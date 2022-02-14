https://tr.sputniknews.com/20220214/sultanbeylide-4-katli-bir-apartmanda-cikan-yanginda-12-yasinda-engelli-bir-cocuk-hayatini-kaybetti--1053832453.html

Sultanbeyli’de çatı katında çıkan yangında 12 yaşında engelli bir çocuk hayatını kaybetti

Sultanbeyli’de çatı katında çıkan yangında 12 yaşında engelli bir çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Sultanbeyli’de 4 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Evde bulunan 12 yaşındaki engelli çocuk yangında hayatını kaybetti. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T19:12+0300

2022-02-14T19:12+0300

2022-02-14T19:14+0300

türkiye

yangın

sultanbeyli

engelli

çocuk

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Sultanbeyli’de Turgut Reis Mahallesi Yeniyol Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı katındaki evde saat 17.15 sıralarında çıktı. Evden çevreye yayılan alev ve yoğun dumanı görenler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenle binanın çatı katına ulaşarak yangına müdahale etmeye başladı.Yangının kontrol altına alınmasının ardından eve giren itfaiye ekipleri, 12 yaşındaki engelli Yasemin Sürümlü’nün cansız bedeniyle karşılaştı. Yangının neden çıktığına dair araştırmalar devam ediyor.

türkiye

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yangın, sultanbeyli, engelli, çocuk