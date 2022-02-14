https://tr.sputniknews.com/20220214/tarkan-17-subatta-cikacak-yeni-sarkisinin-adini-duyurdu-1053807442.html

Tarkan, 17 Şubat’ta çıkacak yeni şarkısının adını duyurdu

Tarkan, 17 Şubat’ta çıkacak yeni şarkısının adını duyurdu

Şarkıcı Tarkan, yeni şarkısının adını açıkladı. İsmi 'Geççek' olan şarkı 17 Şubat'ta yayınlanacak. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T09:45+0300

2022-02-14T09:45+0300

2022-02-14T09:45+0300

yaşam

tarkan

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Tarkan, yeni şarkısının çıkış tarihini açıkladı. Sanatçı, son olarak yeni şarkısından 12 saniyelik bir kısmı da paylaşmıştı. Geçen günlerde şarkısının dinleyicilerle buluşmasına az bir zaman kaldığını sosyal medya hesaplarından resmen duyuran Tarkan, “Geri sayım başladı… Yeni şarkı geliyor” ifadelerini kullandı. Merakla beklenen şarkısı için hazırlıklarını sürdüren sanatçı, Instagram hesabından yeni şarkısının 12 saniyesini de “Coming soon” notuyla paylaştı.Şarkısının adını açıkladıTarkan son olarak yaptığı paylaşımla yeni şarkısının adını da duyurdu. İsmi ‘Geççek’ olan şarkı, 17 Şubat’ta dinleyicilerle buluşacak.

https://tr.sputniknews.com/20211025/tarkan-istanbul-agliyor-sarkisiyla-paylasti-cok-ozlemisim-1050138881.html

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