https://tr.sputniknews.com/20220214/trendyoldan-kdv-indirimi-aciklamasi-gerekli-adimlari-atiyoruz-1053828602.html
Trendyol'dan 'KDV indirimi' açıklaması: Gerekli adımları atıyoruz
Trendyol'dan 'KDV indirimi' açıklaması: Gerekli adımları atıyoruz
Trendyol, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kararı, satıcılarımızın fiyatlarına yansıtmaları... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T17:37+0300
2022-02-14T17:37+0300
2022-02-14T17:39+0300
ekonomi
trendyol
kdv
katma değer vergisi (kdv)
indirim
gıda
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0d/1042446885_8:0:1194:667_1920x0_80_0_0_428dbc0431b749dbceaca1b4b5ff42c2.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü açıkladığı temel gıda ürünlerindeki KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e çekilmesi kararı sonrası online satış platformu Trendyol'dan da açıklama geldi. Trendyol, uygulama üzerinden satış yapanların indirimi fiyatlara yansıtması için bazı adımlar attıklarını kaydetti. Açıklamada şu şu ifadelere yer verildi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0d/1042446885_156:0:1045:667_1920x0_80_0_0_5c7078f7b65c42781dcf10f8e40459b1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
trendyol, kdv, katma değer vergisi (kdv), indirim, gıda
Trendyol'dan 'KDV indirimi' açıklaması: Gerekli adımları atıyoruz
17:37 14.02.2022 (güncellendi: 17:39 14.02.2022) Abone ol
Trendyol, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kararı, satıcılarımızın fiyatlarına yansıtmaları için gerekli adımları atıyoruz" denildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü açıkladığı temel gıda ürünlerindeki KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e çekilmesi kararı sonrası online satış platformu Trendyol'dan da açıklama geldi.
Trendyol, uygulama üzerinden satış yapanların indirimi fiyatlara yansıtması için bazı adımlar attıklarını kaydetti.
Açıklamada şu şu ifadelere yer verildi:
“Trendyol olarak, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesi kararını satıcılarımızın fiyatlarına yansıtmaları için gerekli adımları atıyoruz. Tüketicilerimizin, temel gıda ürünlerine uygun fiyatlı olarak ulaşmasını sağlamak için KDV indiriminin yanı sıra ürün fiyatlarında ek indirim yapan satıcılarımıza Trendyol olarak ekstra komisyon ve kampanya desteği sunmaya başlıyoruz.”