Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220214/st-louis-fed-baskani-temmuza-kadar-100-baz-puan-faiz-artirilmali-1053831020.html
St. Louis Fed Başkanı: Temmuz'a kadar 100 baz puan faiz artırılmalı
St. Louis Fed Başkanı: Temmuz'a kadar 100 baz puan faiz artırılmalı
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) St. Louis Şubesi Başkanı James Bullard, Temmuz ayına kadar faizin 100 baz puan artırılması gerektiği söylemini yineledi. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T18:32+0300
2022-02-14T18:31+0300
ekonomi
abd
fed
faiz
james bullard
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0e/1044968416_0:115:1801:1128_1920x0_80_0_0_d88123d4948596917006ba194d5dced2.jpg
St. Louis Fed Başkanı James Bullard Temmuz ayına kadar faizin 100 baz puan artırılması gerektiğini ifade etti.BloombergHT'nin aktardığına göre CNBC'ye konuşan Bullard enflasyonun hızlandığını bu nedenle Fed'in önden yüklemeli faiz artışı yapması gerektiğini belirtti. Bullard "Enflasyonda yukarı yönlü sürpriz gördük. Kredibilitemiz tehlikede, verilere tepki vermemiz gerekiyor. Bunu piyasalarda tahribata neden olmadan yapabileceğimize inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.Bullard geçtiğimiz günlerde de Bloomberg News ile yaptığı röportajda benzer söylemlerde bulunmuş ve "40 yılın en yüksek enflasyonuna sahibiz. Bence çok daha çevik ve verilere karşı çok daha reaktif olmamız gerekecek" açıklamasını yapmıştı. Bullard'ın açıklamaları Borsalarda dalgalanmaya yol açmış, vadeli piyasalarda yıl sonuna kadar 7 faiz artış beklentileri fiyatlanmaya başlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220211/fedbullard-100-baz-puan-faiz-artisi-gormek-istiyorum-1053725283.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0e/1044968416_72:0:1727:1241_1920x0_80_0_0_28968cc706cb966a00117df259b5a229.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, fed, faiz, james bullard

St. Louis Fed Başkanı: Temmuz'a kadar 100 baz puan faiz artırılmalı

18:32 14.02.2022
© REUTERS / Leah MillisABD Merkez Bankası - Fed
ABD Merkez Bankası - Fed - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Leah Millis
Abone olGoogle news
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) St. Louis Şubesi Başkanı James Bullard, Temmuz ayına kadar faizin 100 baz puan artırılması gerektiği söylemini yineledi.
St. Louis Fed Başkanı James Bullard Temmuz ayına kadar faizin 100 baz puan artırılması gerektiğini ifade etti.
BloombergHT'nin aktardığına göre CNBC'ye konuşan Bullard enflasyonun hızlandığını bu nedenle Fed'in önden yüklemeli faiz artışı yapması gerektiğini belirtti.
Bullard "Enflasyonda yukarı yönlü sürpriz gördük. Kredibilitemiz tehlikede, verilere tepki vermemiz gerekiyor. Bunu piyasalarda tahribata neden olmadan yapabileceğimize inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.
Bullard geçtiğimiz günlerde de Bloomberg News ile yaptığı röportajda benzer söylemlerde bulunmuş ve "40 yılın en yüksek enflasyonuna sahibiz. Bence çok daha çevik ve verilere karşı çok daha reaktif olmamız gerekecek" açıklamasını yapmıştı.
Bullard'ın açıklamaları Borsalarda dalgalanmaya yol açmış, vadeli piyasalarda yıl sonuna kadar 7 faiz artış beklentileri fiyatlanmaya başlamıştı.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
EKONOMİ
Fed/Bullard: 100 baz puan faiz artışı görmek istiyorum
11 Şubat, 00:21
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала