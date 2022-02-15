https://tr.sputniknews.com/20220215/adanada-kiralik-ev-ilani-kozan-kaymakamina-komsu-olmak-ister-misiniz-1053848816.html
Adana'da kiralık ev ilanı: 'Kozan Kaymakamı'na komşu olmak ister misiniz?'
Adana'da kiralık ev ilanı: 'Kozan Kaymakamı'na komşu olmak ister misiniz?'
Adana’nın Kozan ilçesinde bir gencin "Kozan Kaymakamına komşu olmak ister misiniz?" diyerek bir internet sitesine verdiği kiralık ev ilanını, 1 günde 500 kişi... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T10:19+0300
2022-02-15T10:19+0300
2022-02-15T10:19+0300
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Adana'da kiralık ev ilanı veren 21 yaşındaki genç ilanda "Kozan Kaymakamına komşu olmak ister misiniz?" diye sordu. 21 yaşındaki Arda Eker, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam’ın ilçede çok sevildiğini ve herkesle diyaloğu nedeni ile dikkat çekmek adına internet sitesine bu başlıkla kiralık ev ilanı verdiğini söyledi.Evin Kaymakam Gürçam'ın konutuna 50 metre mesafede bulunduğunu belirten Eker, "İlanımız 'Kozan Kaymakamımız Şafak Gürçam’a komşu olmak ister misiniz' dedik. İlan çok dikkat çekti. Evin özelliği Kaymakama komşu olmaları. Bir günde 500’e yakın kişi ilanı gördü. Yıllık 12 bin TL kira isteniyor ama biraz kirayı düşüreceğiz gibi. Kaymakam bey aramadı. Arasa mutlu oluruz. Yaptığı hizmetlerden memnunuz. Kaymakam çok seviliyor. Komşu olmak istiyorlar. Çok seviyorlar kaymakamı" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211026/gunes-gormeyen-ev-icin-doga-manzarali-kiralik-ilani-12-metrekare-1200-tl-1050186143.html
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Adana'da kiralık ev ilanı: 'Kozan Kaymakamı'na komşu olmak ister misiniz?'
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Adana’nın Kozan ilçesinde bir gencin "Kozan Kaymakamına komşu olmak ister misiniz?" diyerek bir internet sitesine verdiği kiralık ev ilanını, 1 günde 500 kişi gördü, çok sayıda kişi aradı.
Adana'da kiralık ev ilanı veren 21 yaşındaki genç ilanda "Kozan Kaymakamına komşu olmak ister misiniz?" diye sordu. 21 yaşındaki Arda Eker, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam’ın ilçede çok sevildiğini ve herkesle diyaloğu nedeni ile dikkat çekmek adına internet sitesine bu başlıkla kiralık ev ilanı verdiğini söyledi.
Evin Kaymakam Gürçam'ın konutuna 50 metre mesafede bulunduğunu belirten Eker, "İlanımız 'Kozan Kaymakamımız Şafak Gürçam’a komşu olmak ister misiniz' dedik. İlan çok dikkat çekti. Evin özelliği Kaymakama komşu olmaları. Bir günde 500’e yakın kişi ilanı gördü. Yıllık 12 bin TL kira isteniyor ama biraz kirayı düşüreceğiz gibi. Kaymakam bey aramadı. Arasa mutlu oluruz. Yaptığı hizmetlerden memnunuz. Kaymakam çok seviliyor. Komşu olmak istiyorlar. Çok seviyorlar kaymakamı" diye konuştu.