https://tr.sputniknews.com/20220215/28-subat-aciklamasini-organize-edecek-komisyon-ilk-toplantisini-yapti-1053876674.html
28 Şubat açıklamasını organize edecek komisyon ilk toplantısını yaptı
28 Şubat açıklamasını organize edecek komisyon ilk toplantısını yaptı
TBMM’de bir araya gelerek 6 parti adına güçlendirilmiş parlamenter sistem metnini kaleme alan komisyon, bu defa 28 Şubat günü yapılacak açıklamayı organize... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T20:58+0300
2022-02-15T20:58+0300
2022-02-15T20:58+0300
politika
güçlendirilmiş parlamenter sistem
iyi parti
chp
saadet partisi
gelecek partisi
deva partisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1052860065_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_eaad40bb55f500e2c7479118b6096ad2.jpg
Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları için hafta sonu bir araya gelen 6 parti lideri ortak metnin 28 Şubat’ta açıklanması kararını aldı. Açıklamanın nerede ve nasıl olacağı belirlemek için komisyon ilk toplantısını bugün yaptı. Ekim ayında başlayan ortak metin çalışmasında yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün hazırlık komisyonunda da görev yapacak. Formatı belirleyecekler Akşam yemeğinde bir araya gelen parti kurmayları 28 Şubat açıklamasının formatını belirlemeye başladı. Komisyon, açıklamanın nerede yapılacağını, kimlerin davet edileceğini, hangi sivil toplum örgütlerin açıklamaya çağırılacağını, ortak metni kimin okuyacağını, siyasi partilerin genel başkanlarının hangi sıra ile konuşma yapacağını ve oturacağını belirleyecek. Komisyon formatı belirledikten sonra genel başkanların onayını alacak.
https://tr.sputniknews.com/20220215/davutoglu-turkiye-ittifaki-adi-benim-degil-kilicdaroglunun-onerisi-1053853671.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1052860065_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_625427e40936d031846e7ba763bdba58.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
güçlendirilmiş parlamenter sistem, iyi parti, chp, saadet partisi, gelecek partisi, deva partisi
28 Şubat açıklamasını organize edecek komisyon ilk toplantısını yaptı
Abone ol
TBMM’de bir araya gelerek 6 parti adına güçlendirilmiş parlamenter sistem metnini kaleme alan komisyon, bu defa 28 Şubat günü yapılacak açıklamayı organize etmek için buluştu. Komisyon çalışması sonunda açıklamanın formatı belirlenecek.
Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları için hafta sonu bir araya gelen 6 parti lideri ortak metnin 28 Şubat’ta açıklanması kararını aldı.
Açıklamanın nerede ve nasıl olacağı belirlemek için komisyon ilk toplantısını bugün yaptı.
Ekim ayında başlayan ortak metin çalışmasında yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün hazırlık komisyonunda da görev yapacak.
Formatı belirleyecekler
Akşam yemeğinde bir araya gelen parti kurmayları 28 Şubat açıklamasının formatını belirlemeye başladı.
Komisyon, açıklamanın nerede yapılacağını, kimlerin davet edileceğini, hangi sivil toplum örgütlerin açıklamaya çağırılacağını, ortak metni kimin okuyacağını, siyasi partilerin genel başkanlarının hangi sıra ile konuşma yapacağını ve oturacağını belirleyecek. Komisyon formatı belirledikten sonra genel başkanların onayını alacak.