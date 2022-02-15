https://tr.sputniknews.com/20220215/adanada-bir-kadin-kendisini-taciz-eden-kisiyi-durakta-tekmeledi-1053877096.html

Adana'da bir kadın, kendisini taciz eden kişiyi durakta tekmeledi

Adana'da bir kadın, kendisini taciz eden kişiyi durakta tekmeledi

Adana'da bir kadın otobüs durağında kendisini taciz ettiğini söylediği kişiye saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T21:20+0300

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cinsel taciz

adana

durak

taciz

türkiye

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Durakta otobüs bekleyen bir kadın, kendisine tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü kişiye tekme atıp saldırdı. Adamı çevredekiler uzaklaştırmaya çalışırken, genç kadını yanındaki arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. O anlar İhlas Haber Ajansı muhabiri tarafından görüntülendi. Bu sırada mesaisi bitip eve gitmek için durağa gelen bir polis memuru da adamı kaçmaması için durakta tuttu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

adana

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cinsel taciz, adana, durak, taciz