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https://tr.sputniknews.com/20220214/sultangazide-dugun-salonunda-polise-saldiran-26-kisi-tutuklandi--1053801142.html
Sultangazi'de düğün salonunda polise saldıran 26 kişi tutuklandı
Sultangazi'de düğün salonunda polise saldıran 26 kişi tutuklandı
İstanbul Sultangazi'deki bir düğün salonunda kendilerini gürültü yapmamaları konusunda uyaran emniyet görevlilerine saldırarak 5'ini yaralayan 26 şüpheli... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T00:45+0300
2022-02-14T00:45+0300
2022-02-14T00:56+0300
türkiye
sultangazi
tutuklama
polis
saldırı
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Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki düğün salonuyla ilgili gelen gürültü şikayeti üzerine, emniyet görevlileri olay yerine intikal etti.Mekanda alkol alındığı ve yüksek sesle müzik dinlendiği anlaşılınca salondakilere müziğin sonlandırılması uyarısı yapıldı. Ancak uyarıları dikkate almayan salondakiler, emniyet görevlilerine saldırdı.Şüphelilerin gösterdiği mukavemet sonucu 5 emniyet görevlisi yaralandı.26 şüpheli, gelen takviye ekiplerin yardımıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı, sevk edildikleri adli mercilerce ''görevli memura mukavemet'' suçundan tutuklandı.
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Sultangazi'de düğün salonunda polise saldıran 26 kişi tutuklandı 00:45 14.02.2022 (güncellendi: 00:56 14.02.2022) Abone ol
İstanbul Sultangazi'deki bir düğün salonunda kendilerini gürültü yapmamaları konusunda uyaran emniyet görevlilerine saldırarak 5'ini yaralayan 26 şüpheli tutuklandı.
Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki düğün salonuyla ilgili gelen gürültü şikayeti üzerine, emniyet görevlileri olay yerine intikal etti.
Mekanda alkol alındığı ve yüksek sesle müzik dinlendiği anlaşılınca salondakilere müziğin sonlandırılması uyarısı yapıldı. Ancak uyarıları dikkate almayan salondakiler, emniyet görevlilerine saldırdı.
Şüphelilerin gösterdiği mukavemet sonucu 5 emniyet görevlisi yaralandı.
26 şüpheli, gelen takviye ekiplerin yardımıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı, sevk edildikleri adli mercilerce ''görevli memura mukavemet'' suçundan tutuklandı.