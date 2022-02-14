https://tr.sputniknews.com/20220214/turk-sirketi-numondial-baklava-icin-ingiliz-flolive-ile-anlasti-1053831690.html

Türk şirketi Numondial, ‘Baklava’ için İngiliz floLIVE ile anlaştı

Türk şirketi Numondial, ‘Baklava’ için İngiliz floLIVE ile anlaştı

Nesnelerin interneti (Internet of Things) alanında çalışmalarını yürüten Türk şirketi Numondial, 'Baklava' isimli bütüncül kanal iletişimi platformu için... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T18:59+0300

2022-02-14T18:59+0300

2022-02-14T18:58+0300

ekonomi

internet of things

baklava

numondial

flolive

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104212/67/1042126755_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_7866f44cb64eb2a1cdcc2147bf7d62e3.jpg

Yüzde 100 Türk sermayeli olduğu belirtilen bilişim şirketi Numondial, geleceği şekillendirmesi beklenen nesnelerin interneti (IoT) alanında bir ortaklığa imza attı. Şirket tarafından üretilen Bütüncül Kanal İletişimi (Omni Channel Communication) platformu Baklava, İngiltere merkezli floLIVE şirketiyle entegrasyon anlaşmasına vardı.Akıllı evlerden veri odaklı tarım yapmaya, cihazların birbiri ile ilişkisinden yemek siparişine kadar dünyadaki tüm sektörleri etkisi altına alması öngörülen nesnelerin interneti konusunda global bir oyuncu ile entegrasyona geçmenin öneminin altını çizen Numondial kurucu ortağı Mustafa Sokullu, “Türkiye 5G teknolojine adım adım yaklaşırken, biz de firmalarımızın bu sürece uyum sağlaması yolunda önemli bir adım attık. Bundan böyle Baklava ismini verdiğimiz platformumuz üzerinden firmalar Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP) başta olmak üzere diğer tüm ilişki yönetim süreçlerini hiçbir ek uygulamaya (app) ihtiyaç duymadan bilgisayar ya da tablet üzerinden kolaylıkla ve güvenli şekilde idare edebilecek” dedi.Baklava CRM'in, yeni bir iletişim kanalı olan IoT iletişimini 16 iletişim kanalına ek olarak global düzeyde içerdiği belirtildi.Konu hakkında floLIVE EMEA Başkanı Benny Einhorn şöyle konuştu: Daha hızlı ve akıcı operasyon süreçleriVerilen bilgiye göre Qualcomm, Dell ve Intel gibi küresel teknoloji şirketlerine hizmet vermesinin yanı sıra 180 ülkede 500 GSM operatörüyle entegre çalışan floLIVE'ın küresel gücünü arkasına alan Baklava firmalara operasyonlarında hız ve esneklik kazandırarak önemli rekabet avantajı sağlayacak. Türk şirketi çalışmalarını, büyük önem kazanan veri güvenliği konusunda en yüksek denetim ve standartlara uygun olarak küresel iş ortaklarıyla birlikte yürütüyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

internet of things, baklava, numondial, flolive