasında canının yandığını söyleyen bir kişi, üç yakınıyla, kasten yaralama, tehdit-hakaret başta olmak üzere 4 suç işledi. Failler, savcılık tarafından tutuklandı. Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak!”
İstanbul Fatih’te hastanede bir hastanın kolundaki serum iğnesini çıkaran hemşireye canının yandığı iddiasıyla saldıran 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
TÜRKİYE
Fatih’te sağlık çalışanlarına saldıran 4 şüpheli tutuklandı
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