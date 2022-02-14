https://tr.sputniknews.com/20220214/saglik-bakani-koca-guzelliklerin-ilki-sevgidir-14-subat-kutlu-olsun-1053834446.html
Sağlık Bakanı Koca: Güzelliklerin ilki sevgidir, 14 Şubat kutlu olsun
Sağlık Bakanı Koca: Güzelliklerin ilki sevgidir, 14 Şubat kutlu olsun
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eserleri Türkçe olmak üzere birçok dile çevrilen Rus edebiyatında çığır açan Fyodor Dostoyevski'nin "Dünyayı güzellik kurtaracak"... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T20:12+0300
2022-02-14T20:12+0300
2022-02-14T20:12+0300
türkiye
fahrettin koca
14 şubat sevgililer günü
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, "Dünyayı güzellik kurtaracak.' Dostoyevski Güzelliklerin ilki sevgidir. 14 Şubat kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
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fahrettin koca, 14 şubat sevgililer günü
Sağlık Bakanı Koca: Güzelliklerin ilki sevgidir, 14 Şubat kutlu olsun
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eserleri Türkçe olmak üzere birçok dile çevrilen Rus edebiyatında çığır açan Fyodor Dostoyevski'nin "Dünyayı güzellik kurtaracak" sözünü hatırlatarak, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı. Bakan koca, "Güzelliklerin ilki sevgidir, 14 Şubat kutlu olsun" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, "Dünyayı güzellik kurtaracak.' Dostoyevski Güzelliklerin ilki sevgidir. 14 Şubat kutlu olsun" ifadelerini kullandı.