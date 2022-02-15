https://tr.sputniknews.com/20220215/abd-cinin-avrupa-meselelerinde-rusyayi-desteklemesinden-endiseliyiz-1053878985.html
ABD: Çin'in Avrupa meselelerinde Rusya'yı desteklemesinden endişeliyiz
ABD: Çin'in Avrupa meselelerinde Rusya'yı desteklemesinden endişeliyiz
ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, Washington’un Rusya’nın Avrupa'daki eylemlerine Çin’in ‘sessiz desteğinden’ endişe duyduğu ve bunu... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T22:24+0300
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Pentagon Sözcüsü John Kirby, bugünkü basın açıklamasında ABD’nin Rusya’nın Avrupa'daki eylemlerine Çin’in ‘sessiz desteğinden’ endişe duyduğunu ve bunu istikrarsızlaştırıcı bir faktör olarak değerlendirdiğini söyledi.Rusya ve Çin liderlerinin Pekin’de yaptıkları görüşme sonrasında kabul edilen ortak bildiriye dikkat çeken Kirby, “Liderlerin 4 Şubat tarihli ortak bildirisi, Çin'in Avrupa'da olup bitenler konusunda Rusya'nın yanında yer almaya karar verdiğinin bir başka kanıtı oldu. Rusya'ya verdikleri sözüm ona sessiz destek, derin endişelere yol açıyor ve açıkçası, Avrupa’daki güvenlik durumunu daha da istikrarsızlaştırıyor” diye konuştu.Pekin’de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, görüşme sonrasında kabul ettikleri ortak bildiride NATO’nun doğuya genişlemesine karşı çıkmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220215/ukraynaya-yabanci-bayrak-altinda-isgal-hazirliginda-oldugu-iddiasina-rusyadan-yalanlama-1053878510.html
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ABD: Çin'in Avrupa meselelerinde Rusya'yı desteklemesinden endişeliyiz
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ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, Washington’un Rusya’nın Avrupa'daki eylemlerine Çin’in ‘sessiz desteğinden’ endişe duyduğu ve bunu istikrarsızlaştırıcı bir faktör olarak gördüğü belirtildi.
Pentagon Sözcüsü John Kirby, bugünkü basın açıklamasında ABD’nin Rusya’nın Avrupa'daki eylemlerine Çin’in ‘sessiz desteğinden’ endişe duyduğunu ve bunu istikrarsızlaştırıcı bir faktör olarak değerlendirdiğini söyledi.
Rusya ve Çin liderlerinin Pekin’de yaptıkları görüşme sonrasında kabul edilen ortak bildiriye dikkat çeken Kirby, “Liderlerin 4 Şubat tarihli ortak bildirisi, Çin'in Avrupa'da olup bitenler konusunda Rusya'nın yanında yer almaya karar verdiğinin bir başka kanıtı oldu. Rusya'ya verdikleri sözüm ona sessiz destek, derin endişelere yol açıyor ve açıkçası, Avrupa’daki güvenlik durumunu daha da istikrarsızlaştırıyor” diye konuştu.
Pekin’de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, görüşme sonrasında kabul ettikleri ortak bildiride NATO’nun doğuya genişlemesine karşı çıkmıştı.