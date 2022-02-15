https://tr.sputniknews.com/20220215/ak-parti-grup-baskanvekili-elitas-saglik-calisanlarina-ucret-artisi-gundemimizde-1053854060.html

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: Sağlık çalışanlarına ücret artışı gündemimizde

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: Sağlık çalışanlarına ücret artışı gündemimizde

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ı ziyaret etti. Elitaş, “Sağlık çalışanlarımızın ücretlerinde artışı... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T12:15+0300

2022-02-15T12:15+0300

2022-02-15T12:15+0300

türkiye

sağlık

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mustafa elitaş

açıklama

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleştirilen görüşmede Sağlık-Sen Başkanı Durmuş’a, Genel Başkan Yardımcıları Mahmut Faruk Doğan, Yusuf Dural ve Yasin Barutcu da eşlik etti.'Sağlık çalışanları fedakârca çalışmalarının karşılığını görmek i̇sti̇yor'Durmuş, yaptığı açıklamada, “Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız büyük bir beklenti içinde. Koronavirüs sürecinde tüm yükü hekiminden hemşiresine tüm sağlık çalışanları birlikte omuzladı. Sağlık çalışanları fedakârca çalışmalarının karşılığını görmek istiyor. Atılacak bu adım sağlık sisteminin geleceği açısından da hayati önem taşımaktadır. İnsani manada fedakarlıkta sınır tanımayan, her türlü tehdide ve zorluğa rağmen millete hizmetten geri durmayan sağlık çalışanlarına yönelik 78 gündür bekleyen ücret düzenlemesi, gazi meclisimize emanet edilmiş bir hakkın teslimidir. Sağlık çalışanları daha fazla bekletilmemeli. Sağlık ekip işidir. Düzenlemenin adil ve kapsayıcı bir şekilde yasalaşmalıdır” dedi.‘Cumhurbaşkanımız i̇le görüşeceği̇m’AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise “Sağlık çalışanlarımızın ücretlerinde artışı sağlayacak düzenlemeyi biz de önemsiyoruz. Bu konu gündemimizde. Düzenlemeyle ilgili yakın zamanda Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğim” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220208/hekimler-ve-saglik-calisanlarindan-tek-gunluk-grev-1053601737.html

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