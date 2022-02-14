https://tr.sputniknews.com/20220214/yattara-61-numarali-forma-ile-yesil-sahalara-geri-dondu-1053808075.html

Yattara 61 numaralı forma ile yeşil sahalara geri döndü

Yattara 61 numaralı forma ile yeşil sahalara geri döndü

Sahalara 5 yıl aradan sonra Yeşil Çivril Belediyespor ile dönüş yapan 41 yaşındaki İbrahima Yattara, ilk maçı için takım arkadaşlarıyla beraber soyunma... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T10:05+0300

2022-02-14T10:05+0300

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spor

ibrahim yattara

saha

maç

forma

çivril

takım

amatör lig

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Türkiye'de uzun yıllar futbol oynayan ve adı Trabzonspor ile özdeşleşen İbrahima Yattara, futbolu bıraktıktan 5 yıl sonra yeşil sahalara geri döndü.‘Amatör Futbola Destek' projesi kapsamında Denizli Süper Amatör ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor ile anlaşan Yattara, bugün oynanacak maç için Denizli'ye geldi.Süper Amatör Lig A Grubu maçında Yeşil Çivril Belediyespor'un evinde ağırlayacağı Denizli Yıldızspor maçı öncesi Yattara, takım arkadaşları ile çıkacağı ilk maç için soyunma odasındaki hazırlıklarına başladı.Tecrübeli futbolcu sahada 61 numaralı forma ile ter dökecek.

https://tr.sputniknews.com/20220124/yattara-41-yasinda-futbola-dondu-mac-basi-350-lira-kazanacak-1053060515.html

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ibrahim yattara, saha, maç, forma, çivril, takım, amatör lig