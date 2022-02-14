Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eserleri Türkçe olmak üzere birçok dile çevrilen Rus edebiyatında çığır açan Fyodor Dostoyevski'nin "Dünyayı güzellik kurtaracak"... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Koca: Güzelliklerin ilki sevgidir, 14 Şubat kutlu olsun

© İHA / UĞUR ESER Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca © İHA / UĞUR ESER

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eserleri Türkçe olmak üzere birçok dile çevrilen Rus edebiyatında çığır açan Fyodor Dostoyevski'nin "Dünyayı güzellik kurtaracak" sözünü hatırlatarak, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı. Bakan koca, "Güzelliklerin ilki sevgidir, 14 Şubat kutlu olsun" dedi.