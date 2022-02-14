https://tr.sputniknews.com/20220214/yok-baskani--barajin-kaldirilmasi-sinavsiz-universite-demek-degil-1053811007.html

YÖK Başkanı: Barajın kaldırılması sınavsız üniversite demek değil

YÖK Başkanı: Barajın kaldırılması sınavsız üniversite demek değil

YÖK Başkanı Erol Özvar, "Barajın kaldırılması sınavsız üniversite demek değil" dedi. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T11:06+0300

2022-02-14T11:06+0300

2022-02-14T11:11+0300

yükseköğretim kurulu (yök)

türkiye

üniversite

sınav

baraj

erol özvar

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite sınavında baraj puan uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Temel amacımız daha fazla adayın tercih yapabilmesidir" diyen Özvar, "Barajın kaldırılması sınavsız üniversite demek değil" diye konuştu.Özvar, "Bu puan üstünlüğüne dayanan bir düzenleme. Dolayısıyla en yüksek puanı alabilen öğrenciler ancak programlara yerleşebilecek. Puanları tutmayanların kayıt yaptırma hakkı olmayacak. Tartışmayı bu çerçevede görmek lazım. Daha fazla öğrencinin aslında kontenjanlara ulaşılabilir olması lazım. Bu açıdan sistem aslında daha dinamik bir sürece girmiş oluyor" sözlerini kullandı.YÖK, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulamasını kaldırmıştı. Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

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yükseköğretim kurulu (yök), üniversite, sınav, baraj, erol özvar