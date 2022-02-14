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Tarkan, 17 Şubat’ta çıkacak yeni şarkısının adını duyurdu
Tarkan, 17 Şubat’ta çıkacak yeni şarkısının adını duyurdu
Şarkıcı Tarkan, yeni şarkısının adını açıkladı. İsmi 'Geççek' olan şarkı 17 Şubat'ta yayınlanacak. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T09:45+0300
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yaşam
tarkan
albüm
müzik albümü
şarkı
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Tarkan, yeni şarkısının çıkış tarihini açıkladı. Sanatçı, son olarak yeni şarkısından 12 saniyelik bir kısmı da paylaşmıştı. Geçen günlerde şarkısının dinleyicilerle buluşmasına az bir zaman kaldığını sosyal medya hesaplarından resmen duyuran Tarkan, “Geri sayım başladı… Yeni şarkı geliyor” ifadelerini kullandı. Merakla beklenen şarkısı için hazırlıklarını sürdüren sanatçı, Instagram hesabından yeni şarkısının 12 saniyesini de “Coming soon” notuyla paylaştı.Şarkısının adını açıkladıTarkan son olarak yaptığı paylaşımla yeni şarkısının adını da duyurdu. İsmi ‘Geççek’ olan şarkı, 17 Şubat’ta dinleyicilerle buluşacak.
https://tr.sputniknews.com/20211025/tarkan-istanbul-agliyor-sarkisiyla-paylasti-cok-ozlemisim-1050138881.html
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tarkan, albüm, müzik albümü, şarkı, şarkıcı

Tarkan, 17 Şubat’ta çıkacak yeni şarkısının adını duyurdu

09:45 14.02.2022
© Fotoğraf : YoutubeTarkan
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© Fotoğraf : Youtube
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Şarkıcı Tarkan, yeni şarkısının adını açıkladı. İsmi 'Geççek' olan şarkı 17 Şubat'ta yayınlanacak.
Tarkan, yeni şarkısının çıkış tarihini açıkladı.
Sanatçı, son olarak yeni şarkısından 12 saniyelik bir kısmı da paylaşmıştı. Geçen günlerde şarkısının dinleyicilerle buluşmasına az bir zaman kaldığını sosyal medya hesaplarından resmen duyuran Tarkan, “Geri sayım başladı… Yeni şarkı geliyor” ifadelerini kullandı.
Merakla beklenen şarkısı için hazırlıklarını sürdüren sanatçı, Instagram hesabından yeni şarkısının 12 saniyesini de “Coming soon” notuyla paylaştı.

Şarkısının adını açıkladı

Tarkan son olarak yaptığı paylaşımla yeni şarkısının adını da duyurdu. İsmi ‘Geççek’ olan şarkı, 17 Şubat’ta dinleyicilerle buluşacak.
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