https://tr.sputniknews.com/20220214/sevgililer-gunune-ozel-20-bin-liralik-eurolu-kirmizi-gul-buketi-1053824674.html

Sevgililer Günü'ne özel 20 bin liralık euro'lu kırmızı gül buketi

Sevgililer Günü'ne özel 20 bin liralık euro'lu kırmızı gül buketi

Kahramanmaraş'ta Sevgililer Günü'ne özel olarak çiçekçi Melike Hatipoğlu, euro ve kırmız güllerden oluşan 20 bin liralık çiçek buketi hazırladı. Sevgililer... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T15:58+0300

2022-02-14T15:58+0300

2022-02-14T15:58+0300

yaşam

euro

maraş

14 şubat sevgililer günü

gül

müşteri

çiçekçi

sosyal medya

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Sevgililer Günü dolayısıyla farklı bir buket yapmak için euro kullandığını belirten Melike Hatipoğlu, beklediğinin üzerinde de bir ilgi gördüğünü söyledi.'İlk buketimizi 20 bin liradan sattık'Müşterinin, çiçeğin bedeli olan 20 bin lirayı ödediğini ifade ede Melike Hatipoğlu, şunları söyledi:"Çiçekçilik, insanların duygularına dokunma işini dünyadaki en güzel varlıklarla yapma sanatıdır. Ayşegül ve Sena hanımla bunu kendimize özgü tasarımlarla yapıyoruz. İlk buketi kendimiz hazırlamıştık. Hazırladıktan sonra sosyal medyadan paylaştık ve satıldı. İlk buketimizi 20 bin liradan sattık.Yaklaşık 1300 euro, cipso çiçekler ve papatyalar vardı. İkincisinde de yine euro, kırmızı gül, yeşillik var. Açıkçası satılacağını tahmin etmiyorduk, farklı bir şeyler olsun diye hazırlamıştık, satılacağını beklemiyorduk. Sosyal medyada paylaştıktan sonra müşterimiz görmüş, beğenmiş ve satın almak istediğini söyledi, biz de kendisine satışını gerçekleştirdik."İkinci buket bin euro'dan hazırlandıİlk buketi sattıktan sonra sosyal medyadan başka bir müşterinin kendisine ulaştığını belirten Hatipoğlu, şöyle devam etti:"İkinci bir müşterimiz de sosyal medyadan ulaştı ve sevgilisine üzerinde euro'ların olduğu bir buklet hediye etmek istediğini söyledi. Biz de kendisinin talebi doğrultusunda yaklaşık 1000 euro kullandığımız bir buket hazırladık. Müşterimizin talebi doğrultusunda bukette kırmızı güller kullandık ve 15 bin liraya satışını gerçekleştirdik."

https://tr.sputniknews.com/20220213/baby-sebzeler-ve-yenilebilir-ciceklere-14-subat-ilgisi-1053787884.html

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euro, maraş, 14 şubat sevgililer günü, gül, müşteri, çiçekçi, sosyal medya