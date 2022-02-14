https://tr.sputniknews.com/20220214/spor-tahkim-mahkemesi-dopingle-suclanan-valiyevanin-pekin-olimpiyatlarinda-yarismasina-izin-verdi-1053805849.html
Spor Tahkim Mahkemesi, dopingle suçlanan Valiyeva'nın Pekin Olimpiyatları'nda yarışmasına izin verdi
Spor Tahkim Mahkemesi, dopingle suçlanan Valiyeva'nın Pekin Olimpiyatları'nda yarışmasına izin verdi
Spor Tahkim Mahkemesi, aralık ayında doping testi pozitif çıktığı öne sürülen Rus artistik patinajcı Kamila Valiyeva’nın Pekin Olimpiyatları'na katılmasına... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T09:07+0300
2022-02-14T09:07+0300
2022-02-14T09:12+0300
2022 kış olimpiyatları
pekin olimpiyatları
kamila valiyeva
spor tahkim mahkemesi
madalya
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Pekin Kış Olimpiyatları’nda altın madalya alan ve sonrasında 'doping' suçlamasıyla karşı karşıya kalan Rus artistik patinajcı Kamila Valiyeva hakkında Spor Tahkim Mahkemesi'nden olumlu yönde karar çıktı.Mahkeme, Valiyeva'nın olimpiyat oyunlarında yarışmasına izin verdi.15 yaşındaki Rus sporcu, geçen hafta, aralık ayındaki pozitif çıktığı belirtilen doping testinden önce de sonra da birçok kez test yaptırdığını ve bunların hepsinin sonucunun negatif çıktığını açıklamıştı.Valiyeva, Pekin’de devam eden Kış Olimpiyatları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) ekibi kapsamında takım turnuvası sırasında altın madalya almış, aynı zamanda artistik patinajda dörtlü atlayış gerçekleştirerek olimpiyatlarda bu atlayışı yapan ilk kadın sporcu olmuştu.Madalya takdim töreni önce pazartesiden salıya, daha sonra da belirsiz bir süreliğine ertelenmişti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden daha sonra Sputnik’e yapılan açıklamada Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile hukuki istişarelerin gerektiği bir durum olduğu belirtilmişti. Daha sonra Inside the Games, ertelemenin Valiyeva’dan alınan doping numunesiyle ilgili olduğunu yazmıştı.ITA, basındaki iddiaları doğrulayarak Valiyeva’nın 25 Aralık’ta St. Petersburg’daki Rusya Artistik Patinaj Şampiyonası sırasında alınan doping numunesi ile yapılan testin pozitif çıktığı açıklamasını yapmıştı. ITA’ya göre, Valiyeva’nın geçici uzaklaştırma kararını protesto etmesinin ardından, RUSADA 9 Şubat’ta kararını geri çekmişti.ABD Dopingle Mücadele Ajansı (USADA) da yaşananlar nedeniyle konuya dahil olan Rusların cezaya çarptırılabileceği yönünde açıklamada bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220211/rusya-valiyevanin-pozitif-denilen-doping-testinden-onceki-ve-sonraki-tum-test-sonuclari-negatif-1053760588.html
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pekin olimpiyatları, kamila valiyeva, spor tahkim mahkemesi, madalya
Spor Tahkim Mahkemesi, dopingle suçlanan Valiyeva'nın Pekin Olimpiyatları'nda yarışmasına izin verdi
09:07 14.02.2022 (güncellendi: 09:12 14.02.2022) Abone ol
Spor Tahkim Mahkemesi, aralık ayında doping testi pozitif çıktığı öne sürülen Rus artistik patinajcı Kamila Valiyeva’nın Pekin Olimpiyatları'na katılmasına izin verdi.
Pekin Kış Olimpiyatları’nda altın madalya alan ve sonrasında 'doping' suçlamasıyla karşı karşıya kalan Rus artistik patinajcı Kamila Valiyeva hakkında Spor Tahkim Mahkemesi'nden olumlu yönde karar çıktı.
Mahkeme, Valiyeva'nın olimpiyat oyunlarında yarışmasına izin verdi.
15 yaşındaki Rus sporcu, geçen hafta, aralık ayındaki pozitif çıktığı belirtilen doping testinden önce de sonra da birçok kez test yaptırdığını ve bunların hepsinin sonucunun negatif çıktığını açıklamıştı.
Valiyeva, Pekin’de devam eden Kış Olimpiyatları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) ekibi kapsamında takım turnuvası sırasında altın madalya almış, aynı zamanda artistik patinajda dörtlü atlayış gerçekleştirerek olimpiyatlarda bu atlayışı yapan ilk kadın sporcu olmuştu.
Madalya takdim töreni önce pazartesiden salıya, daha sonra da belirsiz bir süreliğine ertelenmişti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden daha sonra Sputnik’e yapılan açıklamada Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile hukuki istişarelerin gerektiği bir durum olduğu belirtilmişti. Daha sonra Inside the Games, ertelemenin Valiyeva’dan alınan doping numunesiyle ilgili olduğunu yazmıştı.
ITA, basındaki iddiaları doğrulayarak Valiyeva’nın 25 Aralık’ta St. Petersburg’daki Rusya Artistik Patinaj Şampiyonası sırasında alınan doping numunesi ile yapılan testin pozitif çıktığı açıklamasını yapmıştı. ITA’ya göre, Valiyeva’nın geçici uzaklaştırma kararını protesto etmesinin ardından, RUSADA 9 Şubat’ta kararını geri çekmişti.
ABD Dopingle Mücadele Ajansı (USADA) da yaşananlar nedeniyle konuya dahil olan Rusların cezaya çarptırılabileceği yönünde açıklamada bulunmuştu.