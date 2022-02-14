https://tr.sputniknews.com/20220214/st-louis-fed-baskani-temmuza-kadar-100-baz-puan-faiz-artirilmali-1053831020.html

St. Louis Fed Başkanı: Temmuz'a kadar 100 baz puan faiz artırılmalı

St. Louis Fed Başkanı: Temmuz'a kadar 100 baz puan faiz artırılmalı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) St. Louis Şubesi Başkanı James Bullard, Temmuz ayına kadar faizin 100 baz puan artırılması gerektiği söylemini yineledi. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T18:32+0300

2022-02-14T18:32+0300

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ekonomi

abd

fed

faiz

james bullard

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St. Louis Fed Başkanı James Bullard Temmuz ayına kadar faizin 100 baz puan artırılması gerektiğini ifade etti.BloombergHT'nin aktardığına göre CNBC'ye konuşan Bullard enflasyonun hızlandığını bu nedenle Fed'in önden yüklemeli faiz artışı yapması gerektiğini belirtti. Bullard "Enflasyonda yukarı yönlü sürpriz gördük. Kredibilitemiz tehlikede, verilere tepki vermemiz gerekiyor. Bunu piyasalarda tahribata neden olmadan yapabileceğimize inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.Bullard geçtiğimiz günlerde de Bloomberg News ile yaptığı röportajda benzer söylemlerde bulunmuş ve "40 yılın en yüksek enflasyonuna sahibiz. Bence çok daha çevik ve verilere karşı çok daha reaktif olmamız gerekecek" açıklamasını yapmıştı. Bullard'ın açıklamaları Borsalarda dalgalanmaya yol açmış, vadeli piyasalarda yıl sonuna kadar 7 faiz artış beklentileri fiyatlanmaya başlamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220211/fedbullard-100-baz-puan-faiz-artisi-gormek-istiyorum-1053725283.html

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abd, fed, faiz, james bullard