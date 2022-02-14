Türkiye ile Azerbaycan arasında müttefiklik ilişkilerinin tesis edildiği Şuşa Beyannamesi'nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmî Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de şu ifadeler yer aldı:
Türkiye ile Azerbaycan arasında Şuşa Beyannamesi'nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye ile Azerbaycan arasında müttefiklik ilişkilerinin tesis edildiği Şuşa Beyannamesi'nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmî Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de şu ifadeler yer aldı:
"15 Haziran 2021 tarihinde Şuşa’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi”nin onaylanması uygun bulunmuştur. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."