Sağlık Bakanı Koca: Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak

“İstanbul’da bir hastanemizde, serum iğnesinin çıkarılması sırasında canının yandığını söyleyen bir kişi, üç yakınıyla, kasten yaralama, tehdit-hakaret başta olmak üzere 4 suç işledi. Failler, savcılık tarafından tutuklandı. Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak!”