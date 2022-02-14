Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220214/trendyoldan-kdv-indirimi-aciklamasi-gerekli-adimlari-atiyoruz-1053828602.html
Trendyol'dan 'KDV indirimi' açıklaması: Gerekli adımları atıyoruz
Trendyol'dan 'KDV indirimi' açıklaması: Gerekli adımları atıyoruz
Trendyol, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kararı, satıcılarımızın fiyatlarına yansıtmaları... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T17:37+0300
2022-02-14T17:39+0300
ekonomi
trendyol
kdv
katma değer vergisi (kdv)
indirim
gıda
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0d/1042446885_8:0:1194:667_1920x0_80_0_0_428dbc0431b749dbceaca1b4b5ff42c2.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü açıkladığı temel gıda ürünlerindeki KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e çekilmesi kararı sonrası online satış platformu Trendyol'dan da açıklama geldi. Trendyol, uygulama üzerinden satış yapanların indirimi fiyatlara yansıtması için bazı adımlar attıklarını kaydetti. Açıklamada şu şu ifadelere yer verildi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0d/1042446885_156:0:1045:667_1920x0_80_0_0_5c7078f7b65c42781dcf10f8e40459b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
trendyol, kdv, katma değer vergisi (kdv), indirim, gıda

Trendyol'dan 'KDV indirimi' açıklaması: Gerekli adımları atıyoruz

17:37 14.02.2022 (güncellendi: 17:39 14.02.2022)
© Fotoğraf : TwitterTrendyol
Trendyol - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© Fotoğraf : Twitter
Abone olGoogle news
Trendyol, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kararı, satıcılarımızın fiyatlarına yansıtmaları için gerekli adımları atıyoruz" denildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü açıkladığı temel gıda ürünlerindeki KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e çekilmesi kararı sonrası online satış platformu Trendyol'dan da açıklama geldi.
Trendyol, uygulama üzerinden satış yapanların indirimi fiyatlara yansıtması için bazı adımlar attıklarını kaydetti.
Açıklamada şu şu ifadelere yer verildi:
“Trendyol olarak, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesi kararını satıcılarımızın fiyatlarına yansıtmaları için gerekli adımları atıyoruz. Tüketicilerimizin, temel gıda ürünlerine uygun fiyatlı olarak ulaşmasını sağlamak için KDV indiriminin yanı sıra ürün fiyatlarında ek indirim yapan satıcılarımıza Trendyol olarak ekstra komisyon ve kampanya desteği sunmaya başlıyoruz.”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала