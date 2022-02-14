https://tr.sputniknews.com/20220214/yolda-yururken-15-metre-derinligindeki-kanalizasyon-cukuruna-dustu-15-saat-sonra-kurtarildi-1053803903.html

Yolda yürürken 15 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düştü: 1,5 saat sonra kurtarıldı

Yolda yürürken 15 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düştü: 1,5 saat sonra kurtarıldı

Çankırı'da bir kadın yolda yürüdüğü sırada üzerine bastığı rögar kapağının kırılması sonucu 15 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düştü. Vücuduna demir... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T05:42+0300

2022-02-14T05:42+0300

2022-02-14T05:42+0300

türkiye

kanalizasyon

rögar

çankırı

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TOKİ konutlarının bulunduğu Bereket Mahallesi'nde 28 yaşındaki Ayşe Y., yol kenarında yürüdüğü sırada üzerine bastığı rögar kapağının kırılması sonucu 15 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düştü. Kadının düştüğünü fark eden çevredekiler 112'yi aradı.İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler düşerken, vücuduna demir parçası saplanması sonucu yaralanan Ayşe Y.'nin kurtarılması için çalışma başlattı. AFAD görevlisi halatla çukura inerek, kadının vücuduna saplanan demiri kesti. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonrası Ayşe Y., bulunduğu yerden çıkarıldı. Ambulansla Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Ayşe Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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kanalizasyon, rögar, çankırı