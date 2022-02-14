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https://tr.sputniknews.com/20220214/turkiyede-son-24-saatte-76-bin-632-kisinin-testi-pozitif-cikti-266-kisi-hayatini-kaybetti-1053835234.html
Türkiye'de son 24 saatte, 76 bin 632 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte, 76 bin 632 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 438 bin 553 Kovid-19 testi yapıldı, 76 bin 632 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T21:04+0300
2022-02-14T21:07+0300
koronavirüs
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 438 bin 553 Kovid-19 testi yapıldı, 76 bin 632 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
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Türkiye'de son 24 saatte, 76 bin 632 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi hayatını kaybetti

21:04 14.02.2022 (güncellendi: 21:07 14.02.2022)
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Pazar - Alışveriş - Enflasyon - Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© AA
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Türkiye'de son 24 saatte 438 bin 553 Kovid-19 testi yapıldı, 76 bin 632 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 438 bin 553 Kovid-19 testi yapıldı, 76 bin 632 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 Milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 Milyon civarında. Süreçten hepimiz etkilendik ama büyük kısmımız kendini korumayı başardı. Bu başarıyı bu dönemin sonuna dek götürmeye çalışın. Nasılsa bulaşacak demek yanlış! Doğrusu tedbir.
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