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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220214/ukrayna-lideri-zelenskiy-nato-uyesi-olmak-istiyoruz-1053833862.html
Ukrayna lideri Zelenskiy: NATO üyesi olmak istiyoruz
Ukrayna lideri Zelenskiy: NATO üyesi olmak istiyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO üyeliğinin, ülkenin güvenliği ve toprak bütünlüğü için garanti olacağını belirtti. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T19:59+0300
2022-02-14T19:59+0300
ukrayna
vladimir zelenskiy
ukrayna krizi
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Zelenskiy, bugünkü basın toplantısında, “Maalesef bu konuya netlik getiremiyorum. Çünkü maalesef her şey Ukrayna’ya bağlı değil. Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne, sınırlarını güçlendirmeye, ittifakın geleceğine, hedeflerimize ilişkin taleplerini çok iyi biliyorsunuz. Bunun ülkemizin isteği olması ve ülkemizin doğusunda savaşın yaşanması dışında, NATO üyeliğini, güvenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü sağlamak için istiyoruz. Bu, Ukrayna Anayasasında belirtildi” ifadesini kullandı.‘Büyükelçiliklerin Batı Ukrayna’ya taşınma kararı hata’Ukrayna lideri, “Batı büyükelçiliklerin Batı Ukrayna’ya taşınma kararı büyük hata. Çünkü Batı Ukrayna diye bir şey yok. Tek bir Ukrayna var. Bu yüzden eğer, Tanrı korusun, bir şey olursa ülkenin genelinde olacak. Gerilim ve sorunlardan 5-6 saat uzaklıkta olamazsınız. Bu karar çok garip” dedi.‘Yurtdışındaki milletvekilleri ülkeye dönmeli’Milletvekillerinin bir kısmının aileleriyle birlikte Ukrayna dışına çıktığını anlatan Zelenskiy, “24 saat içinde ülkeye dönmeliler. Aksi takdirde devlet ve yönetim olarak ciddi sonuçlar üzerinde düşüneceğiz” diye konuştu.Hangi partiden milletvekillerinin yurtdışına gittiğini belirtmeyen Devlet Başkanı, hükümet ve parlamentonun birlik olma konusunda halka örnek olması gerektiğini vurguladı.Ailesinin Ukrayna’da, onun yanında olduğunu söyleyen Zelenskiy, “Ben Devlet Başkanıyım. Eşim sadece eşim değil, first lady. Ailelerin nasıl davranması gerektiğine örnek olmalı. Bu ülke ve toplum için çok önemli” ifadesini kullandı.Sadece 13 Şubat günü, zenginleri ve işadamlarını taşıyan 30 uçağın Ukrayna’dan gittiğini söyleyen Ukrayna lideri, “Ülkede güvenli insanlar kalıyor, diye düşünüyorum. Ukrayna vatandaşları kalıyor ve ben onlara hepsine teşekkür etmek istiyorum” dedi.Ülkeden giden zenginleri etkileyecek güçte olmadığını itiraf eden Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü: Zelenskiy, “Şimdi birlik olma zamanı” diye ekledi.
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ukrayna, vladimir zelenskiy

Ukrayna lideri Zelenskiy: NATO üyesi olmak istiyoruz

19:59 14.02.2022
© AA / Arif Hüdaverdi YamanTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10. Toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10. Toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO üyeliğinin, ülkenin güvenliği ve toprak bütünlüğü için garanti olacağını belirtti.
Zelenskiy, bugünkü basın toplantısında, “Maalesef bu konuya netlik getiremiyorum. Çünkü maalesef her şey Ukrayna’ya bağlı değil. Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne, sınırlarını güçlendirmeye, ittifakın geleceğine, hedeflerimize ilişkin taleplerini çok iyi biliyorsunuz. Bunun ülkemizin isteği olması ve ülkemizin doğusunda savaşın yaşanması dışında, NATO üyeliğini, güvenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü sağlamak için istiyoruz. Bu, Ukrayna Anayasasında belirtildi” ifadesini kullandı.

‘Büyükelçiliklerin Batı Ukrayna’ya taşınma kararı hata’

Ukrayna lideri, “Batı büyükelçiliklerin Batı Ukrayna’ya taşınma kararı büyük hata. Çünkü Batı Ukrayna diye bir şey yok. Tek bir Ukrayna var. Bu yüzden eğer, Tanrı korusun, bir şey olursa ülkenin genelinde olacak. Gerilim ve sorunlardan 5-6 saat uzaklıkta olamazsınız. Bu karar çok garip” dedi.

‘Yurtdışındaki milletvekilleri ülkeye dönmeli’

Milletvekillerinin bir kısmının aileleriyle birlikte Ukrayna dışına çıktığını anlatan Zelenskiy, “24 saat içinde ülkeye dönmeliler. Aksi takdirde devlet ve yönetim olarak ciddi sonuçlar üzerinde düşüneceğiz” diye konuştu.
Hangi partiden milletvekillerinin yurtdışına gittiğini belirtmeyen Devlet Başkanı, hükümet ve parlamentonun birlik olma konusunda halka örnek olması gerektiğini vurguladı.
Ailesinin Ukrayna’da, onun yanında olduğunu söyleyen Zelenskiy, “Ben Devlet Başkanıyım. Eşim sadece eşim değil, first lady. Ailelerin nasıl davranması gerektiğine örnek olmalı. Bu ülke ve toplum için çok önemli” ifadesini kullandı.
Sadece 13 Şubat günü, zenginleri ve işadamlarını taşıyan 30 uçağın Ukrayna’dan gittiğini söyleyen Ukrayna lideri, “Ülkede güvenli insanlar kalıyor, diye düşünüyorum. Ukrayna vatandaşları kalıyor ve ben onlara hepsine teşekkür etmek istiyorum” dedi.
Ülkeden giden zenginleri etkileyecek güçte olmadığını itiraf eden Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Onlar kendi hükmünü kendileri çıkarttılar. Ama onların işletmelerinin başına, onlar ve ülke için çalışan onlarca bin işçiye geri dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yolu onlar seçti. Onlar sıradan insan değil, IT- uzmanı değil, büyük endüstrilerin başında olan insanlardan bahsediyoruz. Onlar özelleştirme sürecinde yer aldılar. Devletin onlara büyük bir fırsat verdiğini düşünüyorum.”
Zelenskiy, “Şimdi birlik olma zamanı” diye ekledi.
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