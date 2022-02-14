https://tr.sputniknews.com/20220214/universitede-maddi-imkansizliktan-sevgilisine-hediye-alamayan-cicekciden-askida-cicek-kampanyasi-1053818350.html

Üniversitede maddi imkansızlıktan sevgilisine hediye alamayan çiçekçiden 'Askıda Çiçek' kampanyası

Üniversitede maddi imkansızlıktan sevgilisine hediye alamayan çiçekçiden 'Askıda Çiçek' kampanyası

Üniversite yıllarında sevdiğine hediye alamayan çiçekçi, Sevgililer Günü'ne özel ‘Askıda Çiçek’ kampanyası başlattı. İmkanı olmayanlara ücretsiz çiçek veren... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T13:35+0300

2022-02-14T13:35+0300

2022-02-14T13:41+0300

14 şubat sevgililer günü

yaşam

gül

çiçek

askıda ne var

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Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamladı. Klasik hale gelen güller ve çiçekler de raflardaki yerini aldı. Üniversite Mahallesi’nde çiçekçi dükkanı bulunan Tansel Bahat’ın Sevgililer Günü'ne özel yaptığı ilginç kampanya ise görenleri şaşırtıyor.Üniversite yıllarında maddi imkansızlıktan dolayı sevdiğine hediye alamayan Bahat, başkalarının da aynı duruma düşmemesi için 'Askıda Çiçek' kampanyası başlattı. İçinde her türden çiçeğin bulunduğu sepetten isteyenler ücretsiz bir şekilde alabiliyor. Bahat, güzel bir jestle mutluluklarına ortak olduğu gençler tarafından takdir edildi.‘Çok üzülmüştüm’Askıda Çiçek kampanyası ile ilgili bilgi veren Tansel Bahat, şunları söyledi:‘Askıda ekmek ve kıyafet görmüştüm ama çiçeği ilk defa gördüm’Yoldan geçerken yazıyı fark ettiğini dile getiren vatandaşlardan Mertcan Marata, “Geçerken yazı gözüme ilişti. Askıda ekmek, sonra askıda kıyafet gördüm ama çiçeği ilk defa gördüm. Güzel bir jest. Sevgilisine hediye almak isteyip de alamayanlar için güzel bir kampanya. Ben de bir gül aldım” diye konuştu.‘İhtiyacı olan birçok insan vardır’Sepetten sevdiğine gül alan bir vatandaş, “Güzel bir kampanya. Daha öncesinde böyle bir şey görmemiştik. Sağ olsun, esnaf kardeşimiz böyle güzel bir kampanya yapmış. İnanın ki ihtiyacı olan birçok insan vardır. Teşekkür ve tebrik ederiz” şeklide konuştu.Bahat’ın komşusu esnaf Emin Aykılıç ise kampanyayı beğendiklerini ve desteklediklerini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220214/cicekcilerin-sevgililer-gunu-mesaisi-geceden-basladi-ciftlerimizi-mutlu-etmek-icin-calisiyoruz-1053806630.html

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14 şubat sevgililer günü, gül, çiçek, askıda ne var