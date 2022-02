https://tr.sputniknews.com/20220214/sislide-magaza-calisanina-cinsel-taciz-arkama-bakarak-kendine-dokundugu-alenen-gorunuyor-1053836242.html

Şişli'de mağaza çalışanına cinsel taciz: 'Arkama bakarak kendine dokunduğu alenen görünüyor'

Mecidiyeköy'deki bir mağazada pazar günü saat 18.20 sıralarında yaşanan olayda, satış görevlisi olarak çalışan üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Kübra Sevdik çocuk bölümünde reyon düzenlediği sırada arkasından bir kişinin geldiğini fark etti. Müşteri olduğunu düşündüğü kişinin giysilere baktığını gören Kübra Sevdik, yaptığı işe devam etti. Giysileri katladığı sırada, arkasındaki kişinin garip hareketler sergilediğini hisseden kadın, birkaç kez arkasını dönerek şüpheliyi kontrol etti. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin her defasında kıyafetlere baktığını gören kadın, bir başka reyonda çalışan arkadaşına telefondan mesaj atarak arkasındaki kişinin hareketlerini takip etmesini istedi. Kübra Sevdik'in mesaj attığını gören şüpheli mağazadan çıkarak kayıplara karıştı.Şüpheli kişinin mağazadan çıkmasının ardından güvenlik kamerasını kontrol eden Kübra Sevdik, eline aldığı giysileri siper eden şüphelinin kendisini takip ederek mastürbasyon yaptığını gördü. Tüm yaşananları anlatmasına rağmen polisin ve mağaza yetkililerinin kendisini yalnız bıraktığını savunan genç kadın yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaştı.'Arkama bakarak kendine dokunduğu alenen görünüyor'Kübra Sevdik, başından geçenleri Demirören Haber Ajansı muhabirine de anlattı. Üniversite öğrencisi olduğunu ve harçlığını çıkarmak için haftanın 2 günü mağazada çalıştığını belirten Kübra Sevdik, şunları söyledi:'Polis üzerinizde etek mi vardı çalışırken diye sordu'Şikayet için gittiği polisin kendisine yardımcı olmadığını iddia eden Sevdik, "Polise gittim. Açıkçası, polisteki durum daha da kötü oldu benim için. Kendimi çok yalnız hissettim. Polis bana 'Adam seninle direkt fiziksel temasta bulunmamış. Üzerinizde etek mi vardı çalışırken' gibi şeyler söyledi. Zaten çok kötü durumdayım, böyle sorulunca da daha kötü hissettim. Çok yalnız hissettim kendimi. Sesimi duyurmak için sosyal medyayı kullandım. Zaten şu andaki olayların hepsinde neredeyse sosyal medya üzerinden adalet aranıyor ve oradan yardım istemek zorunda kalıyoruz.'Mağazadakiler reyon çok dağınık, topla, mesai çıkışında şikayet et dedi'Mağaza da aynı şekilde kötü hissettirdi beni. 'Reyon çok dağınık, topla, mesai çıkışında şikayet et' dediler. Sonrasında kamera görüntülerini almak için ben çok fazla üstlerine gittim. 'istiyorum görüntüleri' dedim. İlk başta vermek istemediler. 'Psikolojik olarak senin bunu izlemen iyi değil' dediler. Ben de 'Bunun kararını verecek olan benim' dedim. Bu görüntüleri en başta benim ailem merak ediyor, arkadaşlarım merak ediyor. Bunu izlemem beni psikolojik olarak kötü hissettirmeyecek ama böyle davranmanız beni daha kötü hissettiriyor, yalnız hissettiriyor' dedim. Görüntüleri aldıktan sonra sesimi duyurabildim. Görüntü olmasaydı muhtemelen hiç kimsenin durumdan haberi olmayacaktı ve kimse inanmayacaktı" diye konuştu.'Ben 23 yaşındayım, bununla baş edebiliyorum ama bu bir çocuğun başına da gelebilirdi'Kübra Sevdik, sözlerini şöyle sürdürdü:

