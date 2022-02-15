https://tr.sputniknews.com/20220215/28-subat-aciklamasini-organize-edecek-komisyon-ilk-toplantisini-yapti-1053876674.html

28 Şubat açıklamasını organize edecek komisyon ilk toplantısını yaptı

28 Şubat açıklamasını organize edecek komisyon ilk toplantısını yaptı

TBMM’de bir araya gelerek 6 parti adına güçlendirilmiş parlamenter sistem metnini kaleme alan komisyon, bu defa 28 Şubat günü yapılacak açıklamayı organize... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T20:58+0300

2022-02-15T20:58+0300

2022-02-15T20:58+0300

politika

güçlendirilmiş parlamenter sistem

iyi parti

chp

saadet partisi

gelecek partisi

deva partisi

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Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları için hafta sonu bir araya gelen 6 parti lideri ortak metnin 28 Şubat’ta açıklanması kararını aldı. Açıklamanın nerede ve nasıl olacağı belirlemek için komisyon ilk toplantısını bugün yaptı. Ekim ayında başlayan ortak metin çalışmasında yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün hazırlık komisyonunda da görev yapacak. Formatı belirleyecekler Akşam yemeğinde bir araya gelen parti kurmayları 28 Şubat açıklamasının formatını belirlemeye başladı. Komisyon, açıklamanın nerede yapılacağını, kimlerin davet edileceğini, hangi sivil toplum örgütlerin açıklamaya çağırılacağını, ortak metni kimin okuyacağını, siyasi partilerin genel başkanlarının hangi sıra ile konuşma yapacağını ve oturacağını belirleyecek. Komisyon formatı belirledikten sonra genel başkanların onayını alacak.

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güçlendirilmiş parlamenter sistem, iyi parti, chp, saadet partisi, gelecek partisi, deva partisi