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Sakarya'da yabancı uyruklu anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi
Sakarya'da yabancı uyruklu anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yabancı uyruklu anne ve 5 çocuğu tedavi altına alındı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T02:22+0300
2022-02-14T02:22+0300
2022-02-14T02:22+0300
türkiye
sakarya üniversitesi eğitim ve araştırma hastanesi
zehirlenme
yabancı uyruklu
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Köprübaşı Mahallesi Aralık Caddesi 4046. Sokak'ta bulunan evine gelen yabancı uyruklu F.A, eşi ile çocuklarını baygın halde buldu.F.A'nın yardım istediği komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen anne ile 5 çocuğu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan anne ve 5 çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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sakarya üniversitesi eğitim ve araştırma hastanesi, zehirlenme, yabancı uyruklu
Sakarya'da yabancı uyruklu anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi Abone ol
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yabancı uyruklu anne ve 5 çocuğu tedavi altına alındı.
Köprübaşı Mahallesi Aralık Caddesi 4046. Sokak'ta bulunan evine gelen yabancı uyruklu F.A, eşi ile çocuklarını baygın halde buldu.
F.A'nın yardım istediği komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen anne ile 5 çocuğu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan anne ve 5 çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.