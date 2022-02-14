https://tr.sputniknews.com/20220214/uzmanlar-gunde-bir-fincan-kahve-tuketmek-koronavirus-riskini-yuzde-10-azaltabilir-1053831389.html

Uzmanlar: Günde bir fincan kahve tüketmek, koronavirüs riskini yüzde 10 azaltabilir

Uzmanlar: Günde bir fincan kahve tüketmek, koronavirüs riskini yüzde 10 azaltabilir

Yeni bir araştırma, kahve tüketiminin koronavirüsle başa çıkma konusunda yardımcı bir niteliği olduğunu gösterdi. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T18:37+0300

2022-02-14T18:37+0300

2022-02-14T18:37+0300

yaşam

koronavirüs

kovid-19

kahve

filtre kahve

hastalık

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Northwestern Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, günde en az bir fincan kahve tüketmek, koronavirüs riskini yüzde 10 oranında azaltabilir. Araştırma ekibinin bir parçası olan Northwestern Üniversitesi koruyucu tıp profesörü Marilyn Cornelis, WebMD'ye yaptığı açıklamada kahveyi koronavirüse karşı etkili kılan şeyin kafein yerine polifenoller ve klorojenik asit olduğu görüşünde:"Alternatif olarak, benzersiz olan ve onu çaydan farklı kılan şey kahvenin diğer bileşenleri olabilir. Örneğin, çay genellikle flavonoidler açısından zengindir. Oysa kahvede daha çok polifenoller, özellikle de klorojenik asit vardır ve bu aslında kahvenin nispeten benzersiz bir bileşenidir. Kahve, daha önce koronavirüsle ilgili olmayan diğer hastalıklarla ilişkilendirildi, ancak bu ilişkiyi de yürütüyor olabilir."Koronavirüs gibi hastalıklara karşı direnç oluşturma konusunda beslenmenin de önemli bir faktör olduğunu vurgulayan Cornelis, "Bir kişinin beslenmesi bağışıklığı etkiler. Ve bağışıklık sistemi, bireyin koronavirüs dahil olmak üzere bulaşıcı hastalıklara duyarlılığı ve tepkisinde kilit bir rol oynar" ifadelerini kullandı.California'daki Loma Linda Üniversitesi'nde koruyucu tıp uzmanlığı programı başkanı Dr. Karen Studer de, Health News Tribune'a yaptığı açıklamada "Çoğunlukla meyve, sebze ve tahıllardan oluşan bitki bazlı beslenmek sizi birçok hastalıktan koruyacaktır. Bu heyecan verici çünkü koronavirüs gibi bulaşıcı hastalıklar için de geçerli gibi görünüyor" dedi.

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koronavirüs, kovid-19, kahve, filtre kahve , hastalık