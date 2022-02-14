https://tr.sputniknews.com/20220214/st-louis-fed-baskani-temmuza-kadar-100-baz-puan-faiz-artirilmali-1053831020.html
St. Louis Fed Başkanı: Temmuz'a kadar 100 baz puan faiz artırılmalı
St. Louis Fed Başkanı: Temmuz'a kadar 100 baz puan faiz artırılmalı
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) St. Louis Şubesi Başkanı James Bullard, Temmuz ayına kadar faizin 100 baz puan artırılması gerektiği söylemini yineledi. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T18:32+0300
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2022-02-14T18:31+0300
ekonomi
abd
fed
faiz
james bullard
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St. Louis Fed Başkanı James Bullard Temmuz ayına kadar faizin 100 baz puan artırılması gerektiğini ifade etti.BloombergHT'nin aktardığına göre CNBC'ye konuşan Bullard enflasyonun hızlandığını bu nedenle Fed'in önden yüklemeli faiz artışı yapması gerektiğini belirtti. Bullard "Enflasyonda yukarı yönlü sürpriz gördük. Kredibilitemiz tehlikede, verilere tepki vermemiz gerekiyor. Bunu piyasalarda tahribata neden olmadan yapabileceğimize inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.Bullard geçtiğimiz günlerde de Bloomberg News ile yaptığı röportajda benzer söylemlerde bulunmuş ve "40 yılın en yüksek enflasyonuna sahibiz. Bence çok daha çevik ve verilere karşı çok daha reaktif olmamız gerekecek" açıklamasını yapmıştı. Bullard'ın açıklamaları Borsalarda dalgalanmaya yol açmış, vadeli piyasalarda yıl sonuna kadar 7 faiz artış beklentileri fiyatlanmaya başlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220211/fedbullard-100-baz-puan-faiz-artisi-gormek-istiyorum-1053725283.html
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St. Louis Fed Başkanı: Temmuz'a kadar 100 baz puan faiz artırılmalı
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) St. Louis Şubesi Başkanı James Bullard, Temmuz ayına kadar faizin 100 baz puan artırılması gerektiği söylemini yineledi.
St. Louis Fed Başkanı James Bullard Temmuz ayına kadar faizin 100 baz puan artırılması gerektiğini ifade etti.
BloombergHT'nin aktardığına
göre CNBC'ye konuşan Bullard enflasyonun hızlandığını bu nedenle Fed'in önden yüklemeli faiz artışı yapması gerektiğini belirtti.
Bullard "Enflasyonda yukarı yönlü sürpriz gördük. Kredibilitemiz tehlikede, verilere tepki vermemiz gerekiyor. Bunu piyasalarda tahribata neden olmadan yapabileceğimize inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.
Bullard geçtiğimiz günlerde de Bloomberg News ile yaptığı röportajda benzer söylemlerde bulunmuş ve "40 yılın en yüksek enflasyonuna sahibiz. Bence çok daha çevik ve verilere karşı çok daha reaktif olmamız gerekecek" açıklamasını yapmıştı.
Bullard'ın açıklamaları Borsalarda dalgalanmaya yol açmış, vadeli piyasalarda yıl sonuna kadar 7 faiz artış beklentileri fiyatlanmaya başlamıştı.