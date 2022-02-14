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Şuşa Beyannamesi'nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Şuşa Beyannamesi'nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye ile Azerbaycan arasında Şuşa Beyannamesi'nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T00:09+0300
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şuşa beyannamesi
resmi gazete
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Türkiye ile Azerbaycan arasında müttefiklik ilişkilerinin tesis edildiği Şuşa Beyannamesi'nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmî Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de şu ifadeler yer aldı:
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şuşa beyannamesi, resmi gazete, son dakika

Şuşa Beyannamesi'nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

00:09 14.02.2022 (güncellendi: 00:27 14.02.2022)
© İHA / İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat’ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat’ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© İHA / İHA
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Türkiye ile Azerbaycan arasında Şuşa Beyannamesi'nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye ile Azerbaycan arasında müttefiklik ilişkilerinin tesis edildiği Şuşa Beyannamesi'nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmî Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de şu ifadeler yer aldı:
"15 Haziran 2021 tarihinde Şuşa’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi”nin onaylanması uygun bulunmuştur. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."
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