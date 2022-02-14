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Yattara 61 numaralı forma ile yeşil sahalara geri döndü
Yattara 61 numaralı forma ile yeşil sahalara geri döndü
Sahalara 5 yıl aradan sonra Yeşil Çivril Belediyespor ile dönüş yapan 41 yaşındaki İbrahima Yattara, ilk maçı için takım arkadaşlarıyla beraber soyunma... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T10:05+0300
2022-02-14T10:05+0300
spor
ibrahim yattara
saha
maç
forma
çivril
takım
amatör lig
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Türkiye'de uzun yıllar futbol oynayan ve adı Trabzonspor ile özdeşleşen İbrahima Yattara, futbolu bıraktıktan 5 yıl sonra yeşil sahalara geri döndü.‘Amatör Futbola Destek' projesi kapsamında Denizli Süper Amatör ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor ile anlaşan Yattara, bugün oynanacak maç için Denizli'ye geldi.Süper Amatör Lig A Grubu maçında Yeşil Çivril Belediyespor'un evinde ağırlayacağı Denizli Yıldızspor maçı öncesi Yattara, takım arkadaşları ile çıkacağı ilk maç için soyunma odasındaki hazırlıklarına başladı.Tecrübeli futbolcu sahada 61 numaralı forma ile ter dökecek.
https://tr.sputniknews.com/20220124/yattara-41-yasinda-futbola-dondu-mac-basi-350-lira-kazanacak-1053060515.html
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ibrahim yattara, saha, maç, forma, çivril, takım, amatör lig

Yattara 61 numaralı forma ile yeşil sahalara geri döndü

10:05 14.02.2022
© İHAYattara, 5 yıl sonra 61 numaralı forma ile yeşil sahalarla buluştu
Yattara, 5 yıl sonra 61 numaralı forma ile yeşil sahalarla buluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© İHA
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Sahalara 5 yıl aradan sonra Yeşil Çivril Belediyespor ile dönüş yapan 41 yaşındaki İbrahima Yattara, ilk maçı için takım arkadaşlarıyla beraber soyunma odasında hazırlıklarına başladı.
Türkiye'de uzun yıllar futbol oynayan ve adı Trabzonspor ile özdeşleşen İbrahima Yattara, futbolu bıraktıktan 5 yıl sonra yeşil sahalara geri döndü.
‘Amatör Futbola Destek' projesi kapsamında Denizli Süper Amatör ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor ile anlaşan Yattara, bugün oynanacak maç için Denizli'ye geldi.
Süper Amatör Lig A Grubu maçında Yeşil Çivril Belediyespor'un evinde ağırlayacağı Denizli Yıldızspor maçı öncesi Yattara, takım arkadaşları ile çıkacağı ilk maç için soyunma odasındaki hazırlıklarına başladı.
Tecrübeli futbolcu sahada 61 numaralı forma ile ter dökecek.
İbrahima Yattara, Yeşil Çivril Belediyespor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
SPOR
Yattara 41 yaşında futbola döndü
24 Ocak, 11:57
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