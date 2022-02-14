https://tr.sputniknews.com/20220214/turkiye-hangi-ulkeden-ne-kadar-plastik-atik-ithal-ediyor-1053816819.html

Türkiye hangi ülkeden ne kadar plastik atık ithal ediyor?

Türkiye hangi ülkeden ne kadar plastik atık ithal ediyor?

Türkiye, 2020 yılında Avrupa’dan 659 bin 960 ton plastik atık ithal ederek Avrupa’dan en çok atık alan ülke oldu. Bu ithalat halen sürüyor ve çevreye verdiği... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T13:08+0300

2022-02-14T13:08+0300

2022-02-14T13:08+0300

görüş

türkiye

avrupa

çöp

plastik atık

plastik çöp

ingiltere

almanya

tmmob

tbmm çevre mühendisleri odası

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Greenpeace'in yayınladığı 'Atık Oyunu' başlıklı rapor, ithal edilen plastik atıkların yasadışı biçimde çevreye dökülmesi ve açık alanda yakılması sonucu, Adana'daki beş bölgede tehlikeli kimyasallar ve ağır metaller tespit edildiğini ortaya koydu. Çevreye ve insan sağlığına birçok ağır zarar veren bu atıklar Türkiye’ye özel şirketler eliyle ithal ediliyor.İlk sırada İngiltere varGreenpeace Akdeniz Biyoçeşitlilik Kampanya Lideri Nihan Temiz Ataş, Sputnik’e, Türkiye’nin hangi ülkelerden ne kadar atık ithal ettiğini şöyle anlattı:‘Biz henüz kendi atıklarımızın üstesinden gelemiyoruz’TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dursun Kahraman da Türkiye’nin atık değerlendirme teknolojisini de atıkları da bu Avrupa ülkelerinden aldığını belirterek, "Burada ne gibi bir fayda var ki onlar bunu kullanmasını beceremiyor da bu iş bize kalıyor? Biz henüz kendi atıklarımızın üstesinden gelemiyoruz” ifadelerini kullandı.Sputnik’e konuşan Kahraman, bu konuda büyük bir pazar olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:‘Engellenmemesinin sebebi buradaki finans kaynağı’“Atık ithalatı özel şirketler tarafından gerçekleştiriliyor fakat direksiyonda siyasi irade var. Bunun engellenmemesinin sebebi ise buradaki finans kaynağının yani rantın büyüsüdür” diye devam eden Kahraman, şunları ekledi:Türkiye’ye gelen atıklar ne oluyor?Greenpeace’den Nihan Temiz Ataş, ayrıca, “Çoğu plastik geri dönüşmüyor. 1950’den bu yana üretilen plastiklerin sadece yüzde 9’u geri dönüştü. Bir de eğer yasadışı şekilde bertaraf edildiyse hem doğa hem de insan sağlığında geri dönüşü mümkün olmayan hasarlara yol açıyor. Adana’da 5 bölgeden alınan toprak, kül ve nehir dibi çamuru örneklerinde birçoğunun plastiklerin yanması sırasında üretildiği bilinen çok geniş bir yelpazede zehirli kimyasalların bulunduğu tespit edildi” bilgisini paylaştı.TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kahraman da “Biz atıkları para ödeyerek almıyoruz onlardan para alıyoruz. Dolayısıyla buraya geldiğinde içinden iki paralık bir menfaat sağlayabilirse o artısı oluyor geri kalanın ticari olarak bir anlamı yoktur. Onu ya bir yere bırakıyorlar ya yakıyorlar ya da gömüyorlar. Avrupa ülkeleri ise bunları çevresel zararlarından sakındıkları için satıyorlar” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220209/greenpeace-ingiltereden-turkiyeye-ithal-edilen-plastik-atiklar-zehirli-kimyasallar-saciyor-1053642853.html

https://tr.sputniknews.com/20210426/greenpeace-turkiye-avrupadan-659-bin-960-ton-plastik-atik-ithal-etti-1044361844.html

ingiltere

almanya

adana

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