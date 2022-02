https://tr.sputniknews.com/20220214/sektor-temsilcilerinden-en-az-yuzde-60-zam-uyarisi-turkiye-barinma-krizine-dogru-gidiyor-1053805173.html

Sektör temsilcilerinden 'en az yüzde 60 zam' uyarısı: Türkiye barınma krizine doğru gidiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2021 Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi'ne göre konut fiyatları yıllık yüzde 50.5 artış gösterdi. Emlak sektör temsilcilerine... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım 2021 İnşaat Maliyet Endeksi yıllık yüzde 48.87. Buna karşılık inşaat sektörü temsilcileri konut üretim maliyetinin yıllık yüzde 200 arttığını söylüyor. Sektör temsilcileri müteahhitler için konut yapmanın zorlaştığını, birikimi olmayan yurttaşlar için ise sıfırdan konut almanın imkânsız olduğunu vurgularken, 2022'de fiyatların en az yüzde 60 daha artacağını açıkladı.Cumhuriyet’ten Ali Can Polat’ın haberine göre, çimento ve demir zamlarının sektör sorunu olmaktan çıkıp bir kamuoyu sorunu olmaya başladığını söyleyen İnşaat Mühendisleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu, "Artık alt sınıf ve orta sınıf ev alamaz. Fiyatlar sadece üst sınıfın alabileceği bir noktaya geldi. Bu maliyetlerle biz yapamayız onlar alamazlar. Ayrıca Türkiye'de 6 milyon çürük yapı var, maliyet artışları kentsel dönüşümü de imkânsız hale getirdiği için sorun vatandaşın can güvenliği sorunu haline geldi" diye konuştu.“Şu anda bir eviniz yoksa yeni bir ev almayı unutun”Artan maliyetlere bir önlem alınmadığı takdirde konut almanın artık hayal bile olamayacağını söyleyen İnşaat Yüksek Mühendisi Hüseyin Arslan, "Şu anda bir eviniz yoksa yeni bir ev almayı unutun. Konut piyasasında zaten TL'den kaçan yatırımcılar ve evini yenilemek isteyenler hâkim, bu fiyatlarla hiç evi olmayan birisinin sıfırdan kredi çekip alması imkansız" dedi."Fiyatlar oturmuyor"Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, "Fiyatlar bir türlü oturmuyor. Düşmesini geçtik, sabit kalması bile zor şu an sürekli artıyor. Aynı şekilde kiralar da artıyor tabi. Enflasyon korkusuyla gayrimenkule sarılanlar piyasadan çıkmadan bu fiyatlar sabitlenmez de sürekli artmaya devam edecektir" diye konuştu."2022'de en az yüzde 60'lık bir artış bekleniyor"Konut fiyatlarında 2022'de de en az yüzde 60'lık bir artış beklediğini söyleyen EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı ise, "Türkiye barınma krizine doğru gidiyor. Mülk edinmek her geçen gün zorlaşacak ve kira rakamları da buna bağlı yükselecek. Daha kötüsü kiralık ev kavramı gittikçe azalacak ev bulmak zorlaşacak" diye konuştu.

