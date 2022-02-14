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Sağlık Bakanı Koca: Güzelliklerin ilki sevgidir, 14 Şubat kutlu olsun
Sağlık Bakanı Koca: Güzelliklerin ilki sevgidir, 14 Şubat kutlu olsun
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eserleri Türkçe olmak üzere birçok dile çevrilen Rus edebiyatında çığır açan Fyodor Dostoyevski'nin "Dünyayı güzellik kurtaracak"... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
fahrettin koca
14 şubat sevgililer günü
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, "Dünyayı güzellik kurtaracak.' Dostoyevski Güzelliklerin ilki sevgidir. 14 Şubat kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
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fahrettin koca, 14 şubat sevgililer günü

Sağlık Bakanı Koca: Güzelliklerin ilki sevgidir, 14 Şubat kutlu olsun

20:12 14.02.2022
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© İHA / UĞUR ESER
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eserleri Türkçe olmak üzere birçok dile çevrilen Rus edebiyatında çığır açan Fyodor Dostoyevski'nin "Dünyayı güzellik kurtaracak" sözünü hatırlatarak, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı. Bakan koca, "Güzelliklerin ilki sevgidir, 14 Şubat kutlu olsun" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, "Dünyayı güzellik kurtaracak.' Dostoyevski Güzelliklerin ilki sevgidir. 14 Şubat kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
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