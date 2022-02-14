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https://tr.sputniknews.com/20220214/tuzel-kisiler-ve-yuvam-sistemindekilerin-dovizden-tlye-donusen-hesaplarinda-stopaj-sifirlandi-1053810400.html
Tüzel kişiler ve YUVAM sistemindekilerin dövizden TL'ye dönüşen hesaplarında stopaj sıfırlandı
Tüzel kişiler ve YUVAM sistemindekilerin dövizden TL'ye dönüşen hesaplarında stopaj sıfırlandı
Döviz ve altın birikimi olan tüzel kişiler ile YUVAM hesapları kapsamında döviz birikimlerini Türkiye'de değerlendirmek isteyen Türk vatandaşları, kur korumalı... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T11:02+0300
2022-02-14T11:02+0300
ekonomi
mevduat
yuvam
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Daha önce yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla 21 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut döviz tevdiat hesapları ve 28 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut altın hesaplarının Türk lirası cinsinden vadeli hesaplara dönüştürülmesi durumunda, dönüştürülen hesaplardan elde edilen faiz gelirlerinde stopaj oranı yüzde sıfır olarak belirlenmişti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından daha sonra yapılan düzenlemelerde ise tüzel kişilerin, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut döviz ve altın hesapları ile YUVAM (Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım) sistemi kapsamında ilerleyen dönemlerde bankalarda açılacak döviz hesapları için de kur korumalı mevduat sisteminden yararlanabilecekleri duyurulmuştu.Bugün yapılan değişikle tüzel kişiler ve YUVAM hesapları kapsamında döviz birikimleri bulunan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da kur korumalı sistem kapsamında yüzde sıfırlık stopaj teşvikinden faydalanabilmelerine imkan tanındı.
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mevduat, yuvam, tcmb

Tüzel kişiler ve YUVAM sistemindekilerin dövizden TL'ye dönüşen hesaplarında stopaj sıfırlandı

11:02 14.02.2022
© AATürk Lirası, para
Türk Lirası, para - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© AA
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Döviz ve altın birikimi olan tüzel kişiler ile YUVAM hesapları kapsamında döviz birikimlerini Türkiye'de değerlendirmek isteyen Türk vatandaşları, kur korumalı sistem kapsamında, Türk lirası cinsinden vadeli hesaplara dönüştürdükleri hesaplardan elde edecekleri gelirlerde yüzde sıfırlık stopaj teşvikinden yararlanabilecekler.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Daha önce yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla 21 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut döviz tevdiat hesapları ve 28 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut altın hesaplarının Türk lirası cinsinden vadeli hesaplara dönüştürülmesi durumunda, dönüştürülen hesaplardan elde edilen faiz gelirlerinde stopaj oranı yüzde sıfır olarak belirlenmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından daha sonra yapılan düzenlemelerde ise tüzel kişilerin, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut döviz ve altın hesapları ile YUVAM (Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım) sistemi kapsamında ilerleyen dönemlerde bankalarda açılacak döviz hesapları için de kur korumalı mevduat sisteminden yararlanabilecekleri duyurulmuştu.
Bugün yapılan değişikle tüzel kişiler ve YUVAM hesapları kapsamında döviz birikimleri bulunan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da kur korumalı sistem kapsamında yüzde sıfırlık stopaj teşvikinden faydalanabilmelerine imkan tanındı.
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