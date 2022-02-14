https://tr.sputniknews.com/20220214/zorunlu-asi-karsiti-ozgurluk-konvoyu-brukselde-1053824063.html

Zorunlu aşı karşıtı 'Özgürlük Konvoyu', Brüksel'de

Zorunlu aşı karşıtı 'Özgürlük Konvoyu', Brüksel'de

Zorunlu aşı ve koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için Paris’ten yolan çıkan 'Özgürlük Konvoyu' sabah saatlerinde Brüksel’e ulaştı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T15:59+0300

2022-02-14T15:59+0300

2022-02-14T16:00+0300

brüksel

özgürlük

paris

kanada

koronavirüs

aşı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1053824893_0:186:3099:1929_1920x0_80_0_0_2135559c2d6ca91f85950e385f741e75.jpg

Kanada'da başlayan konvoylu aşı protestolarının ardından Fransa'da da Kovid-19 kısıtlamalarını ve önlemlerini protesto etmek için konvoy oluşturuldu. Adı 'Özgürlük Konvoyu' konulan ve Paris’ten yolan çıkan konvoy, sabah saatlerinde Brüksel’e ulaştı. Brüksel, gelen konvoyun şehir içinde protesto yapmasına izin verilmeyeceğini belirterek göstericilerin şehir merkezine alınmamaları için de birçok noktaya polis konuşlandırdı. Sabahın erken saatlerinde şehrin tüm girişlerini kapatan polis ekipleri, özellikle yabancı plakalı araçların şehre girmesine izin vermedi. Çocukların aşılanmasının sağlık açısından tehlikeli olduğunu savunan konvoydaki protestocular, Belçikalıların da aşı dayatmasına karşı eylemcilerin direnmeleri için onları cesaretlendirdiğini ifade etti. Kanada'da Ambassador Köprüsü yeniden açıldıBu arada Kanada'da kamyon şoförlerinin Kovid-19 kısıtlamalarına karşı yaptıkları protestoda ulaşıma kapattıkları ABD sınırındaki Ambassador Köprüsü de yeniden açıldı. Kanada'nın Ontario eyaletinin Windsor kenti Belediye Başkanı Drew Dilkens yaptığı açıklamada, "Bugün, Ambassador Köprüsü'ndeki ulusal ekonomik krizimiz sona erdi" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220214/kanadada-asi-karsiti-kamyoncularla-anlasma-saglandi-1053805528.html

brüksel

paris

kanada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brüksel, özgürlük, paris, kanada, koronavirüs, aşı