https://tr.sputniknews.com/20220214/sultangazide-dugun-salonunda-polise-saldiran-26-kisi-tutuklandi--1053801142.html

Sultangazi'de düğün salonunda polise saldıran 26 kişi tutuklandı

Sultangazi'de düğün salonunda polise saldıran 26 kişi tutuklandı

İstanbul Sultangazi'deki bir düğün salonunda kendilerini gürültü yapmamaları konusunda uyaran emniyet görevlilerine saldırarak 5'ini yaralayan 26 şüpheli... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T00:45+0300

2022-02-14T00:45+0300

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türkiye

sultangazi

tutuklama

polis

saldırı

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Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki düğün salonuyla ilgili gelen gürültü şikayeti üzerine, emniyet görevlileri olay yerine intikal etti.Mekanda alkol alındığı ve yüksek sesle müzik dinlendiği anlaşılınca salondakilere müziğin sonlandırılması uyarısı yapıldı. Ancak uyarıları dikkate almayan salondakiler, emniyet görevlilerine saldırdı.Şüphelilerin gösterdiği mukavemet sonucu 5 emniyet görevlisi yaralandı.26 şüpheli, gelen takviye ekiplerin yardımıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı, sevk edildikleri adli mercilerce ''görevli memura mukavemet'' suçundan tutuklandı.

türkiye

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sultangazi, tutuklama, polis, saldırı