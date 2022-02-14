https://tr.sputniknews.com/20220214/ukraine-international-airlines-sigorta-sirketleri-ukrayna-hava-sahasini-teminat-disina-cikardi-1053838632.html

Ukraine International Airlines: Sigorta şirketleri, Ukrayna hava sahasını teminat dışına çıkardı

Ukraine International Airlines: Sigorta şirketleri, Ukrayna hava sahasını teminat dışına çıkardı

Ukrayna'nın en büyük havayolu şirketi Ukraine International Airlines (UIA), sigorta şirketlerinden Ukrayna hava sahasındaki uçuşlar için teminatın sona... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T23:04+0300

2022-02-14T23:04+0300

2022-02-14T23:04+0300

ukrayna krizi

ukrayna

havayolları

uçak

rusya

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krayna ve çevresindeki gerilim nedeniyle Batılı sigorta şirketlerinin Ukrayna hava sahasındaki uçuşları sigorta kapsamı dışına çıkarma kararı aldığı, ülkenin en büyük havayolu şirketi UIA'dan gelen açıklamayla bir kez daha doğrulandı.Sigorta şirketlerinden konuyla ilgili bildirim aldıklarını belirten UIA, "Şirketimiz, sigorta şirketleri, Ukrayna Altyapı Bakanlığı, ulusal havacılık idaresi ile sürekli olarak müzakere halinde ve çaba sarf ediyor. Karşılıklı anlayışın oluşacağını umuyoruz" dedi.Ukrayna'ya direkt uçuşları bulunmayan Norveçli Norwegian havayolu şirketi, bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna hava sahasından geçen uçuşların askıya alındığını açıkladı.Şirketin İletişim Direktörü Esben Tuman, "İkinci bir emre kadar Ukrayna üzerinde uçmama kararı aldık. Güvenlik her zaman birinci sırada" diye konuştu.Norwegian, Hollandalı KLM'nin ardından Ukrayna'ya uçuşları durduran ikinci şirket oldu.Batılı sigorta şirketlerinin Ukrayna üzerindeki uçuşları sigorta kapsamı dışına çıkarma karar aldığı ve bu nedenle 14 Şubat'tan itibaren Ukrayna hava sahasının uçuşlara kapatılacağı basına yansımıştı.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi danışmanlarından Mihail Podolyak'ın, Rusya'yla yaşanan gerilim nedeniyle Ukrayna hava sahasının kapatılmasını anlamlı bulmadıklarını söylemesine rağmen Ukraynalı havayolu şirketi SkyUp, bir uçağının Ukrayna hava sahasına giriş izni alamadığı için Moldova'nın başkenti Kişinev'e indiğini duyurmuştu.Hollandalı havayolu şirketi KLM, tansiyonun yükselmesi nedeniyle Ukrayna’ya olan uçuşların askıya alındığını açıklamıştı.

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ukrayna, havayolları, uçak, rusya