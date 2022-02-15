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https://tr.sputniknews.com/20220215/adanada-bir-kadin-kendisini-taciz-eden-kisiyi-durakta-tekmeledi-1053877096.html
Adana'da bir kadın, kendisini taciz eden kişiyi durakta tekmeledi
Adana'da bir kadın, kendisini taciz eden kişiyi durakta tekmeledi
Adana'da bir kadın otobüs durağında kendisini taciz ettiğini söylediği kişiye saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
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cinsel taciz
adana
durak
taciz
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Durakta otobüs bekleyen bir kadın, kendisine tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü kişiye tekme atıp saldırdı. Adamı çevredekiler uzaklaştırmaya çalışırken, genç kadını yanındaki arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. O anlar İhlas Haber Ajansı muhabiri tarafından görüntülendi. Bu sırada mesaisi bitip eve gitmek için durağa gelen bir polis memuru da adamı kaçmaması için durakta tuttu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.
adana
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cinsel taciz, adana, durak, taciz

Adana'da bir kadın, kendisini taciz eden kişiyi durakta tekmeledi

21:20 15.02.2022 (güncellendi: 21:24 15.02.2022)
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİAdana'da bir kadın otobüs durağında kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü adama saldırdı.
Adana'da bir kadın otobüs durağında kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü adama saldırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ
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Adana'da bir kadın otobüs durağında kendisini taciz ettiğini söylediği kişiye saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.
Durakta otobüs bekleyen bir kadın, kendisine tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü kişiye tekme atıp saldırdı. Adamı çevredekiler uzaklaştırmaya çalışırken, genç kadını yanındaki arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.
O anlar İhlas Haber Ajansı muhabiri tarafından görüntülendi.
Bu sırada mesaisi bitip eve gitmek için durağa gelen bir polis memuru da adamı kaçmaması için durakta tuttu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.
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