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https://tr.sputniknews.com/20220214/zorunlu-asi-karsiti-ozgurluk-konvoyu-brukselde-1053824063.html
Zorunlu aşı karşıtı 'Özgürlük Konvoyu', Brüksel'de
Zorunlu aşı karşıtı 'Özgürlük Konvoyu', Brüksel'de
Zorunlu aşı ve koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için Paris’ten yolan çıkan 'Özgürlük Konvoyu' sabah saatlerinde Brüksel’e ulaştı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
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brüksel
özgürlük
paris
kanada
koronavirüs
aşı
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Kanada'da başlayan konvoylu aşı protestolarının ardından Fransa'da da Kovid-19 kısıtlamalarını ve önlemlerini protesto etmek için konvoy oluşturuldu. Adı 'Özgürlük Konvoyu' konulan ve Paris’ten yolan çıkan konvoy, sabah saatlerinde Brüksel’e ulaştı. Brüksel, gelen konvoyun şehir içinde protesto yapmasına izin verilmeyeceğini belirterek göstericilerin şehir merkezine alınmamaları için de birçok noktaya polis konuşlandırdı. Sabahın erken saatlerinde şehrin tüm girişlerini kapatan polis ekipleri, özellikle yabancı plakalı araçların şehre girmesine izin vermedi. Çocukların aşılanmasının sağlık açısından tehlikeli olduğunu savunan konvoydaki protestocular, Belçikalıların da aşı dayatmasına karşı eylemcilerin direnmeleri için onları cesaretlendirdiğini ifade etti. Kanada'da Ambassador Köprüsü yeniden açıldıBu arada Kanada'da kamyon şoförlerinin Kovid-19 kısıtlamalarına karşı yaptıkları protestoda ulaşıma kapattıkları ABD sınırındaki Ambassador Köprüsü de yeniden açıldı. Kanada'nın Ontario eyaletinin Windsor kenti Belediye Başkanı Drew Dilkens yaptığı açıklamada, "Bugün, Ambassador Köprüsü'ndeki ulusal ekonomik krizimiz sona erdi" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220214/kanadada-asi-karsiti-kamyoncularla-anlasma-saglandi-1053805528.html
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brüksel, özgürlük, paris, kanada, koronavirüs, aşı

Zorunlu aşı karşıtı 'Özgürlük Konvoyu', Brüksel'de

15:59 14.02.2022 (güncellendi: 16:00 14.02.2022)
© REUTERS / YVES HERMANBelçika- Özgürlük Konvoyu
Belçika- Özgürlük Konvoyu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / YVES HERMAN
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Zorunlu aşı ve koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için Paris’ten yolan çıkan 'Özgürlük Konvoyu' sabah saatlerinde Brüksel’e ulaştı.
Kanada'da başlayan konvoylu aşı protestolarının ardından Fransa'da da Kovid-19 kısıtlamalarını ve önlemlerini protesto etmek için konvoy oluşturuldu. Adı 'Özgürlük Konvoyu' konulan ve Paris’ten yolan çıkan konvoy, sabah saatlerinde Brüksel’e ulaştı.
Brüksel, gelen konvoyun şehir içinde protesto yapmasına izin verilmeyeceğini belirterek göstericilerin şehir merkezine alınmamaları için de birçok noktaya polis konuşlandırdı. Sabahın erken saatlerinde şehrin tüm girişlerini kapatan polis ekipleri, özellikle yabancı plakalı araçların şehre girmesine izin vermedi.
Çocukların aşılanmasının sağlık açısından tehlikeli olduğunu savunan konvoydaki protestocular, Belçikalıların da aşı dayatmasına karşı eylemcilerin direnmeleri için onları cesaretlendirdiğini ifade etti.
Kanada’da aşı zorunluluğunu protesto etmek için ülkenin farklı kentlerinden yola çıkan aşı zorunluluğu karşıtı kamyon sürücüleri, başkent Ottowa’daki protestolarına devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
DÜNYA
Kanada’da zorunlu aşı karşıtı kamyoncularla anlaşma sağlandı
08:47

Kanada'da Ambassador Köprüsü yeniden açıldı

Bu arada Kanada'da kamyon şoförlerinin Kovid-19 kısıtlamalarına karşı yaptıkları protestoda ulaşıma kapattıkları ABD sınırındaki Ambassador Köprüsü de yeniden açıldı. Kanada'nın Ontario eyaletinin Windsor kenti Belediye Başkanı Drew Dilkens yaptığı açıklamada, "Bugün, Ambassador Köprüsü'ndeki ulusal ekonomik krizimiz sona erdi" ifadesini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
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