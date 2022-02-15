https://tr.sputniknews.com/20220215/adanada-bir-kadin-kendisini-taciz-eden-kisiyi-durakta-tekmeledi-1053877096.html
Adana'da bir kadın, kendisini taciz eden kişiyi durakta tekmeledi
Adana'da bir kadın, kendisini taciz eden kişiyi durakta tekmeledi
Adana'da bir kadın otobüs durağında kendisini taciz ettiğini söylediği kişiye saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T21:20+0300
2022-02-15T21:20+0300
2022-02-15T21:24+0300
cinsel taciz
adana
durak
taciz
türkiye
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Durakta otobüs bekleyen bir kadın, kendisine tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü kişiye tekme atıp saldırdı. Adamı çevredekiler uzaklaştırmaya çalışırken, genç kadını yanındaki arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. O anlar İhlas Haber Ajansı muhabiri tarafından görüntülendi. Bu sırada mesaisi bitip eve gitmek için durağa gelen bir polis memuru da adamı kaçmaması için durakta tuttu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.
adana
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MIA „Rosiya Segodnya“
cinsel taciz, adana, durak, taciz
Adana'da bir kadın, kendisini taciz eden kişiyi durakta tekmeledi
21:20 15.02.2022 (güncellendi: 21:24 15.02.2022) Abone ol
Adana'da bir kadın otobüs durağında kendisini taciz ettiğini söylediği kişiye saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.
Durakta otobüs bekleyen bir kadın, kendisine tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü kişiye tekme atıp saldırdı. Adamı çevredekiler uzaklaştırmaya çalışırken, genç kadını yanındaki arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.
O anlar İhlas Haber Ajansı muhabiri tarafından görüntülendi.
Bu sırada mesaisi bitip eve gitmek için durağa gelen bir polis memuru da adamı kaçmaması için durakta tuttu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.