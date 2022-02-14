https://tr.sputniknews.com/20220214/sultanbeylide-4-katli-bir-apartmanda-cikan-yanginda-12-yasinda-engelli-bir-cocuk-hayatini-kaybetti--1053832453.html
Sultanbeyli’de çatı katında çıkan yangında 12 yaşında engelli bir çocuk hayatını kaybetti
Sultanbeyli’de çatı katında çıkan yangında 12 yaşında engelli bir çocuk hayatını kaybetti
İstanbul Sultanbeyli’de 4 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Evde bulunan 12 yaşındaki engelli çocuk yangında hayatını kaybetti. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T19:12+0300
2022-02-14T19:12+0300
2022-02-14T19:14+0300
türkiye
yangın
sultanbeyli
engelli
çocuk
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Sultanbeyli’de Turgut Reis Mahallesi Yeniyol Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı katındaki evde saat 17.15 sıralarında çıktı. Evden çevreye yayılan alev ve yoğun dumanı görenler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenle binanın çatı katına ulaşarak yangına müdahale etmeye başladı.Yangının kontrol altına alınmasının ardından eve giren itfaiye ekipleri, 12 yaşındaki engelli Yasemin Sürümlü’nün cansız bedeniyle karşılaştı. Yangının neden çıktığına dair araştırmalar devam ediyor.
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Sultanbeyli’de çatı katında çıkan yangında 12 yaşında engelli bir çocuk hayatını kaybetti
19:12 14.02.2022 (güncellendi: 19:14 14.02.2022) Abone ol
İstanbul Sultanbeyli’de 4 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Evde bulunan 12 yaşındaki engelli çocuk yangında hayatını kaybetti.
Sultanbeyli’de Turgut Reis Mahallesi Yeniyol Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı katındaki evde saat 17.15 sıralarında çıktı.
Evden çevreye yayılan alev ve yoğun dumanı görenler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenle binanın çatı katına ulaşarak yangına müdahale etmeye başladı.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından eve giren itfaiye ekipleri, 12 yaşındaki engelli Yasemin Sürümlü’nün cansız bedeniyle karşılaştı. Yangının neden çıktığına dair araştırmalar devam ediyor.