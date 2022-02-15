Türkiye
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türkiye'ye geliyor
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220215/adanada-kiralik-ev-ilani-kozan-kaymakamina-komsu-olmak-ister-misiniz-1053848816.html
Adana'da kiralık ev ilanı: 'Kozan Kaymakamı'na komşu olmak ister misiniz?'
Adana'da kiralık ev ilanı: 'Kozan Kaymakamı'na komşu olmak ister misiniz?'
Adana’nın Kozan ilçesinde bir gencin "Kozan Kaymakamına komşu olmak ister misiniz?" diyerek bir internet sitesine verdiği kiralık ev ilanını, 1 günde 500 kişi... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T10:19+0300
2022-02-15T10:19+0300
yaşam
türkiye
adana
kiralık
ilan
kaymakam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053848712_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_cc87c71f7102acaec7cbcee02128d485.jpg
Adana'da kiralık ev ilanı veren 21 yaşındaki genç ilanda "Kozan Kaymakamına komşu olmak ister misiniz?" diye sordu. 21 yaşındaki Arda Eker, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam’ın ilçede çok sevildiğini ve herkesle diyaloğu nedeni ile dikkat çekmek adına internet sitesine bu başlıkla kiralık ev ilanı verdiğini söyledi.Evin Kaymakam Gürçam'ın konutuna 50 metre mesafede bulunduğunu belirten Eker, "İlanımız 'Kozan Kaymakamımız Şafak Gürçam’a komşu olmak ister misiniz' dedik. İlan çok dikkat çekti. Evin özelliği Kaymakama komşu olmaları. Bir günde 500’e yakın kişi ilanı gördü. Yıllık 12 bin TL kira isteniyor ama biraz kirayı düşüreceğiz gibi. Kaymakam bey aramadı. Arasa mutlu oluruz. Yaptığı hizmetlerden memnunuz. Kaymakam çok seviliyor. Komşu olmak istiyorlar. Çok seviyorlar kaymakamı" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211026/gunes-gormeyen-ev-icin-doga-manzarali-kiralik-ilani-12-metrekare-1200-tl-1050186143.html
adana
ilan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053848712_171:0:1592:1066_1920x0_80_0_0_c24aabb444b536ccd3120223c2c7893e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, adana, kiralık, ilan, kaymakam

Adana'da kiralık ev ilanı: 'Kozan Kaymakamı'na komşu olmak ister misiniz?'

10:19 15.02.2022
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜLAdana'da kiralık ev ilanı: 'Kozan Kaymakamı'na komşu olmak ister misiniz?'
Adana'da kiralık ev ilanı: 'Kozan Kaymakamı'na komşu olmak ister misiniz?' - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL
Abone olGoogle news
Adana’nın Kozan ilçesinde bir gencin "Kozan Kaymakamına komşu olmak ister misiniz?" diyerek bir internet sitesine verdiği kiralık ev ilanını, 1 günde 500 kişi gördü, çok sayıda kişi aradı.
Adana'da kiralık ev ilanı veren 21 yaşındaki genç ilanda "Kozan Kaymakamına komşu olmak ister misiniz?" diye sordu. 21 yaşındaki Arda Eker, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam’ın ilçede çok sevildiğini ve herkesle diyaloğu nedeni ile dikkat çekmek adına internet sitesine bu başlıkla kiralık ev ilanı verdiğini söyledi.
Evin Kaymakam Gürçam'ın konutuna 50 metre mesafede bulunduğunu belirten Eker, "İlanımız 'Kozan Kaymakamımız Şafak Gürçam’a komşu olmak ister misiniz' dedik. İlan çok dikkat çekti. Evin özelliği Kaymakama komşu olmaları. Bir günde 500’e yakın kişi ilanı gördü. Yıllık 12 bin TL kira isteniyor ama biraz kirayı düşüreceğiz gibi. Kaymakam bey aramadı. Arasa mutlu oluruz. Yaptığı hizmetlerden memnunuz. Kaymakam çok seviliyor. Komşu olmak istiyorlar. Çok seviyorlar kaymakamı" diye konuştu.
Güneş bile görmeyen ev için 'doğa manzaralı' kiralık ilanı: 12 metrekare 1200 TL - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
TÜRKİYE
Güneş görmeyen ev için 'doğa manzaralı' kiralık ilanı: 12 metrekare 1200 TL
26 Ekim 2021, 12:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала