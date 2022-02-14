https://tr.sputniknews.com/20220214/tuzel-kisiler-ve-yuvam-sistemindekilerin-dovizden-tlye-donusen-hesaplarinda-stopaj-sifirlandi-1053810400.html

Tüzel kişiler ve YUVAM sistemindekilerin dövizden TL'ye dönüşen hesaplarında stopaj sıfırlandı

Tüzel kişiler ve YUVAM sistemindekilerin dövizden TL'ye dönüşen hesaplarında stopaj sıfırlandı

Döviz ve altın birikimi olan tüzel kişiler ile YUVAM hesapları kapsamında döviz birikimlerini Türkiye'de değerlendirmek isteyen Türk vatandaşları, kur korumalı... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T11:02+0300

2022-02-14T11:02+0300

2022-02-14T11:02+0300

ekonomi

mevduat

yuvam

tcmb

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Daha önce yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla 21 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut döviz tevdiat hesapları ve 28 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut altın hesaplarının Türk lirası cinsinden vadeli hesaplara dönüştürülmesi durumunda, dönüştürülen hesaplardan elde edilen faiz gelirlerinde stopaj oranı yüzde sıfır olarak belirlenmişti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından daha sonra yapılan düzenlemelerde ise tüzel kişilerin, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut döviz ve altın hesapları ile YUVAM (Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım) sistemi kapsamında ilerleyen dönemlerde bankalarda açılacak döviz hesapları için de kur korumalı mevduat sisteminden yararlanabilecekleri duyurulmuştu.Bugün yapılan değişikle tüzel kişiler ve YUVAM hesapları kapsamında döviz birikimleri bulunan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da kur korumalı sistem kapsamında yüzde sıfırlık stopaj teşvikinden faydalanabilmelerine imkan tanındı.

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mevduat, yuvam, tcmb