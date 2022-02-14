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https://tr.sputniknews.com/20220214/sedef-kabas-hakkinda-hazirlanan-iddianame-kabul-edildi-1053836208.html
Sedef Kabaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Sedef Kabaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T21:38+0300
2022-02-14T21:45+0300
türkiye
sedef kabaş
iddianame
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından, Kabaş'ın 14 Ocak'taki televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından hazırlanan iddianame, İstanbul 36 . Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.Mahkemece yapılan incelemenin ardından kabul edilen iddianame kapsamında Kabaş'ın ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.Ne olmuştu?İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedef Kabaş'ın 14 Ocak'taki televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatmıştı.Kabaş'ın suça konu konuşmayı yaptığı kanalın merkezi Sarıyer'de olduğu için dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, savcılıkça Kabaş hakkında gözaltı kararı verilmişti.Gözaltına alınan Kabaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 22 Ocak'ta tutuklanmıştı.İddianamedenSoruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, 'Tele 1' isimli televizyon kanalında yayınlanan "Demokrasi Arenası" isimli programda, şüpheli Sedef Kabaş tarafından yapılan konuşma sırasında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte sarf ettiği söz ve beyanlarla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığı hatırlatılıyor.Kabaş'ın bu programdaki sözleriyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediği ve daha sonra kendi Twitter adresinden yaptığı paylaşımla bu suçunu tekrar ettiği aktarılan iddianamede, Kabaş'ın aynı programda ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de iki kez "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarını işlediği kaydediliyor.İddianamede Sedef Kabaş'ın zincirleme şekilde 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya, bakanlara yönelik "görüntülü iletiyle kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan ise 2 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplam 3 yıl 9,5 aydan 12 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220208/cumhurbaskani-erdogandan-sedef-kabas-ve-firat-sakara-tazminat-davasi-1053621125.html
https://tr.sputniknews.com/20220122/cumhurbaskanina-hakaret-suclamasiyla-gozaltina-alinan-sedef-kabas-adliyeye-sevk-edildi-1053011330.html
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sedef kabaş, iddianame, istanbul cumhuriyet başsavcılığı

Sedef Kabaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

21:38 14.02.2022 (güncellendi: 21:45 14.02.2022)
© Twitter gazeteci Sedef Kabaş
gazeteci Sedef Kabaş - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© Twitter
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Katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle Sedef Kabaş hakkında 12 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Kabaş, İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından, Kabaş'ın 14 Ocak'taki televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından hazırlanan iddianame, İstanbul 36 . Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Mahkemece yapılan incelemenin ardından kabul edilen iddianame kapsamında Kabaş'ın ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Ne olmuştu?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedef Kabaş'ın 14 Ocak'taki televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatmıştı.

Kabaş'ın suça konu konuşmayı yaptığı kanalın merkezi Sarıyer'de olduğu için dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, savcılıkça Kabaş hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan Kabaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 22 Ocak'ta tutuklanmıştı.
Sedef Kabaş - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sedef Kabaş ve Fırat Sakar'a tazminat davası
8 Şubat, 18:00

İddianameden

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, 'Tele 1' isimli televizyon kanalında yayınlanan "Demokrasi Arenası" isimli programda, şüpheli Sedef Kabaş tarafından yapılan konuşma sırasında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte sarf ettiği söz ve beyanlarla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığı hatırlatılıyor.

Kabaş'ın bu programdaki sözleriyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediği ve daha sonra kendi Twitter adresinden yaptığı paylaşımla bu suçunu tekrar ettiği aktarılan iddianamede, Kabaş'ın aynı programda ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de iki kez "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarını işlediği kaydediliyor.

İddianamede Sedef Kabaş'ın zincirleme şekilde 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya, bakanlara yönelik "görüntülü iletiyle kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan ise 2 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplam 3 yıl 9,5 aydan 12 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
Sedef Kabaş - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
Cumhurbaşkanına hakaret suçundan mahkemeye sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı
22 Ocak, 14:26
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