Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220214/ukraine-international-airlines-sigorta-sirketleri-ukrayna-hava-sahasini-teminat-disina-cikardi-1053838632.html
Ukraine International Airlines: Sigorta şirketleri, Ukrayna hava sahasını teminat dışına çıkardı
Ukraine International Airlines: Sigorta şirketleri, Ukrayna hava sahasını teminat dışına çıkardı
Ukrayna'nın en büyük havayolu şirketi Ukraine International Airlines (UIA), sigorta şirketlerinden Ukrayna hava sahasındaki uçuşlar için teminatın sona... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T23:04+0300
2022-02-14T23:04+0300
ukrayna krizi
ukrayna
havayolları
uçak
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/1044579614_0:82:1600:982_1920x0_80_0_0_0dd20ad7d69dd99061f3f0236b5973b9.jpg
krayna ve çevresindeki gerilim nedeniyle Batılı sigorta şirketlerinin Ukrayna hava sahasındaki uçuşları sigorta kapsamı dışına çıkarma kararı aldığı, ülkenin en büyük havayolu şirketi UIA'dan gelen açıklamayla bir kez daha doğrulandı.Sigorta şirketlerinden konuyla ilgili bildirim aldıklarını belirten UIA, "Şirketimiz, sigorta şirketleri, Ukrayna Altyapı Bakanlığı, ulusal havacılık idaresi ile sürekli olarak müzakere halinde ve çaba sarf ediyor. Karşılıklı anlayışın oluşacağını umuyoruz" dedi.Ukrayna'ya direkt uçuşları bulunmayan Norveçli Norwegian havayolu şirketi, bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna hava sahasından geçen uçuşların askıya alındığını açıkladı.Şirketin İletişim Direktörü Esben Tuman, "İkinci bir emre kadar Ukrayna üzerinde uçmama kararı aldık. Güvenlik her zaman birinci sırada" diye konuştu.Norwegian, Hollandalı KLM'nin ardından Ukrayna'ya uçuşları durduran ikinci şirket oldu.Batılı sigorta şirketlerinin Ukrayna üzerindeki uçuşları sigorta kapsamı dışına çıkarma karar aldığı ve bu nedenle 14 Şubat'tan itibaren Ukrayna hava sahasının uçuşlara kapatılacağı basına yansımıştı.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi danışmanlarından Mihail Podolyak'ın, Rusya'yla yaşanan gerilim nedeniyle Ukrayna hava sahasının kapatılmasını anlamlı bulmadıklarını söylemesine rağmen Ukraynalı havayolu şirketi SkyUp, bir uçağının Ukrayna hava sahasına giriş izni alamadığı için Moldova'nın başkenti Kişinev'e indiğini duyurmuştu.Hollandalı havayolu şirketi KLM, tansiyonun yükselmesi nedeniyle Ukrayna’ya olan uçuşların askıya alındığını açıklamıştı.
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/1044579614_92:0:1509:1063_1920x0_80_0_0_92cfdf44a8184ac4ec29626bf3602bd1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, havayolları, uçak, rusya

Ukraine International Airlines: Sigorta şirketleri, Ukrayna hava sahasını teminat dışına çıkardı

23:04 14.02.2022
© Vasiliy KobaUkrayna - uçak
Ukrayna - uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© Vasiliy Koba
Abone olGoogle news
Ukrayna'nın en büyük havayolu şirketi Ukraine International Airlines (UIA), sigorta şirketlerinden Ukrayna hava sahasındaki uçuşlar için teminatın sona erdiğine dair bildirim aldığını duyurdu.
krayna ve çevresindeki gerilim nedeniyle Batılı sigorta şirketlerinin Ukrayna hava sahasındaki uçuşları sigorta kapsamı dışına çıkarma kararı aldığı, ülkenin en büyük havayolu şirketi UIA'dan gelen açıklamayla bir kez daha doğrulandı.

Sigorta şirketlerinden konuyla ilgili bildirim aldıklarını belirten UIA, "Şirketimiz, sigorta şirketleri, Ukrayna Altyapı Bakanlığı, ulusal havacılık idaresi ile sürekli olarak müzakere halinde ve çaba sarf ediyor. Karşılıklı anlayışın oluşacağını umuyoruz" dedi.


Ukrayna'ya direkt uçuşları bulunmayan Norveçli Norwegian havayolu şirketi, bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna hava sahasından geçen uçuşların askıya alındığını açıkladı.

Şirketin İletişim Direktörü Esben Tuman, "İkinci bir emre kadar Ukrayna üzerinde uçmama kararı aldık. Güvenlik her zaman birinci sırada" diye konuştu.

Norwegian, Hollandalı KLM'nin ardından Ukrayna'ya uçuşları durduran ikinci şirket oldu.
Batılı sigorta şirketlerinin Ukrayna üzerindeki uçuşları sigorta kapsamı dışına çıkarma karar aldığı ve bu nedenle 14 Şubat'tan itibaren Ukrayna hava sahasının uçuşlara kapatılacağı basına yansımıştı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi danışmanlarından Mihail Podolyak'ın, Rusya'yla yaşanan gerilim nedeniyle Ukrayna hava sahasının kapatılmasını anlamlı bulmadıklarını söylemesine rağmen Ukraynalı havayolu şirketi SkyUp, bir uçağının Ukrayna hava sahasına giriş izni alamadığı için Moldova'nın başkenti Kişinev'e indiğini duyurmuştu.

Hollandalı havayolu şirketi KLM, tansiyonun yükselmesi nedeniyle Ukrayna’ya olan uçuşların askıya alındığını açıklamıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала