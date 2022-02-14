Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220214/selvi-elektrik-indirimi-carsamba-gunu-aciklanacak-1053807108.html
Selvi: Elektrik indirimi çarşamba günü açıklanacak
Selvi: Elektrik indirimi çarşamba günü açıklanacak
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kamuoyunun tepkisini çeken elektrikteki fiyat artışına ilişkin olarak indirimin çarşamba günü duyurulacağını söyledi. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T09:39+0300
2022-02-14T09:39+0300
ekonomi
abdulkadir selvi
elektrik
fatura
ekonomi
indirim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101889/58/1018895898_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_8a074c09d20bb735d0595f70baee5d8c.jpg
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında, elektrik indirimi hakkında, "Ticari işletmeler ile cemevi, dernek ve vakıfların faturalarındaki düzenleme çarşamba günü yapılacak Kabine Toplantısı’ndan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak" ifadesini kullandı.Selvi, konuya ilişkin yazdığı geçen haftaki yazısında "Sayılarının 4.5-5 milyon olduğu tahmin edilen dar gelirli vatandaşlarımızın aydınlatma ve ısınma giderleri için hesaplarına doğrudan nakdi yardım yapılması düşünülüyor" bilgisini paylaşmıştı.Selvi bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220201/yeni-duzenleme-ile-bir-ayda-230-kwh-elektrik-tuketen-bir-aile-ne-kadar-fatura-odeyecek-1053340016.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101889/58/1018895898_192:0:960:576_1920x0_80_0_0_1261915e8961e18b8096b33fccc6e906.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abdulkadir selvi, elektrik, fatura, ekonomi, indirim

Selvi: Elektrik indirimi çarşamba günü açıklanacak

09:39 14.02.2022
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© Fotoğraf : YouTube
Abone ol
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kamuoyunun tepkisini çeken elektrikteki fiyat artışına ilişkin olarak indirimin çarşamba günü duyurulacağını söyledi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında, elektrik indirimi hakkında, "Ticari işletmeler ile cemevi, dernek ve vakıfların faturalarındaki düzenleme çarşamba günü yapılacak Kabine Toplantısı’ndan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak" ifadesini kullandı.
Selvi, konuya ilişkin yazdığı geçen haftaki yazısında "Sayılarının 4.5-5 milyon olduğu tahmin edilen dar gelirli vatandaşlarımızın aydınlatma ve ısınma giderleri için hesaplarına doğrudan nakdi yardım yapılması düşünülüyor" bilgisini paylaşmıştı.
Selvi bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bir süre önce yazdığımız KDV indirimi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Gıdada KDV oranı yüzde 1’e indirildi. Bu arada gübre fiyatlarındaki yüzde 30 indirim hak ettiği kadar tartışılmadı ama çok önemli. Şimdi sırada elektrik faturalarındaki indirim var. Ticari işletmeler ile cemevi, dernek ve vakıfların faturalarındaki düzenleme çarşamba günü yapılacak Kabine Toplantısı’ndan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak."

fatura - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
MULTİMEDYA
Yeni düzenleme ile bir ayda 230 kWh elektrik tüketen bir aile ne kadar fatura ödeyecek?
1 Şubat, 12:05
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала