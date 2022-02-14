Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220214/yolda-yururken-15-metre-derinligindeki-kanalizasyon-cukuruna-dustu-15-saat-sonra-kurtarildi-1053803903.html
Yolda yürürken 15 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düştü: 1,5 saat sonra kurtarıldı
Yolda yürürken 15 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düştü: 1,5 saat sonra kurtarıldı
Çankırı'da bir kadın yolda yürüdüğü sırada üzerine bastığı rögar kapağının kırılması sonucu 15 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düştü. Vücuduna demir... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T05:42+0300
2022-02-14T05:42+0300
türkiye
kanalizasyon
rögar
çankırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1053803878_0:0:1231:692_1920x0_80_0_0_d2e18df7414566636d32cdf3e6aec619.jpg
TOKİ konutlarının bulunduğu Bereket Mahallesi'nde 28 yaşındaki Ayşe Y., yol kenarında yürüdüğü sırada üzerine bastığı rögar kapağının kırılması sonucu 15 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düştü. Kadının düştüğünü fark eden çevredekiler 112'yi aradı.İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler düşerken, vücuduna demir parçası saplanması sonucu yaralanan Ayşe Y.'nin kurtarılması için çalışma başlattı. AFAD görevlisi halatla çukura inerek, kadının vücuduna saplanan demiri kesti. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonrası Ayşe Y., bulunduğu yerden çıkarıldı. Ambulansla Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Ayşe Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
türkiye
çankırı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1053803878_153:0:1076:692_1920x0_80_0_0_5c0eaf7d47f21dcc58e7fd1b986bfdaf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kanalizasyon, rögar, çankırı

Yolda yürürken 15 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düştü: 1,5 saat sonra kurtarıldı

05:42 14.02.2022
© DHAYolda yürürken 15 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düştü
Yolda yürürken 15 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© DHA
Abone ol
Çankırı'da bir kadın yolda yürüdüğü sırada üzerine bastığı rögar kapağının kırılması sonucu 15 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düştü. Vücuduna demir parçası saplanması nedeniyle yaralanan Ayşe.Y., 1,5 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
TOKİ konutlarının bulunduğu Bereket Mahallesi'nde 28 yaşındaki Ayşe Y., yol kenarında yürüdüğü sırada üzerine bastığı rögar kapağının kırılması sonucu 15 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düştü. Kadının düştüğünü fark eden çevredekiler 112'yi aradı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler düşerken, vücuduna demir parçası saplanması sonucu yaralanan Ayşe Y.'nin kurtarılması için çalışma başlattı.
AFAD görevlisi halatla çukura inerek, kadının vücuduna saplanan demiri kesti. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonrası Ayşe Y., bulunduğu yerden çıkarıldı. Ambulansla Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Ayşe Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала