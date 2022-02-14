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https://tr.sputniknews.com/20220214/soygu-rusyanin-neredeyse-tamaminda-gerceklestirilen-tatbikatlar-yakinda-sona-erecek-1053835302.html
Şoygu: Rusya’nın neredeyse tamamında gerçekleştirilen tatbikatlar yakında sona erecek
Şoygu: Rusya’nın neredeyse tamamında gerçekleştirilen tatbikatlar yakında sona erecek
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde, ülkenin neredeyse her bölgesinde gerçekleştirilmekte olan tatbikatların... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T21:04+0300
2022-02-14T21:05+0300
sergey şoygu
rusya
tatbikat
dünya
sergey lavrov
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna gerilimi sürerken Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği toplantıda, ülkesinde gerçekleştirilmekte olan tatbikatlarda hangi aşamada olunduğuna ilişkin bilgi verdi.“Tatbikatlar, batı askeri bölgesinde, neredeyse tüm filolarımızda gerçekleştiriliyor. Barents Denizi, Karadeniz, Baltık Denizi, Pasifik Okyanusu’ndaki filolarımız buna dahil. Buralardaki tatbikatlara neredeyse tüm askeri bölgelerimizden birlikler katılıyor” diyen Şoygu, söz konusu tatbikatlardan bir kısmının tamamlanmak üzere olduğunu, bir kısmınınsa yakın zamanda sona ereceğini kaydetti.Ülkenin pek çok bölgesinde süren tatbikatlar için askeri güçlerinin konuşlanma yerlerini değiştirmesi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgale hazırlandığı şeklinde suçlamalara neden oldu. Ancak Rusya yetkilileri, bunun gibi bir planlarının olmadığını defalarca belirtti ve ülke içinde askeri güçlerin yerlerinin değiştirilmesinin kimseyi endişelendirmemesi gereken bir konu olduğunu kaydetti.Rusya karasularına girdiği belirlenen ABD denizaltısı uzaklaştırıldıBunun yanında Şoygu, tatbikatlardan birisi sırasında Kuril Adaları yakınlarında Rusya karasularına giren yabancı bir denizaltının tespit edildiğini söyledi. ABD’ye ait olduğunu düşündükleri söz konusu denizaltının Rusya’nın karasularının dört kilometre derinine kadar ilerlediğini kaydeden Şoygu, yabancı denizaltının üç saat süren bir çalışmanın sonucunda ülkenin karasularından dışına çıkarıldığını belirtti.Rusya Savunma Bakanı, yabancı denizaltının Rusya sularına girmiş olmasına ilişkin, “Doğuda böyle aktif faaliyetlere girişilmesini anlamlandırmak ya da temellendirmek asla mümkün değil” ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Putin, Şoygu ile gerçekleştirdiği görüşme öncesinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de bir araya geldi.
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sergey şoygu, rusya, tatbikat, sergey lavrov

Şoygu: Rusya’nın neredeyse tamamında gerçekleştirilen tatbikatlar yakında sona erecek

21:04 14.02.2022 (güncellendi: 21:05 14.02.2022)
© Sputnik / Alexey Nikolsky / Fotoğraf bankasına girRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© Sputnik / Alexey Nikolsky
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde, ülkenin neredeyse her bölgesinde gerçekleştirilmekte olan tatbikatların yakında tamamlanacağını söyledi. Söz konusu tatbikatların gerçekleştiriliyor olması, Rusya’nın Ukrayna’yı işgale hazırlandığı iddialarına 'dayanak' olarak kullanılmıştı.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna gerilimi sürerken Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği toplantıda, ülkesinde gerçekleştirilmekte olan tatbikatlarda hangi aşamada olunduğuna ilişkin bilgi verdi.
“Tatbikatlar, batı askeri bölgesinde, neredeyse tüm filolarımızda gerçekleştiriliyor. Barents Denizi, Karadeniz, Baltık Denizi, Pasifik Okyanusu’ndaki filolarımız buna dahil. Buralardaki tatbikatlara neredeyse tüm askeri bölgelerimizden birlikler katılıyor” diyen Şoygu, söz konusu tatbikatlardan bir kısmının tamamlanmak üzere olduğunu, bir kısmınınsa yakın zamanda sona ereceğini kaydetti.
Ülkenin pek çok bölgesinde süren tatbikatlar için askeri güçlerinin konuşlanma yerlerini değiştirmesi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgale hazırlandığı şeklinde suçlamalara neden oldu. Ancak Rusya yetkilileri, bunun gibi bir planlarının olmadığını defalarca belirtti ve ülke içinde askeri güçlerin yerlerinin değiştirilmesinin kimseyi endişelendirmemesi gereken bir konu olduğunu kaydetti.

Rusya karasularına girdiği belirlenen ABD denizaltısı uzaklaştırıldı

Bunun yanında Şoygu, tatbikatlardan birisi sırasında Kuril Adaları yakınlarında Rusya karasularına giren yabancı bir denizaltının tespit edildiğini söyledi. ABD’ye ait olduğunu düşündükleri söz konusu denizaltının Rusya’nın karasularının dört kilometre derinine kadar ilerlediğini kaydeden Şoygu, yabancı denizaltının üç saat süren bir çalışmanın sonucunda ülkenin karasularından dışına çıkarıldığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanı, yabancı denizaltının Rusya sularına girmiş olmasına ilişkin, “Doğuda böyle aktif faaliyetlere girişilmesini anlamlandırmak ya da temellendirmek asla mümkün değil” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Şoygu ile gerçekleştirdiği görüşme öncesinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de bir araya geldi.
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