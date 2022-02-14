https://tr.sputniknews.com/20220214/sosyal-medyada-para-kazanma-vaadiyle-dolandiricilik-kontenjan-dolmak-uzere-diye-kandiriyorlar-1053825659.html

Sosyal medyada para kazanma vaadiyle dolandırıcılık: 'Kontenjan dolmak üzere' diye kandırıyorlar

Sosyal medyada para kazanma vaadiyle dolandırıcılık: 'Kontenjan dolmak üzere' diye kandırıyorlar

İnternet üzerinden dolandırıcılık yapan kişiler, Instagram üzerinden de farklı yollar deniyor. Kocaeli’de, kentle alakalı paylaşımlar yapan bir hesabı çalan... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T16:26+0300

2022-02-14T16:26+0300

2022-02-14T16:26+0300

türkiye

instagram

sosyal medya

dolandırıcılık

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Instagram üzerinden hesapların ele geçirilmesi olayı son dönemde iyi arttı. Dolandırıcılar yüksek takipçi sayısına sahip olan hesapları ele geçirdikten sonra kullanıcıları sahte dekontlarla kandırıyor.Instagram'da sahte dekontlar paylaşarak “yatırım yaptım ve kazandım, sen de kazan” diyerek paylaşımlar yapan dolandırıcılar, insanları kar vadiyle aldatıyor. Hikaye ve gönderi kısmında yüklü miktarda paylaşılan dekontları gören insanlar, paralarını kısa sürede artırmak umuduyla dolandırıcıların ağına düşüyor. Instagram hesaplarına virüslü link göndererek hesapları çalandolandırıcılar, binlerce lira para toplayarak ortadan kayboluyor.'Arkadaşımın eniştesi çalışıyormuş'En son Kocaeli’nde kentle alakalı paylaşımların yapıldığı Instagram hesabını çalan ve sahte dekontlar paylaşan dolandırıcılar, verdikleri telefon numarasına insanları yönlendirerek, kontenjan dolmadan kayıt yapılmasını istedi. Bir an tereddütte düşen bir vatandaş yatırımın güvenilir olup olmadığını sorunca dolandırıcı ‘arkadaşımın eniştesi çalışıyormuş, denedik ve biz de kazandık, çok güvenilir’ diyerek insanları kandırdı. Kayıt oluşturmak için kendilerine bütçe de belirleyen dolandırıcılar, giriş için en az 500 TL istiyor.

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instagram, sosyal medya, dolandırıcılık