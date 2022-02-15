https://tr.sputniknews.com/20220215/abdye-ait-bombardiman-ucagi-ariza-nedeniyle-acilen-ingilteredeki-usse-donus-yapti-1053844258.html
ABD’ye ait bombardıman uçağı arıza nedeniyle acilen İngiltere’deki üsse dönüş yaptı
ABD’ye ait bombardıman uçağı arıza nedeniyle acilen İngiltere’deki üsse dönüş yaptı
ABD Hava Kuvvetlerinin nükleer silah taşıma kapasitesine sahip B-52H Stratofortress stratejik bombardıman uçağının, Avrupa'da gerçekleştirdiği uçuş sırasında... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T04:22+0300
2022-02-15T04:22+0300
2022-02-15T04:22+0300
savunma
abd
ingiltere
hava kuvvetleri
uçak
avrupa
karadeniz
ortadoğu
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İngiltere merkezli savunma konulu haber ve analiz sitesi UK Defence Journal’ın bildirdiği üzere ABD Hava Kuvvetlerinin nükleer silah taşıma kapasitesine sahip B-52H Stratofortress stratejik bombardıman uçağı, Avrupa'da gerçekleştirdiği uçuş sırasında teknik sorunlar nedeniyle görevi acilen iptal edip İngiltere'deki hava üssüne dönmek zorunda kaldı.Habere göre bugün ABD Hava Kuvvetlerine ait iki B-52H stratejik bombardıman uçağı, uzun süreli uçuş görevini yerine getirmek üzere İngiltere’nin güneyindeki Fairford Hava Üssü´nden havalandı. Atlantik üzerinden Biscay Körfezi ve Portekiz kıyılarının yakınından güneye yönelen uçaklar, Cebelitarık Boğazı üzerinde Akdeniz hava sahasına girdi. Ardından uçaklardan biri, PAN-PAN (acil durum) sinyali vererek, İspanya hava sahası üzerinden İngiltere'ye dönüş rotasını izledi.Konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre uçak, ‘ihtiyati tedbir olarak’ İngiltere’deki üssüne geri dönmek zorunda kaldı. İniş başarılı oldu. Mevcut verilere göre uçak, İspanya açıklarında bir Amerikan tanker uçağının havada yakıt ikmali yapmasından sonra arızalandı. B-52H stratejik bombardıman uçağı, İngiltere'ye dönüş uçuşunun tamamını düşük irtifada gerçekleştirdi.Bu arada ikinci B-52H uçağı, tek başına Suriye'deki Rus üslerine birkaç yüz kilometre mesafeye yaklaştığı Doğu Akdeniz bölgesinde ve Mısır, Kızıldeniz ve Suudi Arabistan üzerinden Ortadoğu’da saatlerce süren uçuş gerçekleştirdi.ABD Avrupa Komutanlığı tarafından bildirildiği üzere 10 Şubat tarihinde B-52H Stratofortress stratejik bombardıman uçaklarından oluşan bir grup, geçici olarak İngiltere'deki Fairford Hava Üssü'ne transfer edildi. Batı’daki uçuş takip uygulamalarının verilerine göre İngiltere’ye toplam olarak dört bombardıman uçağı aktarıldı.
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abd, ingiltere, hava kuvvetleri, uçak, avrupa, karadeniz, ortadoğu
ABD’ye ait bombardıman uçağı arıza nedeniyle acilen İngiltere’deki üsse dönüş yaptı
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ABD Hava Kuvvetlerinin nükleer silah taşıma kapasitesine sahip B-52H Stratofortress stratejik bombardıman uçağının, Avrupa'da gerçekleştirdiği uçuş sırasında teknik sorunlar nedeniyle görevi acilen iptal edip İngiltere'deki hava üssüne dönmek zorunda kaldığı öğrenildi.
İngiltere merkezli savunma konulu haber ve analiz sitesi UK Defence Journal’ın bildirdiği üzere ABD Hava Kuvvetlerinin nükleer silah taşıma kapasitesine sahip B-52H Stratofortress stratejik bombardıman uçağı, Avrupa'da gerçekleştirdiği uçuş sırasında teknik sorunlar nedeniyle görevi acilen iptal edip İngiltere'deki hava üssüne dönmek zorunda kaldı.
Habere göre bugün ABD Hava Kuvvetlerine ait iki B-52H stratejik bombardıman uçağı, uzun süreli uçuş görevini yerine getirmek üzere İngiltere’nin güneyindeki Fairford Hava Üssü´nden havalandı. Atlantik üzerinden Biscay Körfezi ve Portekiz kıyılarının yakınından güneye yönelen uçaklar, Cebelitarık Boğazı üzerinde Akdeniz hava sahasına girdi. Ardından uçaklardan biri, PAN-PAN (acil durum) sinyali vererek, İspanya hava sahası üzerinden İngiltere'ye dönüş rotasını izledi.
Konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre uçak, ‘ihtiyati tedbir olarak’ İngiltere’deki üssüne geri dönmek zorunda kaldı. İniş başarılı oldu. Mevcut verilere göre uçak, İspanya açıklarında bir Amerikan tanker uçağının havada yakıt ikmali yapmasından sonra arızalandı. B-52H stratejik bombardıman uçağı, İngiltere'ye dönüş uçuşunun tamamını düşük irtifada gerçekleştirdi.
Bu arada ikinci B-52H uçağı, tek başına Suriye'deki Rus üslerine birkaç yüz kilometre mesafeye yaklaştığı Doğu Akdeniz bölgesinde ve Mısır, Kızıldeniz ve Suudi Arabistan üzerinden Ortadoğu’da saatlerce süren uçuş gerçekleştirdi.
ABD Avrupa Komutanlığı tarafından bildirildiği üzere 10 Şubat tarihinde B-52H Stratofortress stratejik bombardıman uçaklarından oluşan bir grup, geçici olarak İngiltere'deki Fairford Hava Üssü'ne transfer edildi. Batı’daki uçuş takip uygulamalarının verilerine göre İngiltere’ye toplam olarak dört bombardıman uçağı aktarıldı.